CHP İstanbul 38. İl Kongresi Davası... Rıza Akpolat: Kongrelerde Sayın Özgür Çelik'i Destekledim. Bu Bir Suç Değil, Siyasi Bir Tercihtir. - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

CHP İstanbul 38. İl Kongresi Davası... Rıza Akpolat: Kongrelerde Sayın Özgür Çelik'i Destekledim. Bu Bir Suç Değil, Siyasi Bir Tercihtir.

CHP İstanbul 38. İl Kongresi Davası... Rıza Akpolat: Kongrelerde Sayın Özgür Çelik\'i Destekledim. Bu Bir Suç Değil, Siyasi Bir Tercihtir.
06.01.2026 15:35  Güncelleme: 16:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'nin 2023 tarihinde yapılan ve Özgür Çelik'in kazandığı İstanbul İl Kongresi'yle ilgili davanın ilk duruşması savunmalarla devam ediyor. “Aziz İhsan Aktaş” soruşturması kapsamında yaklaşık bir yıldır tutuklu bulunan ve bugün ilk kez kongre davasında hakim karşısına çıkan Rıza Akpolat, savunması sırasında yer yer gözyaşlarına hakim olamadı. Akpolat, “İddianamede doğru olan tek husus şudur: 8 Ekim 2023 tarihinde yapılan İstanbul İl Kongresi’nde Sayın Özgür Çelik’i destekledim. Ancak bu eksik bir ifadedir. O kongrede, sonrasındaki olağan ve olağanüstü kongrelerde ve yapılan kurultaylarda da Sayın Özgür Çelik’i destekledim. Bu bir suç değil, siyasi bir tercihtir. Suçumun ne olduğunu bana anlatın. Eğer bir delil varsa, sunulsun; ben de savunmamı ona göre yapayım.” dedi.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) CHP'nin 2023 tarihinde yapılan ve Özgür Çelik'in kazandığı İstanbul İl Kongresi'yle ilgili davanın ilk duruşması savunmalarla devam ediyor. "Aziz İhsan Aktaş" soruşturması kapsamında yaklaşık bir yıldır tutuklu bulunan ve bugün ilk kez kongre davasında hakim karşısına çıkan Rıza Akpolat, savunması sırasında yer yer gözyaşlarına hakim olamadı. Akpolat, "İddianamede doğru olan tek husus şudur: 8 Ekim 2023 tarihinde yapılan İstanbul İl Kongresi'nde Sayın Özgür Çelik'i destekledim. Ancak bu eksik bir ifadedir. O kongrede, sonrasındaki olağan ve olağanüstü kongrelerde ve yapılan kurultaylarda da Sayın Özgür Çelik'i destekledim. Bu bir suç değil, siyasi bir tercihtir. Suçumun ne olduğunu bana anlatın. Eğer bir delil varsa, sunulsun; ben de savunmamı ona göre yapayım." dedi.

CHP'nin 8 Ekim 2023 tarihinde yapılan ve Özgür Çelik'in kazandığı İstanbul İl Kongresi'nde Siyasi Partiler Kanunu'nda yer alan 'oylamaya hile karıştırma' iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması, İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Silivri'de Marmara Cezaevi Yerleşkesi'ndeki 2 no'lu duruşma salonunda yapılıyor.

Duruşmaya; CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftci, Sezgin Tanrıkulu, CHP milletvekilleri Ali Gökçek, Umut Akdoğan, CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, CHP PM üyesi Tolga Sağ, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, İnan Güney ve Rıza Akpolat'ın ailesi, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Cebi, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kara, CHP İstanbul Kadın Kolları Başkanı Hatice Selli Dursun, çok sayıda ilçe başkanı, belediye meclis üyesi ve yurttaş katıldı.

Özgür Çelik, Rıza Akpolat ve İnan Güney alkışlarla karşılandı

Dava konusu il kongresinden sonra yapılan iki kongreyi de büyük çoğunlukla kazan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, duruşma salonu önünde alkışlarla karşılandı. Jandarma eşliğinde salona getirilen tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve tutuklu Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney salona alkışlar eşliğinde girdi. İzleyiciler, "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Hak hukuk adalet", "Beşiktaş'ın rızası Rıza Akpolat" ve "İnan başkan onurumuzdur" sloganları attı. Güvenlik görevlileri ise sık sık izleyicileri uyardı. Özgür Çelik, hemen arkasındaki sanık sandalyesine oturtulan Rıza Akpolat ve İnan Güney ile kucaklaştı ve ardından sohbet etti. İnan Güney, Niyazi Güneri, Özgür Çelik, Rıza Akpolat, Veli Gümüş ve Uğur Gökdemir'in sanık sandalyesinde hazır bulunduğu duruşma, 10.51'de iddianame kabul kararının okunması ile başladı. Ardından kimlik tespitine geçildi.

Derhal beraat talebi reddedildi

Hakim, kimlik tespiti sırasında "Özgür Çelik kim?" dedi. Sanıklardan Niyazi Güner "İl başkanımız" deyince salon alkışladı. CHP avukatlarından Çağlar Çağlayan, derhal beraat talebinde bulundu. Çağlayan, "Sanık sıfatı olmayan kişiler de burada sanık olarak yer almakta. Kovuşturmaya yer yoktur kararı verilen birçok kişi ile ilgili iddialar iddianame içinde" dedi. Duruşmanın Silivri'de yapılmasına dair eleştirilerini dile getirdi.

Savcılık, derhal beraat talebinin reddedilmesi yönünde görüş bildirdi, hakim de savcı görüşüne uyarak talebi reddetti. Dosyada delil olarak yer alan ses kaydının duruşma salonunda dinlenilmesinden önce Niyazi Güner'in avukatı Rıza Koçak, delilin hukuka aykırı olarak elde edildiğini belirterek dosyadan çıkarılmasını talep etti. Hakim; talebi reddetti, yaklaşık 3 dakikalık bir kaydı salonda dinlendi.

İlk olarak İnan Güney'in savunması alındı. Ardından Niyazi Güner, İnan Güney ve Özgür Çelik dinlendi. Sonrasında ise "Aziz İhsan Aktaş" soruşturması kapsamında yaklaşık bir yıldır tutuklu bulunan ve bugün ilk kez kongre davasıyla hakim karşısına çıkan Rıza Akpolat'ın savunmasını yaptı.

"Adaletin kırıntısına dahi ihtiyaç duyduğumuz bir dönemdeyiz"

Yer yer gözyaşlarını tutamayan Akpolat, savunmasında şunları söyledi:

"Sayın Hakim,

Öncelikle, bu vesileyle de olsa yaklaşık bir senedir tutsak tutulduğum hücremden çıkmış olmayı; burada dostlarla, arkadaşlarla, yol arkadaşlarımla bir arada olmayı ve yalnız olmadığımızı bir kez daha hissetmeyi ne kadar özlediğimi ifade etmek isterim.

Bütün yol arkadaşlarıma, yoldaşlarıma, uzaktan yakından gelen herkese, verdikleri sürekli destek için teşekkür ediyorum.

Bir teşekkür de size etmek istiyorum Sayın Hakim. Yaklaşık bir yıldır tutuklu bulunuyoruz. Tutuklandığımız gün tutukluluğumuza karar veren sulh ceza hakimi dahil olmak üzere, her ay yapılan tutukluluk incelemelerinde ve itirazlarda karar veren hakimler, ne yazık ki gözlerimizin içine bakmadan kararlarını açıklamışlardır. Sözümüz biter bitmez, göz teması dahi kurulmadan kararlar okunmuştur.

Adaletin kırıntısına dahi ihtiyaç duyduğumuz bir dönemdeyiz. Bu nedenle bugün burada dinlenmiş olmak benim için ayrıca anlamlıdır.

Önümüzdeki hafta tutukluluğumun birinci yılını doldurmuş olacağım.

Nazım Hikmet'in dediği gibi;

'Ben içeri düştüğümden beri, güneşin etrafında on kere döndü dünya'

Ben tutuklandığımdan beri güneşin etrafında şimdilik bir kere döndü dünya. Daha kaç kere dönecek, bilmiyorum.

Eğer hukuki bir davanın sanığı olsaydım, bununla ilgili bir öngörüde bulunabilirdim. Ancak siyasi davaların siyasi sanıkları olduğumuzda, ne yazık ki böyle bir öngörü mümkün olmuyor.

Bizi ziyarete gelen avukatlara, dostlara, siyasilere soruyoruz: 'Ne zaman düzelecek, ne zaman adalet tesis edilecek?'

Aldığımız cevap hep aynı: 'İktidar değiştiğinde, seçim olduğunda.'

Televizyonlara bakıyoruz, basını izliyoruz; CHP'lisi, AK Partilisi, işçisi, köylüsü, emeklisi… Herkes aynı şeyi söylüyor.

Bu tablo, burada bulunmamızın nedeninin hukuki değil, siyasi olduğunu açıkça göstermektedir.

Sayın Hakim,

Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde gençlik kolları yöneticiliği yaptım, ilçe yöneticiliği yaptım, beş yıl ilçe başkanlığı yaptım. İki yıl il yöneticiliği ve il başkan vekilliği görevlerinde bulundum. Sonrasında altı yıldır Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevini sürdürüyorum.

Partinin hem örgüt tarafında hem yerel yönetim tarafında, hem alaylı hem mektepli olarak görev yaptım. Çocuk yaşlardan itibaren siyasetin içindeyim. Babam da Cumhuriyet Halk Partisi'nde farklı görevlerde bulunmuştur.

"Gizlilik kararı olan dosyalardan bilgiler sızdırıldı, kamuoyunda gerçekmiş gibi dolaşıma sokuldu. Masumiyet karinesi yok sayıldı. Ailelerimiz itibarsızlaştırıldı"

Cumhuriyet Halk Partili olmak, bazı sorumlulukları da beraberinde getirir. Biz bu devletin kurucu partisiyiz. Devletin kurumlarının saygın kalması gerektiğine inanırız. Adaletin yara almaması gerektiğini savunuruz.

Bu nedenle tutuklandığım günden itibaren hiçbir basın kuruluşuna demeç vermedim, hiçbir sosyal medya paylaşımı yapmadım. Yargıya saygı duydum, sabrettim.

Bu süre boyunca hakkımızda sayısız iftira atıldı. Gizlilik kararı olan dosyalardan bilgiler sızdırıldı, kamuoyunda gerçekmiş gibi dolaşıma sokuldu. Masumiyet karinesi yok sayıldı. Ailelerimiz itibarsızlaştırıldı. Aile üyelerimiz gözaltına alındı, evleri ve iş yerleri defalarca arandı, mal varlıklarına el konuldu.

Tutukluluğumun 201. gününde, sadece bir kez açıklama yapmak zorunda kaldım. Hakkımda 'itirafçı olduğum', yüzlerce sayfa ifade verdiğim, partimi ve arkadaşlarımı suçladığım yönünde sistemli bir yalan dolaşıma sokuldu.

O gün, tek kişilik hücremde bu iddiaları izlerken kendi kendime şunu sordum:

'Bu organize kötülükle nasıl mücadele edeceğim?'

"Haklımda yöneltilen tüm suçlamalar da teker teker çökecektir"

Ama sabrettim. İddianameyi bekledim. Mahkeme huzuruna çıkacağımız günü bekledim.

İddianameler ortaya çıktığında görüldü ki, itirafçılık iddiası tamamen yalandı.

Nasıl bu yalan çöktüyse, hakkımda yöneltilen tüm suçlamalar da teker teker çökecektir.

Sayın Hakim,

Bugün burada Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kongresi'ne hile karıştırma suçlamasıyla bulunuyorum. Ancak isnat edilen suçun ne olduğunu açıkça anlayabilmiş değilim.

"Anladığım kadarıyla suçum, Özgür Çelik ile yakın arkadaş olmaktır"

Dinlediğimiz ses kaydında adım yoktur. İddianamede ismim dört yerde geçmektedir.

Bunlardan biri başka bir kişinin babasının adıdır.

Biri sanık listesinde ismimin geçmesidir.

Diğeri 'Özgür Çelik ile Rıza Polat yakın arkadaştır' ifadesidir.

Sonuncusu ise bir kişinin 'Burada bulunmasını Özgür Çelik ve Rıza Polat istedi' şeklindeki beyanıdır.

Bu durumda anladığım kadarıyla suçum, Özgür Çelik ile yakın arkadaş olmaktır.

Türk Ceza Kanunu'na baktım; böyle bir suç tanımı yoktur.

Adımın geçtiği iddialarla ilgili ne bana yöneltilmiş somut bir soru vardır, ne de ortaya konulmuş bir delil vardır. Bana isnat edilen fiilin ne olduğu açıkça söylenmemiştir.

Bu nedenle huzurunuzda açıkça şunu talep ediyorum:

Suçumun ne olduğunu bana anlatın.

Eğer bir delil varsa, sunulsun; ben de savunmamı ona göre yapayım.

Ortada somut bir suç, somut bir fiil ve somut bir delil olmadığı için bu isnatlara karşı söyleyebileceğim başka bir şey bulunmamaktadır.

İddianamede doğru olan tek husus şudur:

8 Ekim 2023 tarihinde yapılan İstanbul İl Kongresi'nde Sayın Özgür Çelik'i destekledim.

Ancak bu eksik bir ifadedir. O kongrede, sonrasındaki olağan ve olağanüstü kongrelerde ve yapılan kurultaylarda da Sayın Özgür Çelik'i destekledim. Bu bir suç değil, siyasi bir tercihtir.

Bu nedenle, hukuka, vicdana ve adalet duygusuna uygun bir karar verilmesini talep ediyorum."

Duruşmaya bir saat ara verildi.

(SÜRECEK)

Kaynak: ANKA

Rıza Akpolat, İhsan Aktaş, İstanbul, Güncel, Hakim, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP İstanbul 38. İl Kongresi Davası... Rıza Akpolat: Kongrelerde Sayın Özgür Çelik'i Destekledim. Bu Bir Suç Değil, Siyasi Bir Tercihtir. - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı
Siverek’te özel okulda kalorifer kazanı patladı: 2 personel ağır yaralı Siverek'te özel okulda kalorifer kazanı patladı: 2 personel ağır yaralı
Kaçak avcıya dev ceza Kaçak avcıya dev ceza
Hyundai i10 modeli satıştan kaldırıldı: Fiyatlar artık i20 ile başlıyor Hyundai i10 modeli satıştan kaldırıldı: Fiyatlar artık i20 ile başlıyor
Marius Sumudica 7.5 ay sonra geri döndü Marius Sumudica 7.5 ay sonra geri döndü
Dursun Özbek’ten Galatasaray taraftarına transfer müjdesi Dursun Özbek'ten Galatasaray taraftarına transfer müjdesi
Suikasta uğradığı iddia edilen Şara, markette alışveriş yaparken görüntülendi Suikasta uğradığı iddia edilen Şara, markette alışveriş yaparken görüntülendi
İzmir’de kız öğrenciler ayakta: Kampüste tacizci istemiyoruz İzmir'de kız öğrenciler ayakta: Kampüste tacizci istemiyoruz!
Fenerbahçe mi yoksa Samsunspor mu Okan Buruk’tan final maçı yorumu Fenerbahçe mi yoksa Samsunspor mu? Okan Buruk'tan final maçı yorumu
Fatih Tekke’den transfer isyanı: 10 milyon euro istiyorlar Fatih Tekke'den transfer isyanı: 10 milyon euro istiyorlar
Trump’ın gözünü diktiği ülkenin lideri yanıtladı: Tek gecede ele geçirilme riski var mı Trump'ın gözünü diktiği ülkenin lideri yanıtladı: Tek gecede ele geçirilme riski var mı?
Rodriguez’den ilk kararname: ABD’ye destek verenler tutuklanacak Rodriguez'den ilk kararname: ABD'ye destek verenler tutuklanacak
Feci kazada bilanço ağır 1’i çocuk 3 yaralı Feci kazada bilanço ağır! 1'i çocuk 3 yaralı
Uyuşturucu soruşturmasında Ceyda Ersoy gözaltına alındı Uyuşturucu soruşturmasında Ceyda Ersoy gözaltına alındı
İrlanda’dan ilk kez ev alacaklara konut bedelinin yüzde 30’una kadar devlet desteği İrlanda'dan ilk kez ev alacaklara konut bedelinin yüzde 30'una kadar devlet desteği
Berlin’de kriz derinleşiyor: Karanlığın 3. gününde binlerce kişi buz kesti Berlin'de kriz derinleşiyor: Karanlığın 3. gününde binlerce kişi buz kesti
Stockholm’de bir Türk imzası: Yarım asırlık heykele kardan arkadaş Stockholm'de bir Türk imzası: Yarım asırlık heykele kardan arkadaş
Maduro’yu hücreye tıkan Trump, ABD’li petrol şirketleriyle masaya oturdu Maduro'yu hücreye tıkan Trump, ABD'li petrol şirketleriyle masaya oturdu
Trump’tan Venezuela’da seçim açıklaması: Olmayacak Trump'tan Venezuela'da seçim açıklaması: Olmayacak
Türkiye’nin yanı başında gerilim tırmanıyor Suriye ordusundan SDG’ye misilleme Türkiye'nin yanı başında gerilim tırmanıyor! Suriye ordusundan SDG'ye misilleme
Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak
Bakan Güler’den, Suriye’de anlaşmaya yanaşmayan SDG’ye bir uyarı daha Bakan Güler'den, Suriye'de anlaşmaya yanaşmayan SDG'ye bir uyarı daha
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
Borsa günü 12.000 seviyesini aşarak rekor düzeyde tamamladı Borsa günü 12.000 seviyesini aşarak rekor düzeyde tamamladı
Yeşilçam’ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi

19:52
Yeşilçam’ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi
Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi
19:35
Fenerbahçe- Samsunspor maçının ilk 11’leri belli oldu
Fenerbahçe- Samsunspor maçının ilk 11'leri belli oldu
19:22
Borsa günü 12.000 seviyesini aşarak rekor düzeyde tamamladı
Borsa günü 12.000 seviyesini aşarak rekor düzeyde tamamladı
19:16
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
18:58
Bakan Güler’den, Suriye’de anlaşmaya yanaşmayan SDG’ye bir uyarı daha
Bakan Güler'den, Suriye'de anlaşmaya yanaşmayan SDG'ye bir uyarı daha
18:46
Maduro’nun satış rekoru kıran eşofmanını dünyaca ünlü futbol takımının oyuncuları da giydi
Maduro'nun satış rekoru kıran eşofmanını dünyaca ünlü futbol takımının oyuncuları da giydi
18:15
Osimhen ile tartışma yaşayan Lookman’dan paylaşım
Osimhen ile tartışma yaşayan Lookman'dan paylaşım
17:56
Şeyma Subaşı, uyuşturucu kullandığını itiraf etti
Şeyma Subaşı, uyuşturucu kullandığını itiraf etti
17:49
Elazığ’da 10 katlı binanın çatısında tehlikeli kar temizliği
Elazığ'da 10 katlı binanın çatısında tehlikeli kar temizliği
17:29
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu İrem Sak, Ezgi Eyüboğlu, Cihan Şensözlü...
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu! İrem Sak, Ezgi Eyüboğlu, Cihan Şensözlü...
17:20
Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak
Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak
17:11
Ela Rumeysa Cebeci, bir kez daha ifade verecek
Ela Rumeysa Cebeci, bir kez daha ifade verecek
16:44
Cezaevindeki Mert Hakan ve Metehan için karar verildi
Cezaevindeki Mert Hakan ve Metehan için karar verildi
16:41
Suriye’de gerilim tırmandı Terör örgütünün hedefleri vuruluyor
Suriye'de gerilim tırmandı! Terör örgütünün hedefleri vuruluyor
16:13
Saray içerisinde iç çatışma: Silahlar çekildi, Şara’yı üzerine kapanan koruması kurtardı
Saray içerisinde iç çatışma: Silahlar çekildi, Şara'yı üzerine kapanan koruması kurtardı
16:08
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey’e saldırı girişimi Şahıs tanıdık çıktı
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'e saldırı girişimi! Şahıs tanıdık çıktı
16:06
Alarmları kurun Dev maç şifresiz kanalda
Alarmları kurun! Dev maç şifresiz kanalda
15:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 800 bin gencimize staj desteği sunacağız, günlük 1375 lira harçlık vereceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 800 bin gencimize staj desteği sunacağız, günlük 1375 lira harçlık vereceğiz
15:27
Resmen açıklandı Beşiktaş, Mert Günok ile yollarını ayırdı
Resmen açıklandı! Beşiktaş, Mert Günok ile yollarını ayırdı
15:22
Özgür Özel’den “Seyyanen zam“ çağrısı: Gelin bu ayıbı temizleyelim
Özgür Özel'den "Seyyanen zam" çağrısı: Gelin bu ayıbı temizleyelim
14:58
Anlaşma tamam İşte İrfan Can Kahveci’nin yeni takımı
Anlaşma tamam! İşte İrfan Can Kahveci'nin yeni takımı
14:31
Araç muayene ücretlerine okkalı zam Cezası da 2 bin 700 liraya yükseldi
Araç muayene ücretlerine okkalı zam! Cezası da 2 bin 700 liraya yükseldi
14:24
Arda Güler hakkında şoke eden iddia
Arda Güler hakkında şoke eden iddia
14:18
Maduro’nun eşi dövüldü mü İddiaları güçlendiren detaylar
Maduro'nun eşi dövüldü mü? İddiaları güçlendiren detaylar
13:58
ABD’de Venezuela operasyonunu eleştiren kadın röportaj sırasında gözaltına alındı
ABD'de Venezuela operasyonunu eleştiren kadın röportaj sırasında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 20:19:07. #7.11#
SON DAKİKA: CHP İstanbul 38. İl Kongresi Davası... Rıza Akpolat: Kongrelerde Sayın Özgür Çelik'i Destekledim. Bu Bir Suç Değil, Siyasi Bir Tercihtir. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.