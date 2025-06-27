CHP, İstanbul\'da 100 bin konut sözüne karşı 7 bin yapabildi

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, "Geçen 5 yılda İstanbul'da sadece bir ilçe belediyemiz 60 bin konut yaptı. Buna karşı İstanbul CHP belediyesi 5 yılda tam 100 bin konut sözü vermişti. O kadar büyük imkanla yılda 800 milyar lira bütçesi olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi söz verdiği 100 bin konuta karşı sadece 7 bin konut yapabildi." dedi.

Demir, Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından Veyisefendi Mahallesi'nde düzenlenen "Kentsel Dönüşüm Projeleri Temel Atma, Anahtar Teslim ve Toplu Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada, AK Parti belediyeleri olarak millet adına hayal kurduklarını söyledi.

Milletle olan hukuk anlayışlarının temelinde hizmet hayali olduğunu bildiren Demir, "Sayın Cumhurbaşkanımız bize ilham kaynağımızdır. 94 öncesi İstanbul ile 94 sonrası İstanbul bunun en önemli ve somut örneğidir. 2002'den 2025'e kadar ki Türkiye Cumhuriyeti bunun en büyük örneğidir. Cumhurbaşkanımız nerede bir gözyaşı varsa onu silmeyi, nerede bir feryat varsa onu dindirmeyi kendine vazife bilmiştir. Bizler, mazlumların yanında olduğumuz kadar güçlüyüz. Bizler, haklının hakkının yanında olduğumuz kadar davamızın arkasındayız." diye konuştu.

Demir, Türkiye'nin uluslararası ilişkilerdeki önemine dikkat çekerek, şunları dile getirdi:

"Hemen yanı başımızda savaşlar var. Ülkemiz bugün uluslararası ilişkilerde bölgesel bir güç, küresel bir aktör ise bunu Cumhurbaşkanımızın duruşuna, tarihin bize yüklediği masumların hamisi olma misyonumuza borçluyuz. Bugün belediyeler hizmet odaklı çok önemli işler yapıyor. Milletimizle aynı duyguyu hissetmek, onların ne düşündüğünü anlamak ve onların ihtiyaçlarını öncelemek bizim asli görevlerimizdir. Vatandaşlarımızın refahı, mutluluğu için yerel yönetimlerde biz durmadan çalışıyoruz. Bizim belediyecilik anlayışımız masa değil saha, makam değil insan odaklı, reklam değil hakikat belediyeciliğidir. Algılarla değil hakikatin ön plana çıkarıldığı, yalanların değil bizzat hakikatin konuşulduğu belediyelerdir."

TOKİ'nin ülke genelinde yaptığı konutlara da değinen Demir, şunları kaydetti:

"Sadece TOKİ eliyle 1 milyon 200 bin konut yapmışız. Her tarafı depremle yüz yüze olan bu ülkede garibana, mağdura, asla konut sahibi olmayan insanlarımıza destek vermişiz. Geçen 5 yılda İstanbul'da sadece bir ilçe belediyemiz 60 bin konut yaptı. Buna karşı İstanbul CHP belediyesi 5 yılda tam 100 bin konut sözü vermişti. O kadar büyük imkanla yılda 800 milyar lira bütçesi olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi söz verdiği 100 bin konuta karşı sadece 7 bin konut yapabildi. İşte bizim hizmet anlayışımızla CHP'nin ve diğerlerinin hizmet anlayışındaki fark budur. Biz, bir ilçe belediyesi olarak 5 yılda 60 bin konut yaparız, 10 tane bakanlıktan daha fazla bütçesi olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi o bütçelerini şu anda görüyoruz nereye harcadıklarını. Kendi kariyer planları için olmadık işlerde harcıyorlar. Neticede de milletin gözü önünde bütün bu olumsuzlukları görüyoruz."

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise kentsel dönüşümün bir gerçek olduğunu, illerin, ilçelerin, köylerin ve mahallelerin yeniden yapılanması gerektiğini belirtti.

6 Şubat depremlerini anımsatan Sekmen, "11 vilayetimiz yerle bir oldu. Büyük devletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ekibiyle birlikte altından kalkınmaz denilen böyle büyük bir hareketin hamdolsun yavaş yavaş sonuna gelinmek üzere. Bu gerçekle hareket ederek göreve başladığımızdan itibaren şehrimizde bölge bölge kentsel dönüşüme ağırlık veriyoruz. Diğer hizmetlerimizi de geri bırakmamaya özen gösteriyoruz. Şu anda Erzurum'un 20 ilçesinde yoğun bir çalışma yürütülüyor." ifadelerini kullandı.

Programa AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, diğer illerden gelen belediye başkanları, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende, Veyisefendi ve Muratpaşa mahallerinin yanı sıra diğer alanlar da olmak üzere toplam 592 konut, 85 ofis ve 64 işyerinin temelini atıldı, Çırçır, Vaniefendi ve Alipaşa Konutları olmak üzere toplam 232 konutun anahtar teslimi yapıldı.