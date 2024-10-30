CHP İstanbul İl Başkanı Çelik, Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in Gözaltına Alınmasına Tepki Gösterdi - Son Dakika
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CHP İstanbul İl Başkanı Çelik, Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in Gözaltına Alınmasına Tepki Gösterdi

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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'in sabah saatlerinde gözaltına alınmasının ardından Emniyet Müdürlüğü önünde basın toplantısı düzenleyerek duruma sert tepki gösterdi. Çelik, bu operasyonu siyasal bir baskı olarak nitelendirerek, partisinin belediye başkanlarına kayyum atanmasına izin vermeyeceklerini açıkladı.

30.10.2024 19:31  Güncelleme: 21:05
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Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: ONUR DURSUN

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'in gözaltına alınmasıyla ilgili Emniyet Müdürlüğü önünde açıklama yaptı. Çelik, "Ortada bazı bilgiler dolaşıyor. İşte 10 yıl önceki, 10 yıldan bu yana yapılan görüşmeler vesaire... Eğer 10 yıllık görüşmelere bakmak istiyorlarsa iktidar partisinin siyasi temsilcilerinin yazışmalarına baksınlar. Eğer 10 yıldır belirli noktalarla yapılan görüşmeler değerlendirmeye alınacaksa iktidar partisinin milletvekillerinden dışarıda kimse kalmayabilir. AKP iktidarı, bu ülkeye yeni bir gündemle toplumun gerçek sorunlarını örtmek istiyor. Ahmet Özer, Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş Esenyurt Belediye Başkanı'dır. Ahmet Özer ya da herhangi bir belediye başkanımıza yargı yoluyla, güvenlik güçleri marifetiyle bir siyasi operasyon çekilmesine Cumhuriyet Halk Partisi asla ve asla izin vermeyecektir" dedi.

Terör soruşturması kapmasında sabah saatlerinde evinden gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, gün boyunca tutulduğu İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. Özer, 19.00 sıralarında savcıya ifade vermeye başladı.

Özer adliyeye götürülmeden önce CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Emniyet Müdürlüğü önüne gelerek gazetecilere açıklama yaptı. Özer'in şafak operasyonu düzenlenerek gözaltına alındığına dikkat çeken Çelik, şunları söyledi:

"Esenyurt halkının iradesiyle seçilmiş bir belediye başkanı, Esenyurt'ta yaşayan her iki yurttaştan bir tanesinin oyunu almış belediye başkanı, ne yazık ki davet edilse çok rahat her yere gidebilecek olan bir belediye başkanı sabahın saat 6'sında evinde ve belediyede yapılan baskınla gözaltına alındı. Ahmet Özer, 31 Mart'tan önce belediye başkan adaylığı için başvurusunu yapmış, gerekli olan bütün belgeleri İstanbul İl Başkanlığı aracılığıyla Yüksek Seçim Kurulu'na gönderilmiş, aday olmasının önünde herhangi bir engel görülmemiş, 31 Mart'ta seçimlere girmiş ve Esenyurt'ta yaşayan her iki yurttaştan bir tanesinin oyunu alarak Esenyurt Belediye Başkanı seçilmiştir. Esenyurt'un bir milyonun üzerinde bir nüfusu var. Uyuşturucu probleminin yaşandığı ilçelerden bir tanesi ve Ahmet Özer, Esenyurt'ta çok önemli halkçı belediyecilik uygulamaları gerçekleştiriyor. Şimdi bir şafak operasyonuyla 31 Mart'tan bu yana Esenyurt halkının iradesiyle seçilmiş belediye başkanını gözaltına almayı, seçmen iradesine bir darbe olarak nitelendirdiğimizi ifade etmek isteriz.

"AKP iktidarı gerçek sorunları örtmek istiyor"

Ortada bazı bilgiler dolaşıyor. İşte 10 yıl önceki, 10 yıldan bu yana yapılan görüşmeler vesaire... Şunu çok net olarak söylemek isteriz. Eğer 10 yıllık görüşmelere bakmak istiyorlarsa iktidar partisinin siyasi temsilcilerinin yazışmalarına baksınlar. Eğer 10 yıldır belirli noktalarla yapılan görüşmeler değerlendirmeye alınacaksa iktidar partisinin milletvekillerinden dışarıda kimse kalmayabilir. Dışarıda kimse kalmaz yaptıkları görüşmelerle. Bir başka boyut da her gün AKP iktidarı, bu ülkeye yeni bir gündemle toplumun gerçek sorunlarını örtmek istiyor. Türkiye, kelimenin tam anlamıyla bir siyasal ve kültürel çöküş yaşıyor. Bir sabah uyanıyoruz. Bir tane çocuk katledilmiş ve olayın üstünü örtmeye çalışan siyasetçiler var. Bir sabah uyanıyoruz. Genç kadınlar surlardan atılmış. Bir sabah uyanıyoruz. Canlılar, insanlar katlediliyor. Türkiye'nin çok ağır sorunları var. Ekonomi başta olmak üzere Türkiye bir çoklu kriz sarmalının içerisinde. Mevcut siyasi iktidar bu çürümüşlüğü, bu yönetimsizliği örtmek için her gün başka bir gündemle ne yazık ki Türkiye'nin gündemini meşgul ediyor. Dolayısıyla şunu ifade etmek isteriz. Profesör doktor Ahmet Özer, Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş Esenyurt Belediye Başkanı'dır. Ahmet Özer ya da herhangi bir belediye başkanımıza yargı yoluyla, güvenlik güçleri marifetiyle bir siyasi operasyon çekilmesine Cumhuriyet Halk Partisi asla ve asla izin vermeyecektir. Demokratik yöntemlerle Cumhuriyet Halk Partisi, en üst seviyede bu anlayışla mücadele edecektir."

"Kayyum atanmasına CHP asla izin vermeyecek"

Gazetecilerin, olası bir kayyum atanmasına yönelik planları olup olmadığına ilişkin sorusuna Çelik, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiçbir belediyesine kayyum atanamaz. Farklı siyasi partilerden seçilmiş belediye başkanlarına da kayyum uygulamaları olduğunda hem geçmişte hem bugün hem bu dönem çok güçlü bir biçimde karşı olduğumuzu çok net bir biçimde ifade ettik ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin herhangi bir belediyesine kayyum atanmasına Cumhuriyet Halk Partisi asla izin vermeyecektir. Böyle bir konu gündemimizde yoktur" yanıtını verdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Çelik, Esenyurt Belediye Başkanı Özer\'in Gözaltına Alınmasına Tepki Gösterdi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP İstanbul İl Başkanı Çelik, Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in Gözaltına Alınmasına Tepki Gösterdi - Son Dakika

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