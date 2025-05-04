CHP İstanbul İl Başkanı'ndan Özgür Özel'e Yönelik Saldırı Açıklaması

(ANKARA) - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e yapılan alçak saldırı sonrası dolaşıma sokulan 'Otoparka giriş talebi olmadı' ifadeleri gerçeği yansıtmamaktadır" açıklamasını yaptı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, X hesabından yaptığı açıklamada, bugün İstanbul'da AKM'de TBMM Sırrı Süreyya Önder'in cenaze törenine katılan Özgür Özel'in aracı için otoparka giriş talebi olmadığına yönelik ifadelerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Özgür Çelik, açıklamasında şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e yapılan alçak saldırı sonrası dolaşıma sokulan 'Otoparka giriş talebi olmadı' ifadeleri gerçeği yansıtmamaktadır. İstanbul Valiliği ile yaptığımız görüşme sonucunda sürecin incelendiği tarafımıza bildirilmişti. Buna rağmen neden böyle bir açıklama yapıldığını, kamuoyunun neden yanıltıldığını anlamakta zorlanıyoruz.

"Saldırının gerçekleştiği ve başka siyasi partilerin araçlarının alındığı protokol alanına Genel Başkanımızın aracı alınmamıştır"

İşin gerçeği şöyledir; Genel Başkanımız Ankara'dan kara yoluyla 1 saat önce cenaze töreninin yapılacağı alana gelmiş, Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) tam karşısındaki otelde tören saatini beklemiş ve törene yürüyerek geçmiştir. Genel Başkanımız AKM içerisinde törendeyken ekibi tarafından aracının otoparka alınması ısrarla talep edilmiş, bu konuda tartışma yaşanmasına rağmen, saldırının gerçekleştiği ve başka siyasi partilerin araçlarının alındığı protokol alanına Genel Başkanımızın aracı alınmamıştır.

"Alçak saldırıyı gerçekleştiren cani ile ilgili hukuki süreci, 10 avukatımız Gayrettepe Emniyet Müdürlüğü'nde takip etmektedir"

Alçak saldırıyı gerçekleştiren cani ile ilgili hukuki süreci, İl Hukuk Komisyonumuz'dan 10 avukatımız Gayrettepe Emniyet Müdürlüğü'nde takip etmektedir. Ayrıca bu alçak saldırıda ihmali olan tüm yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Bir cani sokakta rahatça gezerken, Cumhurbaşkanı adayımız ve belediye başkanlarımız başta olmak üzere binlerce suçsuz insanın tutuklu yargılanıyor olması çürümüş adalet sisteminin bir sonucudur. Adalet sistemini çürütenler ve saldırganlar şunu iyi bilmelidir; Cumhuriyet Halk Partisi bu alçak saldırılar karşısında Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel öncülüğünde bir milim geri adım atmadan kararlılıkla mücadelesini sürdürecektir."