CHP İstanbul İl Başkanı Yüksel, 7. Tokat Günleri'nde vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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CHP İstanbul İl Başkanı Yüksel, 7. Tokat Günleri'nde vatandaşlarla buluştu

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CHP İstanbul İl Başkanı Yüksel, 7. Tokat Günleri\'nde vatandaşlarla buluştu
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CHP İstanbul İl Başkanı Yüksel, 7. Tokat Günleri\'nde vatandaşlarla buluştu
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7. Tokat Günleri, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel ile CHP Tokat İl Başkanı Ender Ergün'ü vatandaşlarla buluşturdu. Yüksel, Kılıçdaroğlu'nun selamlarını ilettiği buluşmada emek, eşit yurttaşlık ve dayanışma vurgusu yaptı.

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel, 7. Tokat Günleri'nde vatandaşla bir araya geldi. Yüksel, "Tokat'ın toprağında çiftçinin alın teri, yazmasında kadınlarımızın emeği, türkülerinde halkımızın sevinci, hüznü ve umudu vardır" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel, ilçe başkanlarıyla yaptığı toplantının ardından saha buluşmalarına başladı. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen 7. Tokat Günleri'ne katılan Başkan Yüksel, CHP Tokat İl Başkanı Ender Ergün ile birlikte vatandaşlarla buluştu.

Tokatlılara, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamlarını ileten Yüksel, emek, eşit yurttaşlık ve dayanışma vurgusu yaptı. Tokat'ın tarihine ve üretim kültürüne değinen Yüksel, "Tokat'ın toprağında çiftçinin alın teri, yazmasında kadınlarımızın emeği, türkülerinde halkımızın sevinci, hüznü ve umudu vardır" diye konuştu.

Cumhuriyet'in yurttaşların yaşamında karşılık bulması gerektiğini vurgulayan Yüksel, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet; çiftçinin ürettiğinin karşılığını aldığı, emekçinin alın terinin değer gördüğü, gençlerin geleceğe umutla baktığı, kadınların hayatın her alanında eşit ve özgür olduğu bir Türkiye idealidir. Bizim savunduğumuz halkçılık da budur. Halkçılık, yalnızca halktan söz etmek değil, halkın derdini kendi derdi bilmektir. İstanbul'u İstanbul yapan yalnızca tarihi, meydanları, Boğaz'ı değil; bu şehre emeğini, alın terini ve kültürünü taşıyan insanlardır. Bizim ihtiyacımız olan da tam olarak budur. Daha fazla kardeşlik, daha fazla dayanışma, daha fazla demokrasi ve daha fazla adalet."

Yüksel, Tokat'ın kültürünü ve geleneklerini İstanbul'da yaşatan derneklerin çalışmalarını önemsediklerini belirterek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: ANKA
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