CHP İstanbul İl Başkanı Yüksel, İstanbul\'da CHP iktidarını koruyacaklarını söyledi

Haber: Berfin BAYSAN - Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel, "Bu ülkenin, bu insanların geleceğini hep birlikte yeniden inşa edeceğiz. İstanbul'da CHP iktidarını koruyacağız. Türkiye'de de CHP ideallerini iktidar yapmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız" ifadesini kullandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel, Tuzla, Pendik ve Kartal'da ziyaretler gerçekleştirdi. CHP Tuzla İlçe Başkanlığında partililere seslenen Mehmet Ali Yüksel, şunları kaydetti:

"CHP birçok seçime girmiştir. Bazen kazanmıştır, bazen kaybetmiştir ama hiçbir zaman kaybetmediği bir konu vardır. Bu da karşısında yarıştığı diğer siyasi partilerin bugün ortada olmadığını görüyor olmakla da bir ispat halindedir. CHP hiçbir zaman ahlaki üstünlüğünü kaybetmemiştir. CHP'liler, CHP tedrisatından gelenler şunu çok iyi bilirler: Erdem ve ahlak, olgunlaştığında, somutlaştığında siyaset olur. Siyaset somutlaştığında ise devlet olur. Ücretlendirilmiş, personelleştirilmiş bir siyaset CHP'nin tarzı değildir. CHP, gönüllülük esasına göre kendi varlığını inşa eden, düşünceler, kavramlar aracılığıyla dile gelen o dili inşa eden ve sürekli insanı bir araç olarak değil, bir amaç olarak gören bir siyasi partidir. Bu yüzden her birimiz bu tahribatı çok kısa sürede ortadan kaldıracağız.

"İSTANBUL'DA CHP İKTİDARINI KORUYACAĞIZ"

Tarihin doğru tarafındasınız. CHP, bu topraklarda devlet, toplum krize uğradığında kurucu iradesi, kurucu tecrübesiyle yeniden sahneye çıkartır ve yeniden hem devletin hem toplumun hem hukukun, değerlerin yeniden inşasında ciddi rol alır. Bu dönemdeki rol yine CHP'lileri aittir. Sahada olacağız, bu meydanı arsızlara bırakmayacağız. Arsızların her bir yüzünü deşifre etmekten çekinmeyeceğiz. Bu ülkenin, bu insanların geleceğini hep birlikte yeniden inşa edeceğiz. İstanbul'da CHP iktidarını koruyacağız. Türkiye'de de CHP ideallerini iktidar yapmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız."

Yüksel, gazetecilerin sorusu üzerine, "CHP, kendi kurumsal kimliği altında partinin evlatlarıyla, hem kendisinin hem halkın güven duyduğu ve örgütün içinden çıkan adaylarla sürece devam edecek. Dolayısıyla hiç kimsenin kuşku duymadığı süreci hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Bizim için temel kriter şu: Vatandaş isme oy vermedi, partilere oy verdi. Vatandaş İstanbul'da CHP'yi iktidar yaptı. Ahmet'i, Mehmet'i, Ekrem'i değil, CHP'yi iktidar yaptı. Biz CHP'nin iktidarı kazandığı her yerde CHP'nin iktidarını korumaya çalışacağız. Parti bir bölünmeye uğradı. Umarım diğer arkadaşlar da o egosundan, hırsından uzaklaşır, siyasetin sadakatine, ahlakına sahip çıkmaya çalışır" diye konuştu.

PARTİYE DÖNÜŞLER BAŞLADI

CHP'ye geri dönüşlerin başladığını belirten Yüksel, "Önümüzdeki kısa bir süreç içerisinde geri dönüşlerin ne kadar kitlesel olduğunu kamuoyu izleyecek. Önemli oranda partiye geri dönüş talepldus var. Siyaset etik yönüyle alakalı zafiyet içerisinde olmamış, hukuki süreçle ilgili sıkıntısı olmayan arkadaşlarımızın hepsiyle Ata ocağında, CHP çatısı altında buluşacağız" diye konuştu.

"GÜRSEL TEKİN'LE BİR SORUNUMUZ YOK"

Yüksel, basın mensuplarının CHP Türkiye Koordinatörü Gürsel Tekin ile ilgili sorusunu üzerine, "Ben Gürsel Tekin'le 37 yıldır ağabey kardeş hukukunun içerisindeyim. Parti bir gelenek bütünü içerisinde kendi sürecini sürdürür. Biz de o geleneğin temsilcileriyiz. Hukukumuz devam etmektedir. Hiçbir problem yoktur. Ama bazılarının problem varmış gibi bunu sunma çabası herhalde iyi niyetli çabalar değildir" diye konuştu.

İETT OTOBÜS ŞOFÖRLERİNİN SORUNLARINI DİNLEDİ

Yüksel, daha sonra 500T Dinlenme Tesisi'nde İETT otobüs şoförleriyle bir araya geldi. Şoförlerin yaşadığı ekonomik ve mesleki sorunları dinleyen Yüksel, "İstanbul'u taşıyorlar, sırtlarını almışlar. Koca bir şehirde insanların güvenle, huzurla evlerine, işlerine, dostlarına, akrabalarına ulaşımlarını sağlıyorlar. Onun için çok kıymetli, çok huzurlu bir iş yapmaya çalışıyorlar. Ama dertleri, sıkıntıları var. Geçen senenin fiyatlarıyla çalışmaya çalışıyorlar ama geçen seneden bu yana yakıt fiyatları neredeyse birkaç kat oldu. Otobüslerimizin bakım onarım masrafları birkaç katına çıktı. Personel maliyetleri akıl alır seviyede gibi değil. Her maliyet birkaç katına çıkmışken maalesef emekçi kardeşlerimiz, geçen senenin fiyatlarıyla çalışmaya çalışıyorlar. Aynı Anadolu halkı gibi cesur, mütevazı duruyorlar ama dertliler. Siyaset kurumu öncelikle emekçi kardeşlerimizin sorunlarını çözmekle görevli. CHP İstanbul İl Başkanlığı olarak önce bu sorunu İstanbul kamuoyuna, daha sonra parlamento grubumuza taşıyacağız. Arkadaşlarımızın sesi olmaya devam edeceğiz. Maalesef emekçi arkadaşlarımızın hem araç alımında hem diğer konularla ilgili vergi düzenlemelerinin gözden geçirilmesi gerekiyor. CHP emekçi kardeşlerimizin sürekli yanında olacak. Onların sesi olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.