(İSTANBUL) - CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak'ın dün yaşamını yitiren babası, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Toprak, İstanbul'da Erikli Baba Cemevi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erdoğan Toprak'a başsağlığı diledi.
Hasan Toprak için Zeytinburnu'nda bulunan Erikli Baba Cemevi'nde öğlen cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkan yardımcıları Özgür Karabat, Suat Özçağdaş, CHP milletvekilleri Veli Ağbaba, Yüksel Mansur Kılınç, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP eski Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, ailesi ve yakınları katıldı. Aynı zamanda Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi olan Hasan Toprak, törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Son Dakika › Güncel › CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak'ın Babası Toprağa Verildi - Son Dakika
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