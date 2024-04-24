CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç: AKP\'nin gençlere telefon desteği vaadi fiyaskoyla sonuçlandı

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CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, AKP'nin seçim döneminde açıkladığı gençlere telefon desteği vaadine güvenerek telefon alan öğrencilerin mağdur olduklarını ve bir çok gencin hala vergi iadesini alamadığıni söyledi. Kılıç, "CHP'nin seçim vaadi gençlere telefon desteğini kopyalayan AKP, maalesef onu da tam anlamıyla yapamadı. İktidarın bu sözüne güvenip telefon alan gençlerimizin çoğu, vergi iadesini hala alamadı. Yani AKP'nin tüm vaatlerinde olduğu gibi bu kopyala yapıştır vaadi de fiyaskoyla sonuçlandı" dedi. Kılıç, iktidara vergi iadelerinin biran önce ödenmesi çağrısı yaptı.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, iktidarın seçim döneminde açıkladığı gençlere telefon desteği kapsamında telefon alan gençlerin vergi iadelerini alamadıklarını ve mağdur olduklarını söyledi. Kılıç, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"CHP'nin seçim vaadi gençlere telefon desteğini kopyalayan AKP, maalesef onu da tam anlamıyla yapamadı. İktidarın bu sözüne güvenip telefon alan gençlerimizin çoğu, vergi iadesini hala alamadı. Yani AKP'nin tüm vaatlerinde olduğu gibi bu kopyala yapıştır vaadi de fiyaskoyla sonuçlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı 2023 yılında öğrencilere teknolojik cihaz desteğini açıklamıştı. Bakanlığın bu vaadi üzerine gençlerin kimi borçlandı, kimi harçlığını biriktirdi, binlerce lira verip telefon tablet aldılar. Ama sıra vergi iadesi kısmını geri almaya gelince evdeki hesap çarşıya uymadı. Aylardır iade alamayan öğrenci kardeşlerimiz var. 25 kuruş fatura ücretinin faturaya yansımasından dolayı başvurusu kabul edilmeyenler var. Seçim öncesi vaat vermesi kolay. CHP'nin seçim vaatlerini kopyalayıp yapıştırmak kolay. Ama iş eyleme dönüştüğünde sonuç fiyasko. İade alamayan öğrenciler karşılarında muhatap da bulamıyorlar. Aylardır iade alamayan öğrencilerin alacakları da bugün itibarıyla maalesef enflasyon karşısında erimiş durumda.

Tavan fiyat olan 9 bin 500 liralık telefonun vergi iadesi 4 bin 221 liraydı. Kasım ayından bu yana Türk lirası tam yüzde 14 değer kaybetti. 14 Kasım'da gram altın 1791 lirayken bugün 2500 lira. O gün o parayla altın alsalardı, bugün telefon üstüne bir de tablet alacaklardı. Öğrencileri yoksullaştırdıkları yetmiyormuş gibi şimdi bir de borçlandırıp bekletiyorlar. Bakanlığa buradan çağrıda bulunuyorum. Biran önce öğrencilerin vergi iadelerini ödeyin. Öğrencileri daha fazla mağdur etmeyin."