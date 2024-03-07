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CHP Keçiören Belediye Başkan Adayı Mesut Özarslan, seçim beyannamesini açıkladı, öğrenciler, hasta yakınları, ihtiyaç sahiplerinin okullara ve hastanelere yakın bölgelerde mobil mutfaklarla yanında olacaklarını okul servisi desteği sağlayacaklarını belirtti. Esnafın yüzde 90'nın mevcut belediyeden yaka silktiğini söyleyen Özarslan, "Esnafımızın bizlere kolay ulaşımını sağlayacağız. Onlara ceza kesen değil, onların yanında olan projeler gerçekleştireceğiz" dedi.

CHP Keçiören Belediye Başkan Adayı Mesut Özarslan, düzenlenen tanıtım toplantısında seçim beyannamesini açıkladı. Toplantıya CHP Ankara Milletvekilleri Semra Dinçer, Murat Emir, Tekin Bingöl, Aylin Yaman ve Deniz Demir ile Ankara Bağımsız Milletvekili Yüksel Arslan ve CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol da katıldı.

LTanıtım toplantısında konuşan Özarslan, şunları söyledi:

"Son 30 yılda ehil olmayan ellerde ışığı söndürülen Keçiören'imiz başkentin göz bebeğiyken bir bakıyoruz gözden düşen bir konumlandırmaya tabii tutuluyor. Bizler bu ışığı görenlerdeniz. 1 Nisan'da sönen yıldızı tekrar ayağa kaldıracağız. Mansur başkanımızla birlikte geçmiş 5 yıl içerisinde Keçiören'e kazandırmak istediğimiz projeler oldu. Maalesef bahanelerle protokoller geri tutuldu. Bunlar ranta hizmet kapılarının protokolleri olmamalı.

"KENTSEL DÖNÜŞÜM BİR UZMANLIK GEREKTİRİR"

İnsanlarımız çok ciddi mağdur edilmiş kentsel dönüşüm adı altında. Kentsel dönüşüm için bir uzmanlık gerekir, bir planlama yeteneği gerekir, geçmiş tecrübe birikimi gerekir. Siz oranın ulaşımıyla, eğitim ihtiyaçlarıyla, sosyal imkanlarıyla bir kentsel dönüşüm yapamaz iseniz onun adı kentsel dönüşüm değil. Kentsel dönüşümü, bina ve ada bazında dönüşümü yenileme adına başlatacağız.

"BİZ DEVLETİN ÖZ KÜLTÜR DEĞERLERİYLE BU 'A, B, C'Yİ ORTADAN KALDIRACAĞIZ"

Ulaşım, Keçiören'in en büyük problemlerinden biri. Ulaşım meselesi tek başına Keçiören Belediyesi'nin kaldıracağı bir mesele değil. Bu işi ancak Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle birlikte halledebiliriz. Geçmiş dönemde Ankara Büyükşehir Belediyesi'yle bu işe el attık ancak onaylayan mı var? Fatih Köprüsü'nü alternatif bir tünelle genişletmeyi ve trafiği rahatlatmayı planladık. Bisiklet yollarını genişletip yaygınlaştıracağız. Yeşil alanlar mahalle aralarında oluşmuş ama büyük alan olarak yetersiz. Ayrıca maalesef yeşil alanlarımızda 'A, B, C timleriyle' insanların kullanımları engelleniyor. Biz devletin öz kültür değerleriyle bu 'A, B, C'yi ortadan kaldıracağız. Devletin kolluk kuvvetleri bu işi yapmaya muktedirdir.

"TANZİM SATIŞ MAĞAZALARI AÇARAK HALKIMIZIN UCUZ ÜRÜNLERLE İHTİYACINI KARŞILAMASINI SAĞLAYACAĞIZ"

Öğrenciler, hasta yakınları, ihtiyaç sahiplerinin okullara ve hastanelere yakın bölgelerde mobil mutfaklarla yanında olacağız. İhtiyacı olan hiç kimseyi sokakta bırakmayacağız. Tanzim satış mağazaları açarak halkımızın bu ekonomik koşullarda ucuz ürünlerle ihtiyacını karşılamasını sağlayacağız. İnsanlar evlatlarının servis ücretlerini ödeyemez hale geldi. Bundan dolayı okul servisi desteği sağlayacağız ve ücret almayacağız. Esnafı geziyoruz, yüzde 90'ı mevcut belediyeden yaka silkiyor. Esnafımızın bizlere kolay ulaşımını sağlayacağız. Onlara bu ekonomik koşullarda durmadan ceza kesen değil, onların yanında olan projeler gerçekleştireceğiz.

"BABANIZIN ÇİFTLİĞİNDEN Mİ MAL BAĞIŞLIYORSUNUZ?"

'Keçi Kart' çıkaracağız. Bu kartla yapılan yardım, birilerinin rencide edildiği yardım şekli olmayacak. Şu anda kolileri dizerek, 'Bizim mahallenin fakirleri bunlar' diye yardım yapıyorlar. Neden o insanlarımızı rencide ediyoruz? Yardım kelimesine ben karşıyım, dayanışma... Babanızın çiftliğinden mi mal bağışlıyorsunuz? Dayanışma içerisinde olacağız."