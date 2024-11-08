CHP'li Akay'dan Bakanlığa Eleştiriler

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(TBMM) - CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, TBMM'de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın bütçesi görüşmelerinde, tasarruf tedbirleri kapsamında bazı millet bahçesi projelerinin yarım bırakılmasına rağmen bakanlığın yeni millet bahçesi projeleri için ihaleye çıkmasını eleştirdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi görüşülüyor. CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay bakanlığın bütçe harcamalarındaki aşımlara dikkati çekerek, "Bakanlığın genel bütçe büyüklüğü içerisindeki aldığı pay 219 milyar 294 milyon yani yüzde 1,48 civarında. Halbuki, geçen yıl 271 milyar ayrılmış, 52 milyarlık bir düşüş var, yüzde 19,30 civarında bir düşüş olmuş. Sürdürülebilir çevre ve iklim değişikliğiyle ilgili 14 milyar 682 milyon, yüzde 6'lık bir rakam ayrılmış, ayrılan bu rakamı düşük buluyoruz. Tüm bakanlıkların bu konuya önem vermesi gerektiğine inanıyorum" dedi.

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, gayrimenkul onarım gideri için 9 milyar harcamış"

Cevdet Akay şunları söyledi:

"2024 Haziran ayı itibarıyla gayrimenkul üretim giderlerine baktık, başlangıç ödeneği 9 milyar lira olan bu kalemde 41 milyar 858 milyon lira harcanmış. Burada çok ciddi bir aşım var. Buradaki tutarın neyle ilgili olduğunu da bize açıklarsanız memnun olurum. Bu paranın nerelere kullanıldığıyla ilgili bir açıklama olursa memnun olacağız. Büyük gayrimenkul onarım giderleri gördük, 9 milyar 758 milyon bir proje kredisi kullanarak bu gayrimenkul bakım onarım giderleri kullanılıyor, geçen yıla göre de yüzde 185 artım var.

"Karabük'te bir tesis nükleer alarm veriyor"

Karabük'te Marzinc diye bir firma var, atık malzemelerden çinko üretiyor. Nükleer Düzenleme Kurumu bir ölçüm yaptı, radyasyon ölçümü; normalde 22'ler civarında olması gerekirken 180 ölçüldü ve eylül ayında fabrika geçici olarak kapatıldı, işçiler de ücretsiz izne gönderildi. Bu, bölgemiz için büyük bir sorun. Hemşehrilerimiz buradaki tehlikenin nasıl sonuçlandırılacağını büyük bir tedirginlikle bekliyorlar. Bu açıdan siz de dahil bütün yetkilileri göreve davet ediyoruz.

"Yarım bıraktığınız millet bahçelerini tamamlamadan yeni millet bahçelerinin ihalelerini yapıyorsunuz"

Tasarruf tedbirleriyle gerekçesiyle 17 Mayıs'tan sonra millet bahçelerinin bir kısmı yazıyla durduruldu. Ben bir araştırma yapmıştım; 30 ilde 39 millet bahçesinin tamamlanma oranı yüzde 75'in altındaydı, bunların bir kısmına şu anda devam edildiğini görüyoruz çünkü oraya yapılan bir harcama var. 17 Mayıs ile 21 Eylül 2024 tarihleri arasında da yeni millet bahçesi projeleri işine de girilmiş ve 600 milyonun üzerinde bir harcama yapılmış. Bir taraftan yarım kalan projeler var orada, o projelerin tamamlanması lazım. Çünkü devam edilmediği zaman harcamalar da boşa gidecek, yani yapılan iş çöpe gidecek. Ben yeni projelerden ziyade, yarım kalan projelerin tamamlanması daha iyi olur diye düşünüyorum. Özellikle bu konunun da dikkatinize sunulmasına ihtiyaç duydum.

"Soru önergelerine cevap vermeyen bakanlıklarda birinci sırada Çevre, Şehircilik Bakanlığı yer alıyor"

Milletvekillerimizin en önemli sorunlarından biri de soru önergelerimize bakanlıklar tarafından zamanında ve yeterli cevaplar verilmemesi. Bununla ilgili ben Meclis Başkanlığı'na da bir yazı yazmıştım soru önergelerine ne kadar cevap veriliyor diye. Soru önergelerine cevap vermeyen bakanlıklarda birinci sırada Çevre, Şehircilik Bakanlığı yer alıyor. Biz soru önergelerimizi yörelerimizdeki sıkıntıların, ülkemizdeki sıkıntıların durumunu öğrenmek ve onların giderilmesi için de hep beraber çaba sarf etmek üzere veriyoruz. Bu konuda da hassasiyet rica edeceğiz.

"Karabük'te, yılda 229 kişi hava kirliliğinden dolayı vefat ediyor"

Temiz Hava Platformunun hava kirliliğiyle ilgili 'Kara Rapor 2024' diye bir çalışması olmuş. İller bazında 30 yaş üstü doğal nedenlerle olan ölümler içinde hava kirliliğine affedilen ölümler diye bir liste var. Karabük'e baktığımız zaman da yüzde 11,69'luk bir oran var yani, yılda 229 kişi hava kirliliğinden dolayı vefat ediyor. Bu listede oranların yüzde 40,11 olduğu, 41 olduğu bir sürü şehir var, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Hatay gibi, Ankara gibi. Burayla ilgili de çevrenin temiz tutulması, hava kirliliğinin önlenmesiyle ilgili özellikle de sanayi kuruluşlarıyla ilgili bir çalışma yapılmasının faydalı olacağını düşünüyorum."