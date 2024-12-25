CHP\'li Akdoğan\'dan Asgari Ücret Tepkisi

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(ANKARA)- CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, açıklanan 22 bin 104 TL'lik asgari ücrete tepki gösterdi. Akdoğan, "Asgari ücretli bir ay çalışıp bir maaş alıyor, saray bir dakikada bir asgari ücret yiyor" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, 1 Ocak 2025'ten itibaren uygulanacak olan 22 bin 104 TL'lik asgari üccete ilişkin açıklamalrda bulunurken açıklanan ücretin enflasyon oranlarının altında kalmasına da tepki gösterdi. Akdoğan şunları kaydetti:

"Bu lanet oyunun adı 'Altta kalanın canı çıksın.' Asgari ücretli bir ay çalışıp bir maaş alıyor, saray bir dakikada bir asgari ücret yiyor. Türkiye'de, TÜİK'in yalanıyla bile enflasyon yüzde 50, Enag'a göre yüzde 90. Asgari ücret niye yüzde 30 artmış. Bir sene öncenin 17 bin 2 lirası, bugün 25 bin lira. Asgari ücret neden 22 bin 104 lira? Asgari ücretli 2024'te 12 ay çalıştı, 8 ayın maaşını aldı, 4 ayı gitti. Asgari ücretli, geçen sene haftada bir pazara gidip bin lira harcıyorsan bu sene 880 lira harcayacak.

10 yılda euro bazında asgari ücret Polonya'da yüzde 119, Bulgaristan'da yüzde 150, Romanya'da yüzde 237 iken bizde neden böyle kaldı? Asgari ücretliye bunu yapan emekliye ne yapmaz?

"Yok mu sarayın müteahhitine sıkılacak bir kemer?"

Ekonomide İstikrar programı uygulayacakmış da enflasyon düşecekmiş. Sıkılacak kemer bir tek emekçiye mi, emekliye mi uğradı kardeşim? Yok mu sarayın müteahhitine sıkılacak bir kemer, kesilecek bir fatura? Ne demiştik bu oyunun adı 'altta kalanın canı çıksın'."