CHP\'li Akdoğan: Sağlık Bakanı ve Ekibinin İstifası Gerekli

NİSANUR YILDIRIM & DİLAN KUTLU

(TBMM) - CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçe görüşmelerinde; "yenidoğan çetesi" skandalı nedeniyle "Bakanlık şemanızın içindeki bürokratların kurduğu Whatsapp gruplarında, bir önceki Bakanla yan yana getirilerek birinci seçenektekiler 'takla Vedat, atla Vedat' diye grup kurmuşlar, bir grup, 'hakla Vedat, sakla Vedat' diyorlar ama temel mesele aklamaktır. Bakanlığınız ve hükümet narkoz etkisindedir, Sağlık Bakanı ve sizin derhal istifanız gerekmektedir" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2025 yılı bütçe görüşmeleri devam ediyor.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, şunları söyledi:

"Sayın Bakan, bir an evvel istifa etmeniz gerekiyor. Sayın Bakan, bir an evvel istifa etmeniz gerekiyor. 2 kere söyledim çünkü biri sizin için, biri de Sağlık Bakanı için. Hükümeti düşürecek, hükümetin toptan istifa etmesini gerektirecek ölümler oldu ülkemizde. Çocuklarımız öldü. Havvanur öldü, Michelle öldü, Öykü öldü, Ayaz bebek öldü, Kaya bebek öldü, Mive öldü, Melek bebek öldü, Kerem bebek öldü, Halime öldü, Rova öldü ve hükümeti düşürecek bu büyük skandal sonucunda ne Sağlık Bakanı ne de siz kılınızı kıpırdatmadınız ve bugün bir bütçe sunumu yaptınız Yaptığınız bütçe sunumunda bu yenidoğan çetesiyle ilgili ayırdığınız yer sadece yarım sayfa. Türkiye'nin en büyük skandallarından biri oldu, umursamadınız. Bu işte Sağlık Bakanlığının bir denetim ihmali olabilir, sizin bir denetim ihmaliniz olabilir, dönüp bakmadınız. Müfettişiniz, teftiş kurulunuz yoksa, sayısı azsa, bu, ayrı bir problem. Sayısı varsa, idari ve iradi olarak eksiklikleri varsa, bu, ayrı bir problem. Çözüm bellidir; bu hastanelerle ilgili bedelsiz ve personel güvenceli bir an evvel devletleştirme yapılmalıdır. Devletleştirmenin ne olduğu, ne zaman yapılabileceği Anayasa'da yazmaktadır. Sizi buna davet ediyorum istifadan sonra, çünkü istifa etmek bir yana, affınızı bile istemeyeceğinizi anlıyoruz.

"Sağlık Bakanlığı müfettişleri ile SGK müfettişlerinin bir koordinasyon sorunu var. "

Sayın Bakan, bir tablo var. Bu tabloyu ben oluşturmadım, CHP de oluşturmadı; Anadolu Ajansı oluşturdu. Bakın, 'yenidoğan çetesinin hastane sevk işlemlerinin yürütme şekli' diye koskoca bir tablo var. Diğeri, yenidoğan çetesinin örgütsel şeması. Örgütsel şemaları oluşmuş. Diğeri, yenidoğan çetesi soruşturmasının 18 aylık kronolojisi. Allah aşkınıza, Sağlık Bakanlığıyla topu birbirinize atarken, şu kronoloji bir buçuk sene içerisinde oluşurken nerdeydiniz, çok merak ediyorum. Yandaş hastaneler denetleniyor mu, denetlenmiyor mu? Bunu kimse bilmiyor. Denetlenirken hastane sahiplerine göre sınır aşılıyorsa eğer, denetleyenlerin yeri veya konumu değiştiriliyor mu? Yıllardır mükerrer faturalar kullanılıyor. Bakın, bir hastane açmış, ikinci, üçüncü hastaneyi açarak bir zincir hastane oluşmuş. Organizasyonlara, kurumlara bakın Sayın Bakan, bunların çoğu ikinci, üçüncü hastanesini SGK'nin parasıyla açmış. Sorun şu. Sağlık Bakanlığı müfettişleri ile SGK müfettişlerinin bir koordinasyon sorunu var; bu, hemen sağlanmalı.

"Sağlık Bakanı ve sizin derhal istifanız gerekmektedir"

Diğer mesele, askıya alınan ruhsatlar. Sabah 20-25 saniye bu yenidoğan çetesinden bahsettiniz, askıya alınan ruhsatlardan bahsettiniz. Bu askıya alınan ruhsatlar ne olacak. Bununla ilgili açıklama yapmıyorsunuz. Çözüm odaklı, iyi niyetli olanlar bu müfettişlerin koordinasyonunu sağlarlar, kim gerekiyorsa onu görevden alırlar. Sorumluluğu üstünden atanlar ve işten kaçanlar suçla top gibi oynarlar. Sayın Bakan, Bakanlığınızın içinde de bir grup, yolsuzlukların, hukuksuzlukların, usulsüzlüklerin üstüne gitmediğinizi, bir grup da önceki bakanın bunlarla mücadele ettiğini ve sizin görmezden, duymazdan gelip dinlemediğinizi söylüyor. Bakanlık şemanızın içindeki bürokratların kurduğu Whatsapp gruplarında, bir önceki Bakanla yan yana getirilerek birinci seçenektekiler 'takla Vedat, atla Vedat' diye grup kurmuşlar, bir grup, 'hakla Vedat, sakla Vedat' diyorlar ama temel mesele aklamaktır. Bakanlığınız ve hükümet narkoz etkisindedir, Sağlık Bakanı ve sizin derhal istifanız gerekmektedir."