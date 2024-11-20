CHP'li Başarır'dan İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya Sert Tepki - Son Dakika
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CHP'li Başarır'dan İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya Sert Tepki

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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaşanan olaylar ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın ANKA Haber Ajansı kamerasına müdahalesi üzerine açıklamalarda bulundu. Başarır, Yerlikaya'nın davranışını sert bir dille eleştirerek özür dilemesi gerektiğini vurguladı.

20.11.2024 18:09  Güncelleme: 18:16
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(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda çıkan arbedede İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın ANKA Haber Ajansı kamerasına müdahalesine tepki gösterdi. Başarır, "İçişleri Bakanı yaptı bunu bakın. Herhalde tarihteki kamera tokatlayan ilk İçişleri Bakanı, bu Bakan. Bu hakaret size yapıldı. Hepiniz gördünüz, burada sizden ve bizden özür dileyecek kişi, Ali Yerlikaya" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İçişleri Bakanlığı Plan ve Bütçe Komisyonu'nda çıkan olaylara ilişkin TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Başarır, şöyle konuştu:

"Plan ve Bütçe Komisyonunda, istenilmeyen olaylar yaşandı. İçişleri Bakanlığının bütçesi görüşülürken Sayın Bakan'a, Plan ve Bütçe Komisyonunun kapısında bir soru sormak istedik. Sorumuz net. 'Siz bizi, 10 gün boyunca milletvekillerini, Esenyurt Belediyesi'ne sokmadınız. Şimdi Meclis'e geliyorsunuz. Bu soruya cevap verin ve bir-iki dakika bile kapıda beklemek nasıl bir duygu.'

"Bize direkt saldırıp orayı yararak içeri girmek isteyen kim, İçişleri Bakanı"

Biz, bu şekilde Meclis kapısında İçişleri Bakanı'nı karşıladık. Daha selam vermeden İçişleri Bakanı, direki bizi ittirerek içeri girmek istedi. Bununla da yetinmedi, ANKA Haber Ajansı'nı tokat vurdu. İçişleri Bakanı yaptı bunu bakın. Herhalde tarihteki kamera tokatlayan ilk İçişleri Bakanı, bu Bakan. Bu hakaret size yapıldı.

Dakikalar geçmeden Ömer Çelik, Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı, Grup Başkanvekilleri, tweet attı 'Meclis'teki vandallık.' Sizlere soruyorum, video net, Bakan'a dokunmuş muyuz? Bir hakaret etmiş miyiz? Kamera tokatlayan, bize direkt saldırıp orayı yararak içeri girmek isteyen kim, İçişleri Bakanı.

"Bir Bakan, bir dakikalık bir protesto konuşmaya tahammül edemiyorsa gelmesin"

Daha şimdi Veli Ağababa, Komisyonda lütfen gözümün içine bakarak söyle, 'Sana saldıran oldu mu' diye sordu. Bakan, başını öne eğdi. Eğer buraya gelen bir Bakan, bir dakikalık bir protesto konuşmaya tahammül edemiyorsa gelmesin arkadaşlar. Biz ne kamera tokatladık, ne kendisine hakaret ettik.

Geçen dönem bunları yapan bir Bakan vardı. 'Sakın onu örnek alma dedim. O saç sakal derbeder bir şekilde burada geziyor, sonun onun gibi olur dedim, Süleyman Soylu...' Sen gel, sunumunu yap, dinle. İnsanlar, milletvekilleri eylemlerde bulunur, söylemde de bulunur, eleştiri de yapar. Ama gelip buradan bir algı yaratıp basın toplantısı yapmak."

"Bakan'ın kamera tokatlaması, kameraya vurması yakışıyor mu bu Meclis'e..."

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un olaylara ilişkin basın toplantısı yapmasını da değerlendiren Başarır, şunları söyledi:

"Peki Sayın Kurtulmuş sorarım bu milletvekilleri, senin milletvekillerin, Esenyurt'ta belediyeye alınmadığında niye basın toplantısı yapmadın? Utanıyorum ben kardeşim. 'Milletvekilleri, nasıl bir kamu kurumuna giremez' diye bir söylemde bulunmadın? 'Meclis'e yakışmıyor bunlar.' Bakan'ın kamera tokatlaması, kameraya vurması yakışıyor mu bu Meclis'e...

Ben buradan Numan Kurtulmuş'a son olarak bir uyarıda bulunmak istiyorum. Buraya gelen bakanları uyar. Burası, Türkiye Büyük Millet Meclisi. Burada milletvekilleri eylem yapar, eleştiri yapar, sert konuşma yapar. Bakanlar, buna tahammül ediyorsa buraya gelsin, tahammül etmiyorsa atanmış bakanlar lütfen buraya gelmesin."

"Burada özür dileyecek olan AKP grubu ve bu Bakan'dır"

Gazetecilerin soruları üzerine AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in kendisini aradığını belirten Başarır, "'Bakan'a bir saldırı gördün mü?' dedim Sayın Abdullah Güler? Sustu. Ben Bakan'a saldırmış mıyım dedim? Bakan'a bir hakaret gördün mü dedim? Yok, kamerayı ve bizi ittiren, orayı yarmaya çalışan Bakan. Burada özür dileyecek olan AKP grubu ve bu Bakan'dır" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın ANKA Haber Ajansı kamerasına müdahalesine ilişkin gazetecilerden de özür dilemesi gerektiğini belirten Ali Mahir Başarır, "Meclis'ten ve bizlerden özür dilemelidir. Eğer benim etkili bir eylemim varsa, fiili bir müdahalem varsa, hakaretim varsa, siz söyleyin o görüntüleri bana gösterin, ben özür dileyeyim... Ne demek kamera tokatlamak? Hepiniz gördünüz, burada sizden ve bizden özür dileyecek kişi, Ali Yerlikaya" diye konuştu.

CHP\'li Başarır\'dan İçişleri Bakanı Yerlikaya\'ya Sert Tepki
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'li Başarır'dan İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya Sert Tepki - Son Dakika

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