CHP'li Başarır: Kemal Bey kendini genel başkan sanıyor ama değil

Haber: Esra Nur PERVAN

(TRABZON) - CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP Trabzon İl Başkanlığı'nın düzenlediği programda yaptığı konuşmada, "Kemal Bey bugün kendini Genel Başkan sanıyor ama değil. O, sarayın Politikalar Kurulu üyesi" dedi.

CHP Trabzon İl Başkanlığı tarafından düzenlenen programda İl Başkanı Mustafa Bak, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ve CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından CHP'nin Türkiye'nin birinci partisi konumuna yükseldiğini hatırlatarak, şunları söyledi:

"31 Mart yerel seçimlerinde büyük bir gayret gösterdik. Sonucunda yaptığımız değişim kurultayıyla birlikte 14 büyükşehir belediyesi, 21 il belediyesi ve toplamda 410 belediyeyi alarak tarihi bir rekorla Cumhuriyet Halk Partisi'ni Türkiye'nin birinci partisi yaptık. ve iktidarın uykularının kaçtıı tarih de 31 Mart 2024 tarihidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yürüyüşü bugünkü iktidarın da uykularını kaçırmaya başladığı tarihtir. Ondan sonraki süreçte insanlar Ekrem İmamoğlu Başkanımızı Cumhurbaşkanı yapmak için sandıklara nasıl koşmuşsa onu Cumhurbaşkanı adayımız yapmışsa iktidar, korkularına o günden itibaren yenilmeye başlamıştır."

"HEDEF ARTIK CHP'DİR"

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez de iktidarın hedefinde CHP'nin bulunduğunu söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Her zaman söyledik. Resim büyük bir resim. Hedef belli. İktidarın hedefi şimdi artık Cumhuriyet Halk Partisi'dir. 'Olamayacak' dediğimiz, 'hukuksuzdur' dediğimiz her şey şimdi olmaktadır. Belli ki daha da kötüleşecekler. Ama bizler Sayın Genel Başkanımızın öncülüğünde, yapılacak olan her türlü kötülüğe, hukuksuzluğa asla alışmamak şartıyla hazırız. Bu bayrak yere düşürülmeyecek bir bayraktır. Dolayısıyla örgütlerimizle tüm Cumhuriyet Halk Partililerle hatta artık vatandaşlarımızın çok büyük bir bölümüyle o bayrağı yere düşürmeyeceğimizin enerjisi, sinerjisi sokakta her gün verilmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin amblemindeki ve ruhundaki o 'altı ok'un tümü birden yaydan çıkmıştır. Hedef nedir? İktidardır. Bu iktidarı gerçekleştirmek için de hiçbir kötülüğe boyun eğmeyeceğimizi bir kez daha buradan söylüyoruz."

"BU PARTİNİN GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL'DİR"

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da konuşmasında hem kurultay sürecine hem de parti içindeki tartışmalara değindi. Başarır, şöyle konuştu:

"Burası bizim evimiz. Biz burada doğduk. Bu binanın çimentosu, boyası, defteri, masası, sandalyesi hepsinde emeğimiz var. 103 yıllık bir emek bu, 13 yıllık bir emek değil. Beraber büyüttük bu partiyi ama üzülerek söylüyorum ki bambaşka bir noktaya getirdiler. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkanvekilliğini yaptım. Ben bu millet için, halk için, partim adına muhalefet ettim. Emekliyi konuştum, işçiyi konuştum, çiftçiyi konuştum, hukuku, adaleti konuştum. Bir gün bir mahkeme kararı çıktı, omahkeme kararıyla birisi o koltuğa oturup genel başkan olduğunu düşündü. İlk olarak bizi disipline verdi. Kemal Bey beni sen seçmedin millet seçti, bu örgüt seçti. 26 tane il başkanımı görevden aldı. Bir kısımını disipline verdi. Kemal Bey bugün kendini Genel Başkan sanıyor ama değil. O, sarayın Politikalar Kurulu üyesi. Sen bu partinin, 2 milyon üyenin Genel Başkanı değilsin. Bu partinin Genel Başkanı, seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel'dir."

"HİÇBİRİMİZİN ARINILACAK BİR TARAFI YOK"

Gelelim arınmaya... Bu hafta Silivri'de Cumhurbaşkanı adayımız, yol arkadaşımız Sayın İmamoğlu ifade vermeye başlayacak. Şimdi buradan, memleketi Trabzon'dan Kemal Bey'e birkaç sorum var. Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanıyken İstanbul'da evine gidip 'İstanbul'u sen kazanırsın. Sana inanıyorum. O yürek, o yetenek, o cesaret sende var' demedin mi? İki seçimde de hep beraber arkasında olmadık mı? Olduk. Kazandı mı? Kazandı. En son iptal ettirdiğin, butlan dedirttiğin o kurultayda Divan Başkanı olmasını istedin mi? Sen kaybedince mi biz kirli olduk? Sen kazansaydın hiçbir sorun olmayacaktı. Beşiktaş Belediye Başkanı'nı iki kez sen yapmadın mı aday? Kartal Belediye Başkanı'nı Beşiktaş Belediye Başkanı'nı sağına soluna alıp onlara saz çaldırıp 'evlatlarım' diye paylaşım yapmadın mı? Adana'yı, Mersin'i, Antalya'yı sen yapmadın mı? Ne zaman kirlendi bunlar Kemal Bey? Sen kaybedince. Şükürler olsun hiçbirimizin arınacak bir tarafı yok. Ama yarınlarda sizler nasıl arınacaksınız ben çok merak ediyorum."

"ADALETİ AYAKLAR ALTINA ALANLAR ADALET ARAYAMAZ"

Kemal Bey, Deniz için adalet aramaya gitmiş. Adaleti ayaklar altına alanlar adalet arayamaz. Her yerde sokağa çıktık. 30 kişi yürümeye başladık, bin kişiye tamamladık. Doğru mu peki? Bize oy veren, vermeyen ama demokrasiye inanan, hakkı bilen, adaleti bilen herkes bize soruyor. Tek bir çatlak ses çıkmadı günlerdir Karadeniz'den. Hani diyorlar ya 'Karadeniz bir partinin kalesi.' Artık yok öyle bir şey. Artık 12'inci katta, dev otobüslerle, 500 milyon dolarlık uçaklarla, büyük ses düzenleriyle, platformlarla milyonluk mitingler yapmaya gerek yok. Artık nasıl yapıyoruz? Sokağa çıkıyoruz. Birden on binler oluyoruz. Bir banka çıkıyoruz, konuşuyoruz."