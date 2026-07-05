CHP'li Başarır: Kemal Bey kendini genel başkan sanıyor ama değil - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'li Başarır: Kemal Bey kendini genel başkan sanıyor ama değil

05.07.2026 23:54  Güncelleme: 00:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Trabzon'da yaptığı konuşmada, Kemal Kılıçdaroğlu'nun sarayın Politikalar Kurulu üyesi olduğunu, partinin seçilmiş genel başkanının Özgür Özel olduğunu söyledi.

Haber: Esra Nur PERVAN

(TRABZON) - CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP Trabzon İl Başkanlığı'nın düzenlediği programda yaptığı konuşmada, "Kemal Bey bugün kendini Genel Başkan sanıyor ama değil. O, sarayın Politikalar Kurulu üyesi" dedi.

CHP Trabzon İl Başkanlığı tarafından düzenlenen programda İl Başkanı Mustafa Bak, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ve CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından CHP'nin Türkiye'nin birinci partisi konumuna yükseldiğini hatırlatarak, şunları söyledi:

"31 Mart yerel seçimlerinde büyük bir gayret gösterdik. Sonucunda yaptığımız değişim kurultayıyla birlikte 14 büyükşehir belediyesi, 21 il belediyesi ve toplamda 410 belediyeyi alarak tarihi bir rekorla Cumhuriyet Halk Partisi'ni Türkiye'nin birinci partisi yaptık. ve iktidarın uykularının kaçtıı tarih de 31 Mart 2024 tarihidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yürüyüşü bugünkü iktidarın da uykularını kaçırmaya başladığı tarihtir. Ondan sonraki süreçte insanlar Ekrem İmamoğlu Başkanımızı Cumhurbaşkanı yapmak için sandıklara nasıl koşmuşsa onu Cumhurbaşkanı adayımız yapmışsa iktidar, korkularına o günden itibaren yenilmeye başlamıştır."

"HEDEF ARTIK CHP'DİR"

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez de iktidarın hedefinde CHP'nin bulunduğunu söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Her zaman söyledik. Resim büyük bir resim. Hedef belli. İktidarın hedefi şimdi artık Cumhuriyet Halk Partisi'dir. 'Olamayacak' dediğimiz, 'hukuksuzdur' dediğimiz her şey şimdi olmaktadır. Belli ki daha da kötüleşecekler. Ama bizler Sayın Genel Başkanımızın öncülüğünde, yapılacak olan her türlü kötülüğe, hukuksuzluğa asla alışmamak şartıyla hazırız. Bu bayrak yere düşürülmeyecek bir bayraktır. Dolayısıyla örgütlerimizle tüm Cumhuriyet Halk Partililerle hatta artık vatandaşlarımızın çok büyük bir bölümüyle o bayrağı yere düşürmeyeceğimizin enerjisi, sinerjisi sokakta her gün verilmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin amblemindeki ve ruhundaki o 'altı ok'un tümü birden yaydan çıkmıştır. Hedef nedir? İktidardır. Bu iktidarı gerçekleştirmek için de hiçbir kötülüğe boyun eğmeyeceğimizi bir kez daha buradan söylüyoruz."

"BU PARTİNİN GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL'DİR"

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da konuşmasında hem kurultay sürecine hem de parti içindeki tartışmalara değindi. Başarır, şöyle konuştu:

"Burası bizim evimiz. Biz burada doğduk. Bu binanın çimentosu, boyası, defteri, masası, sandalyesi hepsinde emeğimiz var. 103 yıllık bir emek bu, 13 yıllık bir emek değil. Beraber büyüttük bu partiyi ama üzülerek söylüyorum ki bambaşka bir noktaya getirdiler. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkanvekilliğini yaptım. Ben bu millet için, halk için, partim adına muhalefet ettim. Emekliyi konuştum, işçiyi konuştum, çiftçiyi konuştum, hukuku, adaleti konuştum. Bir gün bir mahkeme kararı çıktı, omahkeme kararıyla birisi o koltuğa oturup genel başkan olduğunu düşündü. İlk olarak bizi disipline verdi. Kemal Bey beni sen seçmedin millet seçti, bu örgüt seçti. 26 tane il başkanımı görevden aldı. Bir kısımını disipline verdi. Kemal Bey bugün kendini Genel Başkan sanıyor ama değil. O, sarayın Politikalar Kurulu üyesi. Sen bu partinin, 2 milyon üyenin Genel Başkanı değilsin. Bu partinin Genel Başkanı, seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel'dir."

"HİÇBİRİMİZİN ARINILACAK BİR TARAFI YOK"

Gelelim arınmaya... Bu hafta Silivri'de Cumhurbaşkanı adayımız, yol arkadaşımız Sayın İmamoğlu ifade vermeye başlayacak. Şimdi buradan, memleketi Trabzon'dan Kemal Bey'e birkaç sorum var. Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanıyken İstanbul'da evine gidip 'İstanbul'u sen kazanırsın. Sana inanıyorum. O yürek, o yetenek, o cesaret sende var' demedin mi? İki seçimde de hep beraber arkasında olmadık mı? Olduk. Kazandı mı? Kazandı. En son iptal ettirdiğin, butlan dedirttiğin o kurultayda Divan Başkanı olmasını istedin mi? Sen kaybedince mi biz kirli olduk? Sen kazansaydın hiçbir sorun olmayacaktı. Beşiktaş Belediye Başkanı'nı iki kez sen yapmadın mı aday? Kartal Belediye Başkanı'nı Beşiktaş Belediye Başkanı'nı sağına soluna alıp onlara saz çaldırıp 'evlatlarım' diye paylaşım yapmadın mı? Adana'yı, Mersin'i, Antalya'yı sen yapmadın mı?  Ne zaman kirlendi bunlar Kemal Bey? Sen kaybedince. Şükürler olsun hiçbirimizin arınacak bir tarafı yok. Ama yarınlarda sizler nasıl arınacaksınız ben çok merak ediyorum."

"ADALETİ AYAKLAR ALTINA ALANLAR ADALET ARAYAMAZ"

Kemal Bey, Deniz için adalet aramaya gitmiş. Adaleti ayaklar altına alanlar adalet arayamaz. Her yerde sokağa çıktık. 30 kişi yürümeye başladık, bin kişiye tamamladık. Doğru mu peki? Bize oy veren, vermeyen ama demokrasiye inanan, hakkı bilen, adaleti bilen herkes bize soruyor. Tek bir çatlak ses çıkmadı günlerdir Karadeniz'den. Hani diyorlar ya 'Karadeniz bir partinin kalesi.' Artık yok öyle bir şey. Artık 12'inci katta, dev otobüslerle, 500 milyon dolarlık uçaklarla, büyük ses düzenleriyle, platformlarla milyonluk mitingler yapmaya gerek yok. Artık nasıl yapıyoruz? Sokağa çıkıyoruz. Birden on binler oluyoruz. Bir banka çıkıyoruz, konuşuyoruz."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ali Mahir Başarır, Milletvekili, Trabzon, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Başarır: Kemal Bey kendini genel başkan sanıyor ama değil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş’ta dev çöp konteyneri sel sularına kapılıp sürüklendi Beşiktaş'ta dev çöp konteyneri sel sularına kapılıp sürüklendi
Kontrollü yıkımda bitişikteki binaya hasar verildi: Geldim, banyo yerinde yok Kontrollü yıkımda bitişikteki binaya hasar verildi: Geldim, banyo yerinde yok
Ringe çıkmadan tarih yazdı: Milli sporcu Kadir Yıldırım maç yapmadan 32. kez şampiyon oldu Ringe çıkmadan tarih yazdı: Milli sporcu Kadir Yıldırım maç yapmadan 32. kez şampiyon oldu
Malatya’da Orman Yangınına Müdahale Malatya'da Orman Yangınına Müdahale
Kızılırmak’ta akıntıya kapılan çocuğunu kurtarmaya çalışan baba, suda kayboldu Kızılırmak'ta akıntıya kapılan çocuğunu kurtarmaya çalışan baba, suda kayboldu
Üsküdar’da park halindeki otomobilde ölü bulundu Üsküdar'da park halindeki otomobilde ölü bulundu
Duyanlar maske taktı, sokağı saran ağır koku acı gerçeği ortaya çıkardı Duyanlar maske taktı, sokağı saran ağır koku acı gerçeği ortaya çıkardı
2 bin 500 drone Teksas semalarını aydınlattı: ABD’nin 250.  kuruluş yıldönümüne nefes kesen kutlama 2 bin 500 drone Teksas semalarını aydınlattı: ABD'nin 250.  kuruluş yıldönümüne nefes kesen kutlama
Zonguldak’ta kıyıya askeri amaçlı olduğu değerlendirilen İHA vurdu Zonguldak'ta kıyıya askeri amaçlı olduğu değerlendirilen İHA vurdu
Kayseri’de çocukların bıçaklı kavgası ailelere sıçradı, sokak savaş alanına döndü Kayseri'de çocukların bıçaklı kavgası ailelere sıçradı, sokak savaş alanına döndü

00:16
Rudi Garcia’dan olay sözler: ABD maçımızı 6 Temmuz’da sanıyordum ama meğerse 1 Nisan’daymış
Rudi Garcia'dan olay sözler: ABD maçımızı 6 Temmuz'da sanıyordum ama meğerse 1 Nisan'daymış
23:50
Anlaşıldı Amedspor’a Kosovalı milli stoper
Anlaşıldı! Amedspor'a Kosovalı milli stoper
23:40
Mauro Icardi Fenerbahçe’ye önerildi
Mauro Icardi Fenerbahçe'ye önerildi
23:07
“Geleceğin Mührü“ kampanyası kısa sürede zirveye yerleşti İlk 30 dakikada on binlerce paylaşım yapıldı
"Geleceğin Mührü" kampanyası kısa sürede zirveye yerleşti! İlk 30 dakikada on binlerce paylaşım yapıldı
22:32
ABD Başkanı Trump’ın konvoyundaki araçlar Ankara’da görüntülendi
ABD Başkanı Trump'ın konvoyundaki araçlar Ankara'da görüntülendi
22:30
Avustralyalı futbolcu Tete Yengi, müslüman oldu
Avustralyalı futbolcu Tete Yengi, müslüman oldu
22:24
Ankara Valiliğinden NATO Zirvesi kapsamında görev yapan personele dağıtılan kumanyaya ilişkin açıklama
Ankara Valiliğinden NATO Zirvesi kapsamında görev yapan personele dağıtılan kumanyaya ilişkin açıklama
20:59
Zonguldak’ta yasağa rağmen denize girenleri “insan zinciri“ kurtardı
Zonguldak'ta yasağa rağmen denize girenleri "insan zinciri" kurtardı
20:52
ABD Başkanı Trump’ın NATO programı belli oldu
ABD Başkanı Trump'ın NATO programı belli oldu
20:04
Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor: Bir büyükşehir belediyesi AK Parti’ye geçecek
Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor: Bir büyükşehir belediyesi AK Parti'ye geçecek
19:22
Ali Hamaney için düzenlenen cenaze töreninde Trump’a suikast çağrısı
Ali Hamaney için düzenlenen cenaze töreninde Trump'a suikast çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2026 00:49:24. #.0.3#
SON DAKİKA: CHP'li Başarır: Kemal Bey kendini genel başkan sanıyor ama değil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.