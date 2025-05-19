CHP'li Başkan Erkek: 'En güçlü cumhurbaşkanı adayı cezaevinde tutulamaz' - Son Dakika
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CHP'li Başkan Erkek: 'En güçlü cumhurbaşkanı adayı cezaevinde tutulamaz'

Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, İzmir'de düzenlenen 19 Mayıs mitingi öncesi, Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinde tutulmasını eleştirerek, bunun Türkiye’ye bir ihanet olduğunu söyledi. Erkek, milletin adaletsiz düzeni değiştirmek için ayağa kalktığını vurguladı.

19.05.2025 18:31  Güncelleme: 19:23
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(İZMİR) - CHP'nin İzmir'de düzenlediği 19 Mayıs mitingi öncesi ANKA Haber Ajansı'na konuşan Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, "Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin en güçlü cumhurbaşkanı adayını cezaevinde tutmak Türkiye'ye bir ihanettir. Ama hiç kimse umutsuz olmasın, endişe etmeyin, başaracağız ve Türkiye kazanacak. Demokratik hukuk devletini temelinden sarsanlar kaybedecek" dedi.

CHP tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için İzmir Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen miting öncesi Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

Ekrem İmamoğlu ve tutuklu arkadaşlarına selam göndererek sözlerine başlayan Erkek şunları söyledi:

"İzmir her zaman olduğu gibi yine muhteşem. Artık milyonlar meydanlarda, sokaklarda. Çünkü millet ayağa kalktı. Millet artık bu adaletsiz düzeni değiştirmek istiyor, bu sistemi değiştirmek istiyor. Çünkü bu adaletsiz düzen, bu ucube sistem ülkemizi freni patlamış kamyon gibi uçuruma sürüklüyor. Türkiye bu tabloyu hak etmiyor. Ekrem İmamoğlu'nu hapsedebilirsiniz ama demokrasi mücadelesini, fikirlerini, inancını, kararlılığını hapsedemezsiniz.

Bakın bugün 19 Mayıs, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları ilk adımı attı milli mücadele için. Sonra Amasya'ya geçtiler ve 'Milletin istiklalini, milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır' işte millet burada. Bütün Türkiye'nin her yerinde insanlar bu kumpas davaların, kumpas soruşturmalarının sebebini herkes çok iyi biliyor. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin en güçlü cumhurbaşkanı adayını cezaevinde tutmak Türkiye'ye bir ihanettir. Ama hiç kimse umutsuz olmasın, endişe etmeyin, başaracağız ve Türkiye kazanacak. Demokratik hukuk devletini temelinden sarsanlar kaybedecek.

Milyonlar Ekrem İmamoğlu olmuş, Türkiye'nin her yerinde yüzbinler, milyonlar Ekrem İmamoğlu olmuş. Ekrem İmamoğlu o cezaevinden çok daha güçlü bir şekilde çıkacak. İçeride Ekrem İmamoğlu, dışarıda Genel Başkanımız Özgür Özel milletimizle beraber çok büyük bir demokrasi mücadelesi veriyorlar. Mutlaka başaracağız ve Türkiye kazanacak. Millet iradesine sahip çıkıyor, İmamoğlu millete emanet."

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Muharrem Erkek, Yerel Haberler, Etkinlikler, Politika, Türkiye, 3-sayfa, Güncel, İzmir, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Başkan Erkek: 'En güçlü cumhurbaşkanı adayı cezaevinde tutulamaz' - Son Dakika

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