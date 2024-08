Mersin Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanlarına Destek Kampanyası Başlattı

Güncel

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, sokak hayvanlarının yürütülen kampanya kapsamında kısırlaştırılacağını, aynı zamanda sahiplendirilmeleri durumunda mama ve aşı desteğinin belediye tarafından ücretsiz olarak verileceğini söyledi. Seçer, "Amacımız onları öldürmek değil, onları yaşatmak olsun" dedi.

Hayvan Hakları Yasası'nda yapılan değişikliklerle ilgili yürüttükleri çalışmaları anlatan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin'de başlattıkları sahiplendirme kampanya kapsamında yürütecekleri çalışmalar hakkında basın toplantısı düzenledi.

Sokak hayvanlarının sahiplenilmesi durumunda mama, aşı, pet kuaför gibi hizmetlerin belediye tarafından ücretsiz bir şekilde karşılanacağını belirten Seçer, aynı zamanda belediye kurum ve kuruluşlarına bir sokak köpeği sahiplenme talimatı vereceğini açıkladı.

Sivil toplum kuruluşları, gönüllüler ve belediye yetkilileriyle yürüttükleri çalışmalar ve toplantılar hakkında bilgi veren Seçer, "Mevcut yürürlüğe giren yasanın uygulanmasında bir kampanya üzerinden çalışmalarımızı sürdürdüğümüz takdirde daha başarılı olacağımızı düşündük" dedi.

"Mersin'de hayvan düşmanı hemşehrim olduğunu düşünmüyorum"

Temel konunun toplumun tüm kesimlerini hayvan hakları için yürütülen çalışmaya dahil etmek olduğunu söyleyen Seçer, "Ben Mersin'de hayvan düşmanı hemşehrim olduğunu düşünmüyorum. Ama bunun yanında talihsiz bazı saldırılar sonucu zarar görmüş insanların da olduğunu biliyoruz. Bu gerçeğin de farkındayız. Yapacağımız çalışmalarla, toplumun her kesimini memnun edecek bir sonuç ortaya çıkarmamız lazım" ifadesini kullandı.

"Mersin'de son on yılda toplam 31 bin 496 köpek kısırlaştırıldı"

"Biz herkesin belediyesiyiz. Biz Allah'ın yarattığı her canlının belediye başkanıyız" ifadelerini kullanan Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak yürüttükleri kısırlaştırma işlemlerine ve sokak hayvanlarına ilişkin sayısal verileri paylaştı. Seçer, şöyle konuştu:

"Onun için kışın kar altında, Toros'ların eteklerinde yemsiz kalan yaban hayvanlarına götürüp yem bırakıyoruz. Biz toplumun her kesimine saygılıyız. Herkesi kucaklama zorunluluğumuz var. Bu çerçevede öncelikle Mersin'deki sokak hayvanlarının sayısal ve rehabilitasyon durumuyla ilgili bazı tespitlerde bulunmak istiyorum. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren bakım evlerinde son on yılda toplam 31 bin 496 köpek kısırlaştırılmış. Bunun 13 bini ilk beş yıllık dönemde, yaklaşık 18 bin 496 kısırlaştırma da ikinci beş yıllık dönemde gerçekleştirilmiş. Bu köpeklerin de 30 bin 571 bin önceki yasa çerçevesinde alındığı ortama geri bırakılmıştır. Şu anda Mersin il sınırları içerisinde kısırlaştırılmış küpeli köpek sayısı yaklaşık olarak 16-17 bin civarındadır. Bunun yanında Mersin sınırları içerisinde 4-5 bin civarında kısırlaştırılmamış, küpeli olmayan sokak hayvanları olduğunu tahmin ediyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanları için çok verimli çalışmalar yapmıştır."

"Bakanlık da ciddiyetle işini yaptığı takdirde..."

Sokaklardaki küpesiz köpek popülasyonunun en önemli sebeplerinden birisinin köylerde çoban ya da bekçilik amacıyla beslenen köpeklerin kayıt altına alınmaması ve kontrolsüz çoğalmaları olduğunu söyleyen Seçer, "'Bu yeni yasada da Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025'in sonuna kadar bu hayvanları kayıt altına alma zorunluluğundadır. Eğer burada bir zafiyet yaşanırsa, yine sokaklarda küpesiz, kayıt altına alınmamış hayvan popülasyona rastlayabiliriz. Ancak bakanlık da ciddiyetle işini yaptığı takdirde bizim yaptığımız çalışmalara da katkı sunmuş olacaktır" diye konuştu.

"Paydaşlarımız katkı yaptığı sürece başarıya ulaşacağına inanıyorum"

"Yaşamı sahiplen, destek Büyükşehir'den" kampanyasının paydaşları hakkında da bilgi veren Seçer, " Paydaşlarımız doğal olarak Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin birimleri ve aynı zamanda iştirakleri, ilçe belediyeleri, kamu kuruluşları, Mersin Veteriner Hekimler Odası, sivil toplum kuruluşları, mahalle muhtarları, organize sanayi kuruluşları, özel sektör kurumları. Bütün bu paydaşlarımız bize katkı yaptığı sürece bu çalışmanın başarıya ulaşacağını düşünüyorum" dedi.

"Sokaklarda yaşayan küpesiz köpekleri kısırlaştıracağız"

Kampanya için ilk yapacakları çalışmanın toplanan hayvanların kısırlaştırılması olacağını söyleyen Seçer, "Sokaklarda yaşayan, küpesi olmayan köpeklerin toplanarak, bakımevlerinde kısırlaştırma işlemleri yapılarak bakanlığının veri tabanına kayıt edilecek. Bu kayıtsız şartsız yapılması gereken bir işlem ve bunu biz belediyemizin tesislerinde yapacağız. Böylece sahipsiz tüm köpeklerin kısırlaştırılarak, sokaklarda yaşayan köpek sayısını asgari seviyeye düşüreceğiz. Sahiplendirme merkezleri oluşturuyoruz. Burada can dostlarımızın sahiplenmesine katkı sunacağız. Bu merkezler haftanın her günü belirli saatlerde ziyarete açık olacak. Sahiplenme aynı zamanda dijital ortamda da olacak. Sahiplen.mersin.bel.tr adresi üzerinden can dostlarımız yurttaşlarımız sahiplenebilecek" diye konuştu.

"Belediye başkanı olarak tüm kurumlarımızın bir can dostu sahiplenmesi talimatı veriyorum"

Bakımevlerinde rehabilite edilen köpeklerin sahiplendirilmesi için öncelikle Mersin'de bulunan kurumlara çağrıda bulunan Seçer, "'Aklınıza gelebilecek her türlü kurum ve kuruluş, bu can dostlarımızı sahiplensinler. Ben Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak an itibariyle tüm kurumlarımızın, iştiraklerimizin, tesislerimizin her birine en az bir can dostumuzu sahiplenme kararını şu andan itibaren alıyorum. Bu talimatı buradan ulaştırıyorum. Diğer kurumların da aynı hassasiyetle bize katkı sunacağına da inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Dostlarımı sahiplenenlerin mama ihtiyacını karşılayacağız"

"Biz istiyoruz ki barınaklarda rehabilite ettiğimiz hayvanlarımızı yurttaşlarımız sahiplensinler" diyen Seçer, sokak hayvanlarının sahiplenilmesi için yürütecekleri ücretsiz destek çalışmaları hakkında şu bilgiyi verdi:

"Dostlarımızı sahiplenenlere iki yıl süreyle günlük kuru mama ihtiyaçlarını günlük periyotlar ile karşılayacağız. Üç ayda bir iç ve dış parazitlerini uygulayalım. Bunları biz yapalım. Yine altı ayda bir pet kuaför hizmeti verelim. Can dostlarımı şık, güzel olsun. Yılda bir kuduz aşısı uygulamasını yine biz yapalım. Yavruyken sahiplenilmiş ise köpekler bir yaşına geldiğinde kısırlaştırma hizmetini ücretsiz olarak yine biz verelim. Bu hizmetleri verecek mobil araçlar da hazırladık. Mersin Veteriner Hekimler Odası ile protokol imzaladık. Bizim bakımevlerimizden sahiplenilen can dostlarımızın herhangi bir hastalık bakım durumunda bunların ücretlerinden vatandaşlarımıza odaya üye veteriner kliniklerinde yüzde 25 indirim yapılacak. Merkez, Silifke ve Bozyazı'da üç bakımevimiz var. Toplam 50 dekar alanda bu çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık olarak 2.7 milyon nüfusumuz var. Size soruyorum, 20-22 bin can dostumuza mı yer yok burada? Amacımız onları öldürmek değil, onları yaşatmak olsun. Gelin bu çalışmamıza katkı verin."