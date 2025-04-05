Dilencinin üzerinden çıkan parayı 8 zabıta 1 saatte zor saydı - Son Dakika
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Dilencinin üzerinden çıkan parayı 8 zabıta 1 saatte zor saydı

Dilencinin üzerinden çıkan parayı 8 zabıta 1 saatte zor saydı

Eskişehir'de dilencilik yapan bir şahsın üzerinden çıkanlar şoke etti. Dilenciden çıkan paraları 8 kişi 1 saatte anca sayabildi. 56 yaşındaki dilencilik şüphelisi H.N., "Bu paralar üzerimden çıkmadı, uzaydan gelmiş. Ben de uzaydan geldim buraya, Jüpiter ile Medine arasında yaşıyorum" şeklinde konuştu.

05.04.2025 23:58
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Eskişehir'de dilenciliğin önlenmesine yönelik çalışmalar titizlikle sürdürülüyor. O çalışmaların birini gerçekleştiren Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Hamamyolu Cadedesi'nde dilenen H.N. isimli şahsı yakaladı. Şahsın üst aramasında, dilencilikten elde ettiği bir miktar para ele geçirilip muhafaza altına alındı.

Dilencinin üzerinden çıkan parayı 8 zabıta 1 saatte zor saydı

KAZANDIKLARI PARAYI ÇÖP POŞETİNİN İÇİNE DOLDURUP ÇARŞAFLA KAPATMIŞLAR

H.N.'yi almak için araçla gelen S.A ve T.A. şahıslar da şüphe üzerine yakalandı. H.N.'yi dilendirdiğinden şüphelenilen şahısların, dilencilikten kazandıkları parayı çöp poşetinin içine doldurduğu, üzerini ise dikkat çekmemesi için çarşafla kapattığı belirlendi.

Dilencinin üzerinden çıkan parayı 8 zabıta 1 saatte zor saydı

PARALARI 8 ZABITA GÖREVLİSİ 1 SAATTE SAYDI

Poşet içindeki dilencilik geliri para, 8 zabıta görevlisince 1 saatte sayıldı. Şahısların üzerinden çıkan paranın toplamda 42 bin 32 TL olduğu belirlendi. Türk lirasının yanı sıra 24 Euro ve 11 dolar olarak da üzerlerinden döviz ele geçirilen şahıslara işlem yapıldı. Dövizin güncel kurdan TL'ye dönüştürülmesinin ardından kamuya aktarılacağı öğrenildi.

Dilencinin üzerinden çıkan parayı 8 zabıta 1 saatte zor saydı

"PARALAR UZAYDAN GELMİŞ. BEN DE UZAYDAN GELDİM"

Muhabirin uzattığı mikrofona saldıran 56 yaşındaki dilencilik şüphelisi H.N., "Ben dilenmedim. Bu paralar benim üzerimden çıkmadı. Paralar uzaydan gelmiş. Ben de buraya uzaydan geldim. Jüpiter ile Medine arasında yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Dilencinin üzerinden çıkan parayı 8 zabıta 1 saatte zor saydı

"MİKROFONU KAFANDA KIRARIM"

Aynı zamanda muhabiri tehdit etmekten de geri kalmayan H.N., "O mikrofonu alırım kafanda kırarım. Basın özgürlüğü var diye ona sığınma" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eskişehir, 3-sayfa, Jüpiter, Zabıta, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Dilencinin üzerinden çıkan parayı 8 zabıta 1 saatte zor saydı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • atakan şimşek:
    namussuz şeref yoksunu. 25 0 Yanıtla
  • Ayhan Sevilir:
    dilenci özgürlüğü' nün rahatlığı:)) 11 0 Yanıtla
  • Abuzer Kömürcü:
    Hala dilencilere para veren varmı? 9 0 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Burda dilenciye gider yapanlar eko ya kol kanat geriyor işin tuhaf tarafı 0 1 Yanıtla
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