CHP\'li Belediyeler Kuşatma Altında

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Haber: İleyda ÖZMEN Kamera: Berkin GÜLSOY

(ANKARA) - Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "CHP'li belediyeler olarak dört bir yandan kuşatılmış durumdayız. Belediyeleri güçsüz kılmaya, belediyelerin ayağının tökezlemesine ilişkin olarak sanki dört bir yandan kuşatma söz konusu. SGK borçları bir yandan, vergi borçları bir yandan. Öteki taraftan kayyum tehdidi" dedi.

CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığındaki parti genel merkezindeki belediye başkanları toplantısı başladı. Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, 1970'lerden bu yana Efes Selçuk Belediyesi tarafından işletilen ve belediye bütçesinin yüzde 60'ını oluşturan Meryem Ana Evi otopark gelirlerinin Efes Selçuk Belediyesi'nden alınarak Tarım ve Orman Bakanlığı'na devredilmesine ilişkin ANKA Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede, şöyle değerlendirdi:

"Meryem Ana evinde bir nöbeti başlattık bundan yedi gün önce. Bütün Efes, Selçuk halkıyla birlikte ve bize gerçekten destek olanlarla birlikte başlattık ancak süreç içerisinde bizi o alandan çıkardılar. Şu anda da dava açtık ve davanın en azından yürütmeyi durdurma kısmıyla ilgili olarak bir beklentimiz var. Onun sonucuna göre de hareket edeceğiz. Hali hazırda direncimiz devam ediyor.

"Dört bir yandan kuşatma var"

Aslında bakarsanız dört bir yandan kuşatılmış durumdayız CHP'li belediyeler olarak. Belediyeleri güçsüz kılmaya, belediyelerin ayağının tökezlemesine ilişkin olarak sanki dört bir yandan kuşatma söz konusu. SGK borçları bir yandan vergi borçları bir yandan. Öteki taraftan kayyum tehdidi. Açılan davalar ayrı bir noktadan devam ederken aynı zamanda da önemli gelir kalemlerimizin elimizden alınması gibi aslında tam olarak zayıflatılmaya çalışılan ama sorumluluk alanları geniş olan halkla olan ilişkilerimizi olabildiğince kesmeye çalışan ve halka hizmet etmemizi istemiyormuş gibi bir anlayışla hareket ediliyor.

Bugün itibarıyla 414 belediye başkanıyla beraber Sayın Genel Başkanımızın önderliğinde bütün mevzuları konuşabileceğimiz ve aynı zamanda da bir sonuç raporu çıkaracağımızı umut ettiğimiz bir toplantıya gireceğiz. Bu yerel yönetimlerin tamamı için bütün hepimiz için sadece CHP'liler için değil, bütün yerel yönetimlerin çok daha güçlü olabileceği bir noktaya gelebilecek bir toplantı olacağını düşünüyorum."

"Bunu bir tehdit olarak öne sürüyorlar"

Sengel, Özgür Özel hakkında soruşturma açılmasını da şöyle değerlendirdi:

"Her bir yandan kuşatmaya ve aynı zamanda korkutmaya, yargı erkini elinde tutarak onu sopa gibi göstermeye çalışıyorlar. Gerek ahmak davası olsun Sayın Ekrem İmamoğlu'na açılan gerek Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'e açılan gerekse bir önceki genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na açılan her bir şekilde bunu bir tehdit olarak öne sürüyorlar. Ben bir hukukçu olarak hala hukukun yargının bağımsızlığına inanıyorum ve en doğru kararı en doğru şekilde vereceklerine olan inancımı da sürdürüyorum."