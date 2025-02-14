CHP\'li Belediyelerdeki Yüksek Fiyatlar Eleştirildi

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AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Sosyal belediyecilik söylemiyle yola çıkan CHP, uygulamadaki fiyatlarla vatandaşın cebine ciddi yük bindiriyor." ifadesini kullandı.

Özcan, yaptığı açıklamada, AK Parti ve CHP büyükşehir belediyelerinin su, ulaşım ve halk ekmek gibi temel hizmetlerde fiyat farkına ilişkin kıyaslamalarda bulundu.

Türkiye'nin 30 büyükşehir belediyesinin güncel verilerine göre, CHP'li belediyelerin su, ulaşım ve halk ekmek gibi temel hizmetlerde uyguladıkları yüksek fiyat politikalarıyla vatandaşın sırtında yük olduğunu ileri süren Özcan, "Sosyal belediyecilik söylemiyle yola çıkan CHP, uygulamadaki fiyatlarla vatandaşın cebine ciddi yük bindiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti'li belediyeler ile CHP'li belediyeler arasında özellikle su fiyatlarında ciddi farklılıklar gözlendiğine dikkati çeken Özcan, AK Parti'li Sakarya Büyükşehir Belediyesinde suyun metreküp başına 19,68 liradan sunulmasına karşın, CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesinde aynı hizmetin 89 liraya satılmasının buna örnek olduğunu kaydetti.

Özcan, "Bu oran, vatandaşlarımızın yaşam kalitesinde ciddi düşüşe neden oluyor. Su, yaşamın vazgeçilmez kaynağı olmasına rağmen, bu fiyat farkı büyük bir ekonomik adaletsizliği ortaya koyuyor." yorumunu yaptı.

Ulaşım hizmetlerinde de benzer bir tablonun söz konusu olduğunu ifade eden Özcan, "AK Parti'li Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin 13,5 lira gibi düşük bir ücretle sunduğu toplu taşıma hizmeti ile CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 27 lira ile en pahalı, ikinci pahalı şehir ise Ankara Büyükşehir Belediyesinin 26 lira gibi rekor rakamları arasındaki fark, dar gelirli vatandaşlarımızın günlük yaşamında ek bir mali yük oluşturuyor." açıklamasını yaptı.

AK Parti'li Erzurum Büyükşehir Belediyesinde halk ekmeğin 4 liraya satıldığını, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesinde halk ekmeği fiyatının 10 liraya çıkarıldığını belirten Özcan, aradaki bu farkın, seçim dönemlerinde verilen 'sosyal belediyecilik' vaadinden ne kadar uzaklaşıldığının bir göstergesi olduğunu belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da ulaşım ücretlerini sembolik değerlere indireceğine dair vaatleri ile uygulamadaki 27 lira arasında ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Ankaralıya en ucuz hizmeti sunacağı iddiası ile uygulamadaki fiyat politikaları arasında çelişki bulunduğunu aktaran Özcan, belediyelerin vatandaş dostu fiyat politikaları geliştirmesi gerektiğini vurguladı.

Özcan, "Vatandaşlarımız, seçim vaatleriyle destekleneceklerini umarken, uygulamada karşılaştıkları yüksek fiyatlar sosyal adaletsizliği pekiştiriyor. Gerçekçi ve sürdürülebilir çözümler üretilmesi elzem." değerlendirmesinde bulundu.