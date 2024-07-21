CHP\'li Belediyelerden Öğrencilere Tercih Danışmanlığı ve Barınma Desteği

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, üniversite öğrencisi adaylarının YSK tercihleri için CHP'li belediyelere "Belediyelerimiz, tercih yapması beklenen öğrencilere YKS tercih danışmanlığı hizmeti vermeli ve devlet yurtlarına yerleşemeyen ve özel yurt ücretleri ya da ev kiralarını karşılayacak gelir düzeyine sahip olmayan öğrencilerimiz için seferberlik başlatmalıdır" çağrısında bulundu.

CHP Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, YSK tercihleri için öğrencilere danışmanlık hizmeti verilmesi ve barınma ihtiyacını karşılanması için CHP'li belediyelere yazı gönderdi. Zeybek, şunları kaydetti:

"Siyasi iktidar, öğrencilerin temel sorunlarını görmezden gelmektedir"

"Ülkemizdeki öğrenci sayısı her geçen yıl artarken, siyasi iktidar öğrencilerin barınma başta olmak üzere temel sorunlarını görmezden gelmektedir. Öğrenciler, yetersiz yurt koşullarından dolayı barınma ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır. Ülkemizde artan konut kiraları da yurt bulamayan öğrencileri zorlamaktadır. Geçtiğimiz senelerde yüzde 25 olan konut kiralarına tavan zammı, Haziran 2024 itibarıyla yüzde 65,07 olarak belirlenmiştir. Bu durum halihazırda yorucu bir süreç olan barınma koşullarını epey zorlaştırmıştır.

"Öğrencilerimizin sorunlarına çözüm olabilmek için belediyelerimize büyük bir sorumluluk düşmektedir"

Öğrenciler tamamen eğitim-öğretimlerine odaklanabilmeli, geçim sıkıntısı ve barınma kaygısı çekmemelidir. Barınma sıkıntısı ve hayat pahalılığı sonucu pek çok öğrencimiz öğrenim hayatlarını sonlandırmak zorunda kalmıştır. İktidar bu konuda hiçbir etkili adım atmamıştır. Bu sene tercih yapması beklenen yüz binlerce öğrenciyi ve ailelerini yine zorlu bir süreç beklemektedir. Yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerimizin sorunlarına çözüm olabilmek için belediyelerimize büyük bir sorumluluk düşmektedir.

Belediyelerimiz YKS tercih danışmanlığı ile öğrencilerimize rehberlik etmeli, hayatlarının yeni bir bölümüne geçen öğrencilerimizin yanında olduğumuz gösterilmelidir. Belediyelerimiz, tercih yapması beklenen öğrencilere YKS tercih danışmanlığı hizmeti vermeli, öğrencilerimizi kendileri için en uygun üniversite ve bölüme yönlendirmek için çalışmalara başlamalıdır. Belediyelerimiz, devlet yurtlarına yerleşemeyen ve özel yurt ücretleri ya da ev kiralarını karşılayacak gelir düzeyine sahip olmayan öğrencilerimiz için seferberlik başlatmalı, öğrencilerimizin yanında durmaya devam etmelidir. Belediyelerimiz, barınma desteği ve tercih danışmanlığının yanında, dar gelirli olduğu tespit edilen öğrencilerimizin ev kiralarına ve özel yurt ücretlerine imkanlar ölçüsünde nakdi yardım desteği de sunmalılar.

Yükseköğrenim öğrencilerine yapılacak hizmetlere paralel olarak okul öncesi eğitim kurumları için de çalışmaların başlatılıp yeni eğitim-öğretim yılına gerekli hazırlıkların yapılması gerekmektedir. Dezavantajlı mahallelerden başlayarak ihtiyaç sahibi bölgelere yönelik kreş planlamalarının yapılması, hali hazırdaki kreşlerin ise insan onuruna yakışır, güvenli ve kaliteli şekilde hizmet vermeleri için noksanlıkların giderilerek yeni öğretim yılına hazır hale getirilmesine yönelik çalışmalar başlatılmalıdır.

İnanıyoruz ki, iktidarın oluşturduğu tüm yıldırıcı koşullara rağmen hizmetleriyle hep vatandaşın yanında olan belediyelerimiz, bu sorumluluğun altından da başarıyla kalkacaktır."