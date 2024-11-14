CHP'li Belediyelere Soruşturma Tepkisi - Son Dakika
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CHP'li Belediyelere Soruşturma Tepkisi

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, İçişleri Bakanlığı'nın CHP'li belediyelere yönelik soruşturma başlatmasına tepki gösterdi ve geçmiş dönem harcamalarının sorgulanmadığını vurguladı.

14.11.2024 13:54  Güncelleme: 13:58
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Haber: Edda SÖNMEZ/Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) -CHP'li bazı belediyeler hakkında savcılıkların ve İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu'nun başlattığı soruşturma ve incelemelere tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "Bu konuda CHP'li belediyelerde müfettişlerin eksilmediğini biz biliyoruz. Ama o İçişleri Bakanı'na şu çağrıyı yapmak istiyorum, biz İstanbul'u 2019'da aldık. 2014-2019 döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kültür sanat harcamaları için yapmış olduğu 467 milyon dolarlık harcamaya ilişkin bir gün bile bir soruşturma düşündünüz mü?" diye sordu. Zeybek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2019 yılında göreve geldiğinde hazırlamış olduğu dosyaları da hatırlatarak, "İçinde çok ciddi yolsuzluk dosyaları olan evrakların tamamına siz bakanlık marifetiyle el koydunuz. Sormak gerekiyor ya 6 yıl geçti. Bunlar ne oldu? 6 yıldır bu dosyalarla ilgili ne gibi işlemler yapıldı" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Ankara ve İstanbul'da belediyelere yönelik İçişleri Bakanlığı müfettişleri ve savcılıklar tarafından inceleme ve soruşturma başlatılmasını ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Zeybek, şunları söyledi:

"İçişleri Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere 29 Ekim törenleri dolayısıyla bir soruşturma açtığı haberini açıkladılar. Bundan dolayı herhangi bir biçimiyle eleştirel yaklaşmadığımızı belirtmek istiyorum. İçişleri Bakanlığı zaten Cumhuriyet Halk Partili tüm belediyelerin her türlü işlemini 365 gün denetliyor. Bu konuda CHP'li belediyelerde müfettişlerin eksilmediğini biz biliyoruz. Ama o İçişleri Bakanı'na şu çağrıyı yapmak istiyorum, biz İstanbul'u 2019'da aldık. 2014-2019 döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kültür sanat harcamaları için yapmış olduğu 467 milyon dolarlık harcamaya ilişkin bir gün bile bir soruşturma düşündünüz mü?

Ya da Melih Gökçek'in Ankara'da, Ankapark adı altında 800 milyon eurodan fazla para harcayarak bugün kullanılamaz hale getirmiş olduğu o hayvanat bahçelerini, o yatırımları denetlemek için bir tek gün bir müfettiş gönderimi aklınıza getirdiniz mi? ya da daha açık bir soru sorayım İçişleri Bakanlığı'na. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2019 yılında göreve geldiğinde hazırlamış olduğu ve içinde çok ciddi yolsuzluk dosyaları olan evrakların tamamınıa siz bakanlık marifetiyle el koydunuz. Sormak gerekiyor ya 6 yıl geçti. Bunlar ne oldu? 6 yıldır bu dosyalarla ilgili ne gibi işlemler yapıldı? Bugün kadar bunlarla ilgili yapılmış olan soruşturmanın akıbeti konusunda bir bilgi verebiliyor musunuz? Hayır yok. O nedenle biz İçişleri Bakanlığının her türlü denetimi yapmasını hiçbir biçimiyle yanlış görmüyoruz. Ama mesele şu ise bu Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinin görkemli kutlanması Cumhuriyet Bayramı yürüyüşlerine, kortejlerine, fener alanlarına binlerce insanın katılması sizi yürekten rahatsız ettiyse ve bunun intikamını almak için de bu organizasyonu yapan belediyeler üzerinde bir algı oluşturmaya çalışıyorsanız size sadece şu kadarını söyleyeyim, Cumhuriyet'in 102'inci yıl kutlamalarını bugünkünden çok daha görkemli yapmak için şimdiden hazırlıklara başladığımızı bilmenizi istiyorum. Bu millet Mustafa Kemal Atatürk'e, onun kurduğu Cumhuriyete ve onun Cumhuriyet Bayramı'na yürekten sahip çıkmaya devam edecek. Siz de bundan rahatsız olmazsanız çok iyi edersiniz."

CHP\'li Belediyelere Soruşturma Tepkisi
Kaynak: ANKA

İçişleri Bakanlığı, Gökan Zeybek, Politika, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

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