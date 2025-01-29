CHP'li Berberoğlu: Tutuklamalar panik hareketidir

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(İSTANBUL) Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve yerine kayyum atanmasına tepki amacıyla ilçede başlatılan Demokrasi Nöbeti'nin 92'nci gününde konuşan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, Ahmet Özer'in ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanması, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yeni soruşturma başlatılması ve son olarak gazetecilerin gözaltına alınmasına ilişkin, "Bunlar panik hareketidir. Bu panikten kimseye bir fayda çıkmaz. Olsa olsa, bizi pişirir, güçlendirir" dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve yerine kayyum atanmasına tepki amacıyla Cumhuriyet Meydanı'nda başlatılan Demokrasi Nöbeti sürüyor. Nöbet bugün, 92'nci gününde CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile İBB ve Esenyurt Belediye Meclis Üyesi Erdinç Aktaş'ın katılımıyla gerçekleşti.

Berberoğlu: Bunlar panik hareketidir

Nöbet öncesinde cezaevinde bulunan Ahmet Özer ile Rıza Akpolat'ı ziyaret ettiğini söyleyen CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Ahmet Hoca'nın yanından geliyorum, Rıza'nın yanından geliyorum. İkisi de, en az şu meydandaki mücadele ruhuna uygun bir şekilde yatıyorlar emin olun. Hepinize selamları var. Sadece Ahmet hocaya saldırsalardı bakardık şöyle, ne yapacaklar acaba diye. Arkasından Rıza'ya, Ekrem başkana yürüyorlar, Halk TV'yi basıyorlar. Bunlar panik hareketidir. Bu panikten kimseye bir fayda çıkmaz, emin olun. Olsa olsa, bizi pişirir, bizi daha güçlendirir ve hedefe daha iyi kitler. Burada hedef bellidir. Tek adamı devirmeden bize rahat yok arkadaşlar."

Aktaş: 200 sayfalık iddianameyi bir günde hazırlayanlar, 92 gün geçmesine rağmen Ahmet Özer'in iddianamesini hazırlayamamaktadır

Esenyurt Belediye Meclis Üyesi Erdinç Aktaş ise Ahmet Özer hakkında iddianamenin hala hazırlanmamasına tepki gösterdi. Aktaş şunları söyledi:

"200 sayfalık iddianameyi bir günde hazırlayanlar, 92 gün geçmesine rağmen Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer'in iddianamesini hazırlayamamaktadır. Bugünlerde, günümüz iktidarı baskılarına devam etmektedir. Sanatçılara, aydınlara, gazetecilere, siyasetçilere şafak operasyonu düzenlemekte, çalıştıkları kurum önünde göz altına almaktadır.

Esenyurt Belediyesi'ne atanan kayyum, göreve geldiği günden itibaren devlet ahlakını bir kenara bırakıp, siyasi akılla Esenyurt Belediyesi'ni yönetmektedir. Daha önce AK Parti'de siyaset yapmış, AK Parti'de milletvekili olmuş kişileri getirip Esenyurt'ta Belediye Başkan Yardımcısı yapmaktadır. Esenyurt Belediyesi'nde emek veren emekçi arkadaşlarımıza mobing uygulamakta, çeşitli yerlere sürmektedir.

Bizler bu meydanda buluştuğumuzda direniyor gibi gözüküyoruz ama bugünün iktidarı, farkındayız ki gitmemek için direniyor. Fakat, Cumhuriyet Halk Partililer cesurdur, korkmaz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi savaş meydanlarında kurulmuş bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi, insanlara sağcı, solcu olarak bakmaz, insana insan olarak bakar."