CHP'li Bülbül'den Kayyum Eleştirisi - Son Dakika
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CHP'li Bülbül'den Kayyum Eleştirisi

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CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, TBMM'de yaptığı konuşmada, Beşiktaş Kaymakamı'nın Esenyurt'a kayyum atandığına dair haberlerin şeffaf bir şekilde doğrulanmadığını belirtti ve Türkiye'nin kayyum uygulamalarından kurtulması gerektiğini vurguladı.

30.10.2024 22:26  Güncelleme: 03:00
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(TBMM) - CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Beşiktaş Kaymakamı'nın Esenyurt'a kayyum atandığı belirtiliyor. Bunu teyit etmek için arıyoruz; bazı yayın organlarında, Valilik açıklamalarında böyle bir şeyin olmadığı gibi açıklamalar var. Yani şeffaflık yok, ne olduğu konusunda hiçbir açıklama yok. Tu¨rkiye'nin bu kayyumlardan kurtulması gerekiyor" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, kamuoyunda 9'uncu yargı paketi olarak bilinen kanun teklifinin görüşmeleri sürerken, söz alan CHP Aydın Milletvekili Bülbül, şunları söyledi:

"Biraz önce gelen haberlerin doğru olup olmadığı konusunu tam teyit edemedik. Biz, 9'uncu yargı paketindeyiz şu anda, 8 paket geçti, 9'uncuya geldik, Tu¨rkiye'nin geldiği duruma bakın. 2019'da çıkarılan Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde -Sayın Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan- daha sonra İnsan Hakları Eylem Planı'nda artık vatandaşların evinden sabaha karşı alınması ve gözaltı noktasında hak ve özgu¨rlu¨klerin sınırlanması, anayasal hak ve özgu¨rlu¨kleri konusundaki 13'u¨ncu¨ maddeden, devam eden maddelerde kişi hak ve özgu¨rlu¨kleri konusunda gerekli insan hak ve özgu¨rlu¨kleri konusunda dikkat sağlanacağı belirtilmişti. 9'uncu yargı paketine geldik, Cumhuriyet Halk Partisinin Belediye Başkanı sabah erken saatte gelip evinden alınıyor ve belediye kapıları kırılıyor.

Bu, açıkça anayasal hak ve özgu¨rlu¨kleri ihlal anlamına geliyor. Bunun dışında şu var, biraz önce A Haber ve Sabah'ta açıkça ne diyordu? Bir kayyum ataması var; Beşiktaş Kaymakamı'nın Esenyurt'a kayyum atandığı belirtiliyor. Daha sonra bunu teyit etmek için arıyoruz; bazı yayın organlarında, Valilik açıklamalarında böyle bir şeyin olmadığı gibi açıklamalar var. Yani şeffaflık yok, ne olduğu konusunda hiçbir açıklama yok; böyle bir şey olması mu¨mku¨n değil. Tu¨rkiye'nin bu kayyumlardan kurtulması gerekiyor. Tu¨rkiye'deki anayasal hak ve özgu¨rlu¨klerin kullanılmasında kayyımı bir kenara itmek gerekiyor. Esenyurt halkının iradesiyle Belediye Başkanlığını kazanmış olan Belediye Başkanımızın gözaltına alınması ve hukuksuz bir şekilde kayyım atanması doğru değildir; yasayı, Anayasa'yı ihlal demektir. Bu nedenle, eğer yapılmışsa bu atamayı ve gözaltı işlemlerini hukuka açıkça aykırılık nedeniyle kabul etmiyoruz."

Kaynak: ANKA

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