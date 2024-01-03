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CHP'li Bulut, Erdoğan'ın Suudi Arabistan açıklamasını Meclis'e taşıdı - Son Dakika
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CHP'li Bulut, Erdoğan'ın Suudi Arabistan açıklamasını Meclis'e taşıdı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa finalinin iptaline ilişkin yaptığı açıklamayı Meclis gündemine taşıdı. Bulut, Erdoğan'ın sabotajı yapanı açıklamaktan neden imtina ettiğini sordu ve Suudi Arabistan'ın sorumluluğunu sorguladı.

CHP\'li Bulut, Erdoğan\'ın Suudi Arabistan açıklamasını Meclis\'e taşıdı
03.01.2024 - 13:24,
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözünü ettiği 'Türkiye'nin çıkarlarına yönelik' sabotajı yapan kimdir? Ülkemizin 100 yıllık iki büyük kulübü Fenerbahçe ve Galatasaray mıdır yoksa TFF Başkanı ve yönetimi midir? Erdoğan, sabotajı yapanı açıklamaktan neden imtina etmektedir" diye sordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, dün 2023 yılı ihracat rakamlarının açıklanması programında, Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa finalinin iptaline ilişkin, "Türkiye'nin çıkarlarına yönelik çok açık bir sabotaj girişimi" ifadelerini kullandı. CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Erdoğan'ın bu sözlerini Meclis gündemine taşıdı. Bulut, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Bulut, önergenin gerekçesinde şu ifadelere yer verdi:

"SUUDİ ARABİSTAN'A TOZ KONDURMAYAN ERDOĞAN, BU SABOTAJI KİMİN YAPTIĞINA DAİR HERHANGİ BİR AÇIKLAMADA BULUNMAMIŞTIR"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa Finali'nin, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması kararı almıştır. Kamuoyunun tepkisini çeken bu karardan geri adım atmayan TFF, Suudi Arabistan'da ülkemizi ve iki güzide kulübümüzü büyük bir krizle karşı karşıya bırakmıştır. Suudi yetkililer, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, sözlerinin olduğu pankartı, milli değerlerimizi, pazarlık konusu yapmak istemiş ancak kulüplerimizin onurlu duruşu, kamuoyunun büyük tepkisiyle başarılı olamamıştır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak ertelenen Süper Kupa maçında yaşanan krizin 'Türkiye'nin çıkarlarına yönelik çok açık bir sabotaj girişimi' olduğunu söylemiştir. Suudi Arabistan'a toz kondurmayan Erdoğan, bu sabotajı kimin yaptığına dair herhangi bir açıklamada bulunmamıştır."

"ERDOĞAN'IN SÖZÜNÜ ETTİĞİ SABOTAJI YAPAN FENERBAHÇE VE GALATASARAY MIDIR YOKSA TFF BAŞKANI VE YÖNETİMİ MİDİR"

CHP'li Bulut'un önergesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a yönelttiği sorular ise şöyle:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözünü ettiği 'Türkiye'nin çıkarlarına yönelik' sabotajı yapan kimdir? Ülkemizin 100 yıllık iki büyük kulübü Fenerbahçe ve Galatasaray mıdır yoksa TFF Başkanı ve yönetimi midir? Erdoğan, sabotajı yapanı açıklamaktan neden imtina etmektedir? Milli değerlerimizi pazarlık konusu yapma cüretinde bulunan Suudi Arabistan'ın yaşanan krizde hiçbir sorumluluğu yok mudur? Suudi Arabistan'a toz kondurulmamasının nedeni Riyad'la yapılan ticari anlaşmalar mıdır? Saudi Media Company ile yapılan sözleşmede, maçın oynanmamasından kaynaklı herhangi bir maddi tazminat maddesi var mıdır? Bu tazminat ne kadardır ve kim tarafından ödenecektir? Süper Kupa Finali organizasyonunun toplam maliyeti ne olmuştur?"

Kaynak: ANKA
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Türkiye Futbol Federasyonu, Burhanettin Bulut, Galatasaray, Fenerbahçe, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

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