CHP'li Emir: Asgari Ücret En Az 30 Bin Lira Olmalı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP'li Emir: Asgari Ücret En Az 30 Bin Lira Olmalı

Geniş Video İzle

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, asgari ücretin en az 30 bin lira olması gerektiğini vurgulayarak, iktidarın ekonomi politikalarını sert bir dille eleştirdi. Emir, asgari ücretle alınabilen ekmek sayısının düştüğünü belirterek, her ay yoksulun sofrasından 467 ekmek çalındığını ifade etti. Ayrıca 'etki ajanlığı' olarak bilinen kanun teklifinin tehlikeli olduğunu ve demokratik toplum gerekliliklerine zarar verdiğini söyledi.

13.11.2024 15:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(TBMM) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, asgari ücret tartışmalarına ilişkin "Beyefendi 'Ben ekonomistim. Nas varken faiz ödeyemem. Faizi düşüreceğim' dediği sırada asgari ücretle bin 883 ekmek alınıyordu. Bugün ise bin 1416 ekmek alınıyor. Her ay Recep Tayyip Erdoğan, yoksulun sofrasından 467 ekmek çalıyor. ve vatandaşlarımızı açlığa terk ediyor. Asgari ücret en az 30 bin lira olmalıdır. Kimseyi yüzde 17-20-25 ile oyalamaya kalkmasınlar. 30 bin liradan aşağı bir rakamı asla kabul etmiyoruz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Emir, kamuoyunda "etki ajanlığı" olarak bilinen kanun teklifinin geri çekilmesinden önce yaptığı açıklamada, şöyle konuştu:

"Etki Ajanlığı Yasa Teklifi olarak tanımlanan son derece tehlikeli ve cadı avına dönüşebilecek kanunu görüşeceğiz. Aslında böyle bir kanunun tek başına gelmesi, tek başına tartışılması gerekirdi. Ama alıştıkları üzere Noterlik Kanunu'nun içerisine koydular. Her zaman ki gibi tartışılmasın, kimse yeteri kadar görmesin, kamuoyu fark etmesin. Yasayı getirelim, içerisine koyalım, aradan kaçıralım ve sonuca ulaşalım derdindeler.

Bu son derece ateşle oynayan bir yasa maddesi. Bu yasa maddesinin özünde, devletin iç ve dış siyasal yararlarını diye başlayan bir ceza maddesi. Oysa devletin iç ve dış siyasal yararlarının ne olduğu, nasıl tanımlanacağı, nasıl tarifleneceği, nerede başlayıp, nerede biteceği kişiye göre, kişinin siyasi pozisyonuna göre, zamana göre çok değişebilen bir şey. Oysa ceza yasası maddeleri kesin ve açık olmalı. Öngörülebilir olmalı. Vatandaşlar ne yaparsam bu suçu işlemiş olurum, ne yapmazsam bu suçu işlemiş olmam diye öngörebilir olmalı, kanuni olmalı. Maddede açık açık suçu tarif etmelisiniz. Başka türlü her bir savcının, hakimin elinde bambaşka yorumlanabilecek yasa maddesi bu.

"Tam bir palavra"

'Bizim yasamızın Gürcistan ile ilişkisi yok' diyorlar. Tam bir palavra. Gürcistan'dan çok daha tehlikeli bir yasa maddesi. Çünkü dünya örneklerine baktığınızda kimi ülkelerde, başka ülkelerin menfaatine çalışanlara dönük yasal düzenlemeler var. Amerika'da, İsrail'de, Macaristan'da, Rusya'da, Gürcistan'da var. Bunların çok büyük bir kısmına baktığınızda eğer sen yabancı bir ülkeden yabancı bir fon kullanıyorsan, bunu geleceksin kaydettireceksin. Devlet bunu bilecek diyorlar. Oysa bizde gelen yasa, devletin iç ve dış yararları diye başlayan ve buna dönük suç işlemeyi cezai müeyyideye bağlayan bir düzenleme.

"Demokratik toplum gerekliliklerini kökünden yok ediyorlar"

Devletin iç ve dış siyasi yararları nelerdir? Mesela Sayın Bahçeli 20 gün öncesine kadar Abdullah Öcalan'ın Meclis'e gelip konuşturulmasını söyler miydi? O gün bir başkası bunu söyleseydi bunu bu devletin iç ve dış siyasal yararlarına aykırı tutum olmaz mıydı? Bugün söylediğinle yüzde yüz zıt değil mi? O gün Bahçeli gibi düşünmeyenleri cezaevine koyacak mahkemeler ama bugün Bahçeli'nin 180 derece döndüğü bir yerde bakacaksınız bu suç olmayacak. Türkiye'de pozisyonlar sık sık değişiyor. Hem de zaman zaman 180 derece. Biz Cumhur İttifakı'nda bunu çok sık gördük. O gün 'ak' dediklerine 'kara' dediler. 'Dost' dediklerine, 'düşman' dediler. Savcıların eline bir maymuncuk veriyorlar. Gerektiğinde 'bizim için kullan' diyorlar. Bilsinler ki ateşle oynuyorlar. Hem hukuk sistemimizi çökertiyorlar hem hukuk facialarına yol açacak düzenlemeler yapıyorlar. Demokratik toplum gerekliliklerini kökünden yok ediyorlar. Demokrasimize ağır zararlar veriyorlar.

"Ülkede sansürü yayma gayretindeler"

Ülkede bir sansürü yayma gayretindeler. Türkiye'yi bu lige düşürmesinler. Özellikle ekonomik kaynak aradığımız bu günlerde böylesine bir yasa ile Türkiye'yi damgalatmasınlar. Türkiye bunu hak etmiyor. Böylesine belirsiz, böylesine öngörülemez, böylesine suçun tarif edilmediği ve her anlayanın kendisine göre yorumlayabileceği bir yasanın olamayacağını söylüyoruz. Biz Genel Kurul'da her türlü direnişi göstereceğiz. Bilsinler ki Genel Kurul'dan bu yasayı geçiremeyecekler. Her tür eylemi yapacağız. Her türlü mücadeleyi göstereceğiz. Milletimizle beraber bunu yapacağız. Hazır vakit varken gelsinler bu yasayı çeksinler. Bu yasayı daha fazla Türkiye'nin gündeminde tutmasınlar."

"Sorumluluk iktidarda"

Emir, ayrıca İzmir'de yangında yaşamını yitiren 5 kardeşe ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Emir, "Burada en büyük sorumluluk iktidardadır. Aile ve Sosyal Hizmet Bakanı'ndadır. Aile Bakanı'nın yaptığı açıklamalar ve aldığı tutum, son derece vahimdir. 18 kez bu aileye gidilmiş. Bu bir itiraftır" dedi.

"Her ay Recep Tayyip Erdoğan, yoksulun sofrasından 467 ekmek çalıyor"

Asgari ücret üzerinden iktidarın ekonomi politikalarını eleştiren Emir, "240 gram ekmek üzerinden giderseniz eğer beyefendi 'Ben ekonomistim. Nas varken faiz ödeyemem. Faizi düşüreceğim' dediği sırada asgari ücretle bin 883 ekmek alınıyordu. Bugün ise bin 1416 ekmek alınıyor. Her ay Recep Tayyip Erdoğan, yoksulun sofrasından 467 ekmek çalıyor. ve vatandaşlarımızı açlığa terk ediyor. Asgari ücret en az 30 bin lira olmalıdır. Kimseyi yüzde 17-20-25 ile oyalamaya kalkmasınlar. 30 bin liradan aşağı bir rakamı asla kabul etmiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, İnsan Hakları, Asgari Ücret, Murat Emir, Politika, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Ekmek, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Emir: Asgari Ücret En Az 30 Bin Lira Olmalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:34 5 çocuğunu kaybeden anneden ilk sözler 5 çocuğunu kaybeden anneden ilk sözler
16:23 Bahçeli’yi kızdıran soru Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da soruldu Bahçeli'yi kızdıran soru Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da soruldu
16:00 Antalya’da bir apartman dairesinde 3 kardeş ölü bulundu Antalya'da bir apartman dairesinde 3 kardeş ölü bulundu
15:33 MHP’nin hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı: Ne demek istiyorsunuz MHP'nin hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı: Ne demek istiyorsunuz?
13:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sınır ötesi operasyon sinyali Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon sinyali
23:59 Canan Karatay’dan Dubai çikolatası çılgınlığını bitirecek sözler Canan Karatay'dan Dubai çikolatası çılgınlığını bitirecek sözler
23:35 Eski Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Kamu Başdenetçisi olarak seçildi Eski Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Kamu Başdenetçisi olarak seçildi
23:21 Real Madrid, halı saha takımına döndü Real Madrid, halı saha takımına döndü
23:10 Devlet Bahçeli Meydanı’nın adı değişti, Manisa karıştı Devlet Bahçeli Meydanı'nın adı değişti, Manisa karıştı
22:57 Netanyahu İran halkına seslendi: Bu savaşı ben de istemiyorum Netanyahu İran halkına seslendi: Bu savaşı ben de istemiyorum
22:52 Hamit Altıntop’tan Beşiktaş için olay yaratacak sözler Hamit Altıntop'tan Beşiktaş için olay yaratacak sözler
22:46 YSK’den ’elektronik seçim’ açıklaması YSK'den 'elektronik seçim' açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2024 17:05:43. #1.13#
SON DAKİKA: CHP'li Emir: Asgari Ücret En Az 30 Bin Lira Olmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.