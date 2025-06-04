İBB yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan iş insanı Murat İlbak tahliye edildi

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı İBB'ye yönelik yolsuzluk operasyonunda önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında tutuklananlardan bir isim daha itirafçı oldu.

YOLSUZLUK SORUŞTURMASINDA MURAT İLBAK İTİRAFÇI OLDU

Medya, maden ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren İlbak Holding'in patronu Murat İlbak birkaç gün önce soruşturma savcılığına ifade verdi. Savcılık, verilen ifadeyi 'yeterli' gördü. Savcılık, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olan İlbak için adli kontrol şartı ile sulh ceza hakimliğine sevk etti.

EV HAPSİ ŞARTI İLE TAHLİYE EDİLDİ

Hakimlik, 2 Haziran'da ev hapsi şeklinde adli kontrol şartı ile İlbak'ın serbest bırakılmasına karar verdi. İlbak, ev hapsi şartı ile cezaevinden çıktı.

Murat İlbak

ŞİRKET TMSF DENETİMİNE GEÇTİ

Öte yandan Murat İlbak gibi tutuklanan kuzeni Yusuf İlbak'ın durumunda bir değişiklik olmadığı öğrenildi. Ayrıca İlbak'ın tutuklanması sonrası360 milyon TL sermayeli Kentvizyon Medya İletişim Pazarlama AŞ'ye de kayyum atanırken, şirket şu anda TMSF denetiminde bulunuyor.

MURAT İLBAK KİMDİR?

Murat İlbak, 1975 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitim hayatını İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladıktan sonra iş dünyasında kariyerine atılmıştır. İlk olarak StröerGroup'ta çalışmaya başlayan İlbak, 2000 yılında Ströer Kentvizyon şirketine Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmış ve ardından 2006 yılında CEO görevine gelmiştir. Bugüne kadar iş dünyasında çeşitli sektörlerde önemli roller üstlenmiş olan İlbak, halen pek çok şirkette yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır.

MURAT İLBAK KARİYERİ

Murat İlbak, kariyerine 1998 yılında StröerGroup'ta başlamış, 2000 yılında Ströer Kentvizyon şirketinde Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonuna getirilmiştir. 2006 yılında ise şirketin CEO'su olmuştur. İlbak, liderlik yaptığı dönemde Ströer Kentvizyon'un büyümesine önemli katkılar sağlamıştır. Şu anda İlbak, Ströer Kentvizyon'daki Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir. Ayrıca, farklı sektörlerdeki pek çok şirketin yönetim kurulu üyeliği görevini üstlenmektedir.

İlbak'ın yönetim kurulu üyeliğini yaptığı bazı şirketler ise şunlardır: İlbak Holding, Büyük Baskı Merkezi, People Communication, United People, Portline Medya Pazarlama, Outbox Medya Pazarlama, Asya Maden, MLYapı, Fokus İnşaat& Turizm, İlbak Madencilik, Galatasaray Mağazacılık ve Sportif AŞ. Murat İlbak, evli ve 2 çocuk babasıdır.