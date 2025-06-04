İBB yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan iş insanı Murat İlbak tahliye edildi - Son Dakika
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İBB yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan iş insanı Murat İlbak tahliye edildi

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İBB yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan iş insanı Murat İlbak tahliye edildi
04.06.2025 16:16  Güncelleme: 16:27
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İBB yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan iş insanı Murat İlbak tahliye edildi
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İBB yolsuzluk soruşturmasında etkin pişmanlıktan yararlanan iş insanı Murat İlbak tahliye edildi. Geçtiğimiz günlerde soruşturma savcılığına ifade verdiği öğrenilen İlbak için ev hapsi cezası verildi.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı İBB'ye yönelik yolsuzluk operasyonunda önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında tutuklananlardan bir isim daha itirafçı oldu.

YOLSUZLUK SORUŞTURMASINDA MURAT İLBAK İTİRAFÇI OLDU

Medya, maden ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren İlbak Holding'in patronu Murat İlbak birkaç gün önce soruşturma savcılığına ifade verdi. Savcılık, verilen ifadeyi 'yeterli' gördü. Savcılık, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olan İlbak için adli kontrol şartı ile sulh ceza hakimliğine sevk etti.

EV HAPSİ ŞARTI İLE TAHLİYE EDİLDİ

Hakimlik, 2 Haziran'da ev hapsi şeklinde adli kontrol şartı ile İlbak'ın serbest bırakılmasına karar verdi. İlbak, ev hapsi şartı ile cezaevinden çıktı.

İBB yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan iş insanı Murat İlbak tahliye edildi
Murat İlbak

ŞİRKET TMSF DENETİMİNE GEÇTİ

Öte yandan Murat İlbak gibi tutuklanan kuzeni Yusuf İlbak'ın durumunda bir değişiklik olmadığı öğrenildi. Ayrıca İlbak'ın tutuklanması sonrası360 milyon TL sermayeli Kentvizyon Medya İletişim Pazarlama AŞ'ye de kayyum atanırken, şirket şu anda TMSF denetiminde bulunuyor.

MURAT İLBAK KİMDİR?

Murat İlbak, 1975 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitim hayatını İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladıktan sonra iş dünyasında kariyerine atılmıştır. İlk olarak StröerGroup'ta çalışmaya başlayan İlbak, 2000 yılında Ströer Kentvizyon şirketine Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmış ve ardından 2006 yılında CEO görevine gelmiştir. Bugüne kadar iş dünyasında çeşitli sektörlerde önemli roller üstlenmiş olan İlbak, halen pek çok şirkette yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır.

MURAT İLBAK KARİYERİ

Murat İlbak, kariyerine 1998 yılında StröerGroup'ta başlamış, 2000 yılında Ströer Kentvizyon şirketinde Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonuna getirilmiştir. 2006 yılında ise şirketin CEO'su olmuştur. İlbak, liderlik yaptığı dönemde Ströer Kentvizyon'un büyümesine önemli katkılar sağlamıştır. Şu anda İlbak, Ströer Kentvizyon'daki Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir. Ayrıca, farklı sektörlerdeki pek çok şirketin yönetim kurulu üyeliği görevini üstlenmektedir.

İlbak'ın yönetim kurulu üyeliğini yaptığı bazı şirketler ise şunlardır: İlbak Holding, Büyük Baskı Merkezi, People Communication, United People, Portline Medya Pazarlama, Outbox Medya Pazarlama, Asya Maden, MLYapı, Fokus İnşaat& Turizm, İlbak Madencilik, Galatasaray Mağazacılık ve Sportif AŞ. Murat İlbak, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Ev hapsi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan iş insanı Murat İlbak tahliye edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • 205622:
    demek nasıl istediniz öyle ifade verdi seçimde de millet vekilliği istedi mi sizden 136 59 Yanıtla
  • 5032Sy:
    CHP liler çalıyorlar çırpıyorlar, sonra parayı paylaşamayıp birbirlerini ihbar ediyorlar, sonra bi kısmı ihbarcı bir kısmı itirafcı bir oluyor, ama suçlu ak parti 59 109 Yanıtla
  • 149614:
    itirafçı olıpta ne aktardı. Madem suçu (Tabi öyle birşey varsa) beraber işlediler nasıl serbest bırakırsınız. Bu nasıl adalet mekanizması işletiliyor. 119 36 Yanıtla
    Muhammet Kavak:
    Öyle olmuyor canım o işler Mesela kameralar bantlanmış Bantlama yetkisi yok ayrı bir cezası var zsten Ama savcı çantanın içindeki para mı? Başka birşey mi bilemiyor bunun için kanıt lazım Bu yüzden savcılık işbirlikçi arar derki eğer etkin pişmanlıktan faydalanmak istersen seni serbest bırakırım Ancak söylediklerin delilli kayıtlı somut olacak diyor ve böylelikle olay başlamış oluyor bu en ufak detay bir sürü var böyle bu dosyada 0 0
  • mustafa sagdic:
    nasıl yani. suçu varsa tutuklanması lazım. itirafciyim deyip çıkıyor. demek ki suç yok ortada 114 38 Yanıtla
  • TAHSİN KORKMAZ:
    heygidi hey. heryerden pis koku geliyor 49 68 Yanıtla
    367236:
    Doğru söylüyorsun öyle pis kokular geliyor ki mesela Melih Gökçek'ten bahsedelim mesela Egemen bağıştan bahsedelim mesela Reza zarrab'tan bahsedelim mesela geçen 3-4 ay önce 3 valiz Kaçak altınla yakalanan MHP'li milletvekillerinden bahsedelim mesela yüzükle gelip milyarlarca dolar nasıl kazanılır ondan bahsedelim gerçekten çok pis kokuyor Doğru söylüyorsun 0 0
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SON DAKİKA: İBB yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan iş insanı Murat İlbak tahliye edildi - Son Dakika
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