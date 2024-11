CHP\'li Gündoğdu: \'Hemen Seçim Zamanı Geldi\'

Güncel

(İSTANBUL) CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Esenyurt'taki Demokrasi Nöbeti'nde; "Artık zamanı geldi. Türk milleti, sizler, bizler hep birlikte gereken dersi ilk sandıkta vereceğiz. Erken seçim değil, hemen seçim" dedi.

CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanıp yerine kayyum atanmasından sonra başlatılan Demokrasi Nöbeti'ne katıldı. Gündoğdu, şunları söyledi:

"Ahmet Başkanın suçsuz olduğunu onu içeriye atanlar da biliyor ama söyleyemiyorlar. Utançlarından sadece yere bakıyorlar. Sadece çamuru at izi kalsın propagandasıyla bir bilim insanını, devlete her konuda görev yapmış, her konuda destek vermiş hatta Sayın Cumhurbaşkanı dahil, İçişleri Bakanı dahil teşekkür mektuplarını alan bir kişiyi hiç böyle arkasına bakmadan içeriye attılar, hesabını da verecekler. İktidar gittiğini görüyor. Durdurmak için bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Türkiye'nin yüzde 65'inin nüfusunun yönetildiği Cumhuriyet Halk Partili belediyelere önce kayyum atadılar, şimdi de itibarsızlaştırma hareketlerini yapıyorlar ama artık bu millet bunu yemiyor.

22 yıldan bu yana ülkede o kadar sıkıntılar, ekonomik krizler oldu; sosyal, kültürel anlamda çöküntüler oldu. O kadar sıkıntılara girdik ki, en ufak çocuktan en büyüğüne kadar 'Yeter' demeye başladı. Çocukların bile yüzünde tebessüm kalmadığını görüyoruz. Üstümüze düşen, ülkemizi düşünerek ilk sandıkta o tokadı atmaktır. 1920'lerde Mustafa Kemal Atatürk sadece 13 milyon yurttaşla şu anki mevcut sınırları kanla çizdiyse ve biz 80 milyonun üzerindeki bir nüfusumuzla şimdi bu olaya sahip çıkamıyorsak ilk sandıkta nasıl sahip çıkılacağını hep birlikte göstermek zorundayız. Bunu ülkemiz için yapmamız lazım. Artık zamanı geldi. Türk milleti, sizler, bizler hep birlikte gereken dersi ilk sandıkta vereceğiz. Erken seçim değil, hemen seçim."