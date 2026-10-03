CHP\'li Gürsel Erol, krizden çıkışı milli mutabakat ve kamu reformuna bağladı

CHP'li Gürsel Erol, krizden çıkışı milli mutabakat ve kamu reformuna bağladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'nin kriz döneminden geçtiğini belirtti. Çözümün milli mutabakat, özgürlükçü Anayasa, katılımcı Siyasi Partiler Yasası ve liyakata dayalı kamu reformuyla mümkün olduğunu söyledi.
(ANKARA) - CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Türkiye'nin kriz döneminden geçtiğini belirterek, çözüm için "milli mutabakat" çağrısı yaptı. Erol, özgürlükçü Anayasa, demokratik ve katılımcı Siyasi Partiler Yasası ile liyakata dayalı kapsamlı bir kamu reformu önerdi.
CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemiz şu an bir kriz dönemi yaşıyor. Çözüm milli mutabakatla özgürlükçü bir Anayasa, demokratik ve katılımcı bir Siyasi Partiler Yasası, Kanunlara, kurumlara ve liyakata dayalı geniş kapsamlı bir kamu reformuyla sorunların çözümü mümkündür" ifadelerini kullandı.
Kaynak: ANKA
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