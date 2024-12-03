CHP'li İl Belediye Başkanları Toplantısı 5-7 Kasım Tarihleri Arasında Kilis'te Yapılacak - Son Dakika
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CHP'li İl Belediye Başkanları Toplantısı 5-7 Kasım Tarihleri Arasında Kilis'te Yapılacak

CHP\'li İl Belediye Başkanları Toplantısı 5-7 Kasım Tarihleri Arasında Kilis\'te Yapılacak

CHP il belediye başkanları toplantısı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında 5-6-7 Kasım günleri arasında Kilis’te yapılacak. Toplantıda, belediyelere kayyum atanması, SGK borçları, belediyelerin açtığı kreş gibi konuların ile il belediyelerin çalışmaları değerlendirilecek.

03.12.2024 10:35  Güncelleme: 10:37
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İLEYDA ÖZMEN

(ANKARA) -CHP il belediye başkanları toplantısı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında 5-6-7 Kasım günleri arasında Kilis'te yapılacak. Toplantıda, belediyelere kayyum atanması, SGK borçları, belediyelerin açtığı kreş gibi konuların ile il belediyelerin çalışmaları değerlendirilecek.

CHP'nin il belediye başkanları toplantısı, 5-6-7 Kasım günleri arasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında Kilis'te yapılacak. 5 Aralık Perşembe Perşembe günü il belediye başkanlarının Kilis'e gelişiyle başlayacak program, 6 Aralık Cuma günü CHP Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sroumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'in konuşmasıyla başlayacak. Müfettiş Taner Eraslan'ın sunumu ve il belediye başkanlarının toplantısıyla devam edecek. Ardından şehir turu yapılacak.

Program, 7 Aralık Cumartesi günü ise şehitlik ziyaretiyle başlayacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kilis İl Başkanlığını ziyaret edecek. Kilis Belediyesi emekli kıraathanesi ve kreş açılışı gerçekleştirilecek.

CHP lideri Özel, daha sonra sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle buluşacak. Düzenlenecek toplantıda Ticaret Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, Kilis OSB Yönetim Kurulu Mehmet Algın, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şevket Memiler ve kadın girişimcilerin yanı sıra Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen birer konuşma yapacak. Toplantıda CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bir konuşma yapacak.

Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşu nedeniyle de akşam fener alayı düzenlenecek ve havai fişek gösterisi yapılacak.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Sivil Toplum, Etkinlikler, Özgür Özel, Politika, Kayyum, Güncel, Kilis, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li İl Belediye Başkanları Toplantısı 5-7 Kasım Tarihleri Arasında Kilis'te Yapılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'li İl Belediye Başkanları Toplantısı 5-7 Kasım Tarihleri Arasında Kilis'te Yapılacak - Son Dakika
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