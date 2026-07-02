Görevden Alınan CHP Eskişehir İl Başkanı Yalaz'a Destek Ziyaretleri Sürüyor - Son Dakika
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Görevden Alınan CHP Eskişehir İl Başkanı Yalaz'a Destek Ziyaretleri Sürüyor

02.07.2026 14:33  Güncelleme: 15:17
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CHP Eskişehir İl Başkanlığı görevinden alınan Talat Yalaz'a, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve diğer partililer destek ziyaretinde bulundu. Ataç, Yalaz'ın görevden alınmasını hazmedemediklerini belirterek, 'Talat Başkan'ın olmadığı yerde biz de yokuz' dedi.

(ESKİŞEHİR) - CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya İl Başkanı Tamer Yenikaya ve Tepebaşı İlçe Başkanı Tevfik Yıldırım, CHP Eskişehir İl Başkanlığı görevinden alınan Talat Yalaz'a destek ziyaretinde bulundu.

CHP Eskişehir İl Başkanlığı görevinden alınan Talat Yalaz'a destek ziyaretleri sürüyor. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya İl Başkanı Tamer Yenikaya ve Tepebaşı İlçe Başkanı Tevfik Yıldırım, dün akşam saatlerinde CHP Eskişehir İl Başkanlığı binasında Talat Yalaz ile bir araya geldi.

Buluşmada konuşan Ataç, Talat Yalaz'ın iki dönem boyunca CHP Eskişehir İl Başkanlığı görevini örgütün iradesiyle üstlendiğini ve 2024 yerel seçimlerinde kazanılan başarılarda önemli emeği bulunduğunu belirtti. Ataç, şunları söyledi:

"İki dönem il başkanlığını kazanan, 2024 yerel seçimlerinde Eskişehir'de yerel yönetimlerin kazanılmasında büyük emeği bulunan etkin bir il başkanımızın görevden alınmasını hiç hazmedemiyoruz. Talat Başkan bizim her şeyimiz. Talat Başkan'ın olmadığı yerde biz de yokuz arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi hepimizin baba ocağıdır. Baba ocağını hiç kimse bırakamaz, partililerimiz de bırakmaz."

"SEÇİLMİŞ BAŞKANIMIZIN YANINDAYIZ"

Seçilmiş başkanımızın yanındayız. Talat Başkan neredeyse il başkanımız ve il başkanlığımız orasıdır. Bundan sonra da böyle göreceğiz. Özgür Başkanımız neredeyse biz onun yanındayız. Türkiye'de seçim kazanmak ve halkın iktidarını kurmak için yürütülecek her demokratik mücadelenin içinde olacağız."

Talat Yalaz da adaylığı sürecinde en büyük desteği veren isimlerden birinin Ahmet Ataç olduğunu belirterek, "Benim adaylığım konusunda en büyük özveriyi ve desteği gösteren Ahmet Ataç, o günden bugüne desteğini her zaman yanımda hissettirdi" ifadelerini kullandı.

"PARTİMİ TEMSİL ETMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Yalaz, kararın parti tabanının iradesini yansıtmadığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Beni görevden alma yetkisine sahip bir irade tarafından bu yazılar bana gönderilmiş değildir. MYK yetkisizdir. Onların icazet aldığı yer saray rejimi ve sarayın yargısıdır. Benim icazet aldığım yer ise bugün burada olan partililerimiz, Eskişehir örgütümüz ve Eskişehir halkıdır. Bu meşruiyet devam ettiği sürece görevimin başındayım. Partimi ve bana umut bağlayan partililerimizi temsil etmeye sonuna kadar devam edeceğim. İktidar yürüyüşümüzü bunların hiçbiri durduramayacaktır. Biz kazanacağız, biz başaracağız. Bütün bunlara sebep olanların utanacağı günleri hep birlikte göreceğiz."

"BİZİM OLMADIĞIMIZ YERDE TALAT BAŞKAN VARDI"

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de Talat Yalaz'ın parti örgütü için verdiği mücadeleye dikkat çekerek, "Bizim olmadığımız her yerde Talat Başkan vardı. Biz onun yanında bazen olduk, bazen olamadık ama o her yerde örgütümüzle birlikteydi. Seçilmiş başkanımızın yanındayız. Talat Başkan neredeyse il başkanımız, il başkanlığımız orasıdır. Bundan sonra da böyle göreceğiz" diye konuştu.

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ise Talat Yalaz'ın partiden ihracının dahi gündeme getirilmesinin kabul edilemeyeceğini aktararak, "Bu, kabul edilebilir bir durum değildir. Kütahya ve Eskişehir her zaman yan yanadır, kol koladır. Bu yola birlikte çıktık, birlikte sonuna kadar yürümeyi de biliriz" ifadelerini kullandı.

"SEÇİLMİŞ BAŞKANLARI YOK SAYAMAZLAR"

Kütahya İl Başkanı Tamer Yenikaya da seçilmiş il başkanlarının yok sayılamayacağını belirterek, "74 il başkanı olarak bir aradayız. Seçilmiş il başkanlarını yok sayamazlar. Seçilmiş il başkanlarımız nerede oturuyorsa il binası orasıdır. Mücadelemiz sonuna kadar sürecektir" dedi.

CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Tevfik Yıldırım, "Dünden itibaren Talat Başkan'ın yanında olduğumuzu ve Özgür Özel'in genel başkanımız olduğunu her yerde açıkça ifade ediyoruz. Açılacak yeni yolda bütün örgütümüzle omuz omuza yürüyeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Utku Çakırözer, Yerel Yönetim, Milletvekili, Ahmet Ataç, Eskişehir, Tepebaşı, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Görevden Alınan CHP Eskişehir İl Başkanı Yalaz'a Destek Ziyaretleri Sürüyor - Son Dakika

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