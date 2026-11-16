CHP\'li Karaca, Sağlık Bakanlığı\'nın 2027 bütçe payının 7,2\'ye düştüğünü belirtti

(TBMM) - CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, bu yıl yüzde 7,8 olan Sağlık Bakanlığı'nın genel bütçeden aldığı payın 2027 Bütçe Teklifi'nde 7,2'ye gerilediğini belirterek, koruyucu sağlık hizmetlerine kişi başına yıllık 6 bin 470 lira ayrılırken şehir hastanelerine günlük 441 milyon lira ödeneceğine dikkati çekti. Karaca, "Kamusal sağlık hizmetini siz de Milli Eğitim'de olduğu gibi giderek özelleştiriyorsunuz" dedi. Karaca, Denizli'de yoğun bakım yatağı bulunamadığını, bir hastanenin morgunun elektrik arızası nedeniyle hizmet veremediğini de anlattı.

Karaca, Sağlık Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuştu.

Bakanlığın genel bütçeden aldığı payın 2026 yılında yüzde 7,8, 2027 yılında ise yüzde 7,2 olarak öngörüldüğünü belirten Karaca, şöyle konuştu:

"Sayın Bakan, bütçenizin 2026'ya göre genel bütçeden aldığı pay düşüyor. 2026'da 7,8, 2027'de 7.2'ye girmiş. Yani bakanlığınız yüzde 8,3'lük bir azalmayla karşı karşıya. Bu azalmanın sebebi ne? Aslında biraz da politik tercihlerinize bağlı. Sayın Bakan, 2027 bütçesinde kişi başına koruyucu sağlık hizmetine yıllık ayırdığınız pay sadece 6 bin 470 lira. Tedavi edici sağlığa ayırdığınız pay yıllık 15 bin 24 lira. Bir özel hastanede eğer sosyal güvencesi yoksa 19 bin lira, sosyal güvence varsa 12 bin lira. Sizin yıllık hem koruyucu hem tedavi ediciye ayırdığınız pay 21 bin 740 lira. Sabahki rakamlarınızı kamuoyunun takdirine bırakıyorum."

"KAMUSAL SAĞLIK HİZMETİNİ GİZLİ GİZLİ ÖZELLEŞTİRİYORSUNUZ"

Sağlık harcamalarında hane halkının payının arttığını belirten Karaca, TÜİK verilerine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Hane başına gelir, yani tedaviye ya da ilaca ayrılan pay olmuş. 2022 yılında muayene ve tedavi için hane başına yüzde 43,4'müş. 2025'te yüzde 56,3 olmuş. Bakın 2026 daha belli değil. İlaçta yüzde 43,2'ymiş 2022'de. 2025'te 55,9. Yani yüzde 56'ya doğru hızla ilerlemiş. Ve ardından TÜİK'in 2025 sağlık modülü araştırmasında bu rakamlar daha da vahim boyutlarda. En düşük yüzde 20'nin altında geliri olanlarda ilaçta yüzde 65,5, tedavi ve muayenede de yüzde 63 kişi başına düşen harcama miktarı, yük. Sağlık Bakanlığı yükü. Bu ne demektir? Kamusal sağlık hizmetini siz de Milli Eğitim'de olduğu gibi giderek özelleştiriyorsunuz ve bunu da maalesef iktidarınızın desteğiyle yapıyorsunuz Sayın Bakan"

Özel hastanelerdeki yatak kapasitesinin yıllar içindeki artışına da dikkati çeken Karaca, 2002 yılında özel hastanelerde 12 bin 387 hasta yatağı bulunduğunu, 2024 yılında bu sayının 54 bin 384'e yükseldiğini belirterek, sağlık hizmetlerinin özelleştirildiğini savundu. Karaca, "Siz kamunun sağlık hizmetini gizli gizli özelleştiriyorsunuz" dedi.

"TEDAVİ EDİLEBİLİR HASTA ÖLÜMLERİ 119'A ÇIKTI"

Tedavi edilebilir hastalıklar nedeniyle ölümlerin OECD ülkelerinde düştüğünü, Türkiye'de ise yükseldiğini söyleyen Karaca, şöyle konuştu:

"2023'te OECD ülkelerinde tedavi edilebilir hasta ölümleri 100 binde 79'ken 77'ye düşürmüşler 2025'te. Peki bizde ne olmuş? 2023'te 107'ymiş. 119'a çıkmış. Yani hastalar iyileşebilecekken zaman, ilaca erişim, tedaviye erişim gibi bir takım bakanlığımızın sorumluluğunda kamusal sağlık hizmetine erişemediği için insanlar yaşayacakken ölmüşler Sayın Bakan"

"YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM YATAK KAPASİTESİ YÜZDE 38'DE KALDI"

Yenidoğan yoğun bakım servislerine ilişkin tartışmaları da gündeme getiren Karaca, özel hastanelerle yapılan protokollerin ardından kamu kaynaklarının zarar gördüğünü ve yenidoğan ölümlerinin yaşandığını hatırlattı. Karaca, aradan geçen sürede kamudaki yenidoğan yoğun bakım yatak kapasitesinde değişiklik olmadığını belirterek şöyle konuştu:

"Yine yenidoğan meselesi sizin bakanlığınızın ilk günleri yıllarıydı biliyorsunuz. Yaklaşık 1-1,5 yıl kadar önce ve orada yenidoğan yoğun bakıma özel hastanelerle yapılan protokoller gereğince oraya hastalar gönderilmiş. Kamu bu işten çok ciddi zarar etmiş, Sosyal Güvenlik Kurumu. Arkasından da ihmal ya da bile isteye birçok yenidoğan bebek öldü ve çete olduğunu siz ifade etmiştiniz. Peki bir yıl bu olaydan beri ne olmuş diye baktık. Hiç değişmedi. Kamudaki yenidoğan yoğun bakım yatak kapasitesi yüzde 38'de yerinde saymış. Ne bekliyorsunuz Sayın Bakan? Yeni bir yenidoğan çetesinin işbaşına gelmesi ve bunun ortaya çıkmasını bekliyorsunuz?"

"ŞEHİR HASTANELERİNE GÜNLÜK 441 MİLYON LİRA ÖDENECEK"

Şehir hastanelerine ayrılan bütçeyi de eleştiren Karaca, 2027 yılı bütçe teklifinde bu hastaneler için 160,7 milyar lira ödenek ayrıldığını belirtti. Karaca, koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerine ayrılan kaynakla şehir hastanelerine yapılan ödemeleri karşılaştırarak, şunları söyledi:

"Yani günlük 441 milyon lira buraya para ödenecek. Az önce ne demiştim? Koruyucu ve tedavi edici sağlığa yıllık 21 bin 740 lira ayrılırken kamu özel işbirliğinde hastanelere günlük 441 milyon lira para ödeyeceksiniz Sayın Bakan. Bu kabul edilemez. Bunu hiçbir vicdan da kabul etmez"

DENİZLİ ŞEHİR HASTANESİ İHALESİNDE 2020'DEN BU YANA 12 KAT ARTIŞ

Denizli'deki sağlık yatırımlarına ilişkin eleştirilerini de dile getiren Karaca, "Ben Şehir Hastanesi demişken Denizli'ye gelmek isterim, Sayın Bakan. Denizli'de Şehir Hastanesi için 2020 yılından itibaren dört kez ihale yapıldı. 2020'de 1 milyar, 2021'de 1 milyar 189 milyon, 2023'te 4 milyar 697 milyon, 2024'te 11 milyar 999 milyon. Yani 2020'nin 12 kat fazlasına bu ihale yapıldı. Peki ne durumda? İnşaat devam ediyor. Gidiyoruz, bakıyoruz. Ama 2-3 yıldan önce bitme ihtimali sıfır" diye konuştu.

Denizli'de açılan acil durum hastanesinin yatak kapasitesinin ihale dosyalarında 400 olarak yer aldığını, hastane çalışanlarının dinlenme odalarının da hasta odasına dönüştürülerek kapasitenin 520 yatağa çıkarıldığını belirten Karaca, kapatılan devlet hastanesinin 950 yatak kapasitesine sahip olduğunu söyledi. Karaca, Denizli'nin nüfusunun yaklaşık 1,5 milyon olduğunu belirterek, psikiyatri, fizik tedavi, palyatif bakım, alkol ve madde bağımlılığı ile enfeksiyon hastalıklarına ayrılan yatakların durumunu da eleştirdi.

"CENAZEYİ EVİNİZDE KLİMANIN ALTINDA BEKLEYİN DEDİLER"

Denizli'de yaşanan bir olayı da anlatan Karaca, 5 Ağustos 2026'da 61 yaşındaki bir kişinin kalp krizi nedeniyle Servergazi Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybettiğini, hastanenin morgunun elektrik arızası nedeniyle hizmet veremediğini söyledi. Karaca, cenazenin hastaneden cep telefonu ışıklarıyla çıkarıldığını belirterek şöyle konuştu:

"5 Ağustos 2026'da Denizli'de 61 yaşındaki bir erkek kalp krizinden vefat etti. Servergazi Devlet Hastanesi'nde vefat etti ve orada elektrik arızası sebebiyle yoğun bakımımız pardon morgumuz hizmet veremiyor. 'Cenazenizi götürün, evinizde klimanın altında sabaha kadar bekleyin' dediler Sayın Bakan. Ve oradan cenazeyi cep telefonunun ışıklarıyla çıkarttılar. Bu mu sizin sağlıktaki devriminiz? Ve hasta yakınları, cenaze yakınları bana ulaşıp ben belediyenin morgunda yer bulmasaydım, 'Klimanın altına, evine götürün' dediler. Eşine ve 17 yaşındaki kız çocuğuna bunu reva gördünüz Sayın Bakan. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Kabul edilemez ve sağlıkta devrim dediğiniz mesele, bir cenazeye morgda yer bulamadığına kadar indirgenmiştir."

"SAĞLIĞA AYRILAN KAMUSAL KAYNAKLARI ARTIRIN"

Sağlık Bakanlığı bütçesinin artırılması, koruyucu sağlık hizmetlerine daha fazla kaynak ayrılması ve şehir hastanelerinde uygulanan kamu-özel işbirliği modelinden vazgeçilmesi çağrısı yapan Karaca, sağlık hizmetlerinin kamusal bir hak olarak sunulması gerektiğini söyledi. Karaca, şu ifadeleri kullandı:

"Sağlığa ayrılan kamusal kaynakları artırın Sayın Bakan. Giderek yoksullaşan bir ülkede yurttaşlar sağlığa erişemiyor. Tedavi edilebilir bir sebeple ölen hasta sayısı giderek artıyor. Kamusal hizmet anlayışında sağlığa ayırdığınız payı artırın. Koruyucu sağlık hizmetlerine ayırdığınız payı artırın. Şehir hastaneleri ve kamu özel işbirliği modelini terk edin. Buraya ayırdığınız kaynakları lütfen 5 yıl içerisinde hekim, hemşire ve sağlık çalışanı açığının kapatılması ve koruyucu, tedavi edici sağlığın kamusal bir hak olarak yurttaşların erişebileceği hale getirilmesi için kullanın. Sağlık hizmetlerinin finansmanında hane halkı yükünü hafifletin. İnsanlar sebzeye ulaşamazken, ete ulaşamazken, çocuklar eğitime ulaşamazken, eğitimden ekonomik sebeplerle kopan çocuklar varken devletin, kamunun kaynaklarını beşli şekil faiz lobilerine değil, kamunun sağlıkta hizmet anlayışına ayırmak durumundasınız Sayın Bakan."

"DENİZLİ'DE BEYİN KANAMASI GEÇİREN HASTAYA YOĞUN BAKIM YATAĞI BULAMADIK"

Aile hekimlerinin sorunlarını da gündeme getiren Karaca, bütçe hazırlığı sırasında aile hekimlerinin sendika ve derneklerinden 34 sayfalık sorun ve talep listesi aldığını belirtti. Bakanlığın randevu sorununun çözüldüğü yönündeki açıklamalarını eleştiren Karaca, Denizli'de yoğun bakım yatağı bulunamadığını ifade ederek konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bugün, sadece bugün, hani o randevu alamayanlara sayılar verdiniz ya, milletvekillerinin randevuyu alamamalarına ya da gelen talepleri de oraya ekleyin. Bugün sabahtan beri dört hasta Denizli'den aradı. Yoğun bakımda yatak istiyor. Yok Sayın Bakan. Denizli'nin üniversite ve o bahsettiğiniz acil durum hastanesi toplamında 200 civarında yoğun bakım ünitesi var. Pamukkale Üniversitesi dört ile daha hizmet veriyor ve beyin kanaması geçiren hastaya hala Denizli'de yoğun bakımda yer bulamadık. Sayın Bakan, beyin kanaması bu. Hani dedik ya tedavi edilebilir hastalıklarla ölüm oranları artıyor. Yoğun bakımda tedavi edilebilecek bir hastaya yer bulamıyorsa sizin bunlar sadece göstermelik, reklam amaçlı sunumlar diye düşünüyorum."