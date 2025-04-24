CHP'li Karasu'dan Gsm Altyapı Sorununa Tepki: "İnsana 'Siz Suriye'nin mi Bakanısınız Yoksa Türkiye'nin Mi?' Diye Sorarlar"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından, yaşanan GSM altyapı sorunlarını gündeme getirdi. Çökenin aslında AK Parti'nin rant odaklı sistemi olduğunu ileri süren Karasu, "2 yıl önceki depremlerde de iletişim çöktü. İnsanlar yakınlarına ulaşamadı. Acil destek ve yardımlar, iletişim çöktüğü için gerekli yerlere ulaşamadı, ulaştırılamadı. Ama tüm bunlar, şirketlerin yanlarına kar kaldı. Şimdi Marmara'da yaşanan son depremlerde aynı manzarayı gördük. Hiç kimse bu duruma daha fazla sessiz kalamaz. Bakan çıkmış Suriye'ye internet desteği verileceğinden söz ediyor. İnsana 'Siz Suriye'nin mi bakanısınız yoksa Türkiye'nin mi?' diye sorarlar" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karasu, İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından, yaşanan GSM altyapı sorunlarını gündeme getirdi. Karasu, Turkcell ve Türk Telekom'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanı olduğu Türkiye Varlık Fonu'nda olduğunu hatırlatarak, "2 yıl önceki depremlerde de iletişim çöktü. İnsanlar yakınlarına ulaşamadı. Acil destek ve yardımlar, iletişim çöktüğü için gerekli yerlere ulaşamadı, ulaştırılamadı. Ama tüm bunlar, şirketlerin yanlarına kar kaldı. Şimdi Marmara'da yaşanan son depremlerde aynı manzarayı gördük. Hiç kimse bu duruma daha fazla sessiz kalamaz. Bakan çıkmış Suriye'ye internet desteği verileceğinden söz ediyor. İnsana 'Siz Suriye'nin mi bakanısınız yoksa Türkiye'nin mi?' diye sorarlar" ifadesini kullandı.

"Erişilebilir ve kesintisiz iletişim için aldığınız önlemler ve kararlar nelerdir?

"Depremde binalardan önce çöken sistemin aslında AKP'nin Türk Telekom'un özelleştirmesi ile başlattığı ve tamamen rant odaklı telekomünikasyon politikası" olduğunu ifade eden Karasu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na şu soruları sordu:

"Yaşanan Marmara depreminde Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone'un iletişim kesintilerinin teknik ve idari gerekçeleri nelerdir? Bu şirketlerin deprem başta olmak üzere afetlere hazırlık konusunda yapmaları gereken yükümlülükler ve bu yükümlülüklerin sonuçları nelerdir? Her biri ayrı ayrı gösterilmek üzere bu şirketlere, yaşanan sorunlarla ilgili herhangi bir idari para cezası, yaptırım veya lisans uyarısı uygulanmış mıdır? Uygulanacak mıdır? Bakanlığınızın deprem özelinde, afetler konusunda zamanında erişilebilir ve kesintisiz iletişim için aldığı önlemler ve kararlar nelerdir?"