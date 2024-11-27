CHP'li Kaya'dan Eğitim Bakanı Tekin'e Sert Tepki - Son Dakika
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CHP'li Kaya'dan Eğitim Bakanı Tekin'e Sert Tepki

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Eski CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in Ekrem İmamoğlu'na yönelik sözlerini eleştirerek, iktidarın sorunları polemiklerle örtmeye çalıştığını ifade etti. Kaya, eğitimde yaşanan sıkıntılara dikkat çekti.

27.11.2024 18:03  Güncelleme: 18:07
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(ANKARA) - Eski CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik "Türkçe okuduğunu anlama konusunda özürlü bir arkadaş" ifadesiyle ilgili "Çözemediği sorunları belediye başkanlarımızla, Genel Başkanımızla polemik yaparak üzerini örtmeye çalışıyor" dedi. Kaya, 'kreş' tartışmalarıyla ilgili "Eğer bir müdahale yapacaksanız merdiven altında açılmış sübyan mekteplerine müdahale edin. Eğer müdahale edecekseniz o çok savunduğunuz sivil toplum örgütü dediğiniz tarikat ve cemaatlerin yurtlarına müdahale edin" diye konuştu.

AK Parti ve CHP arasında 'kreş' tartışması devam ederken; Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için "Türkçe okuduğunu anlama yetisi olsaydı iyi bir üniversite kazanırdı. Zaten üniversite tercihiyle ilgili yaşadığı süreçte de yaşananlar bunu gösteriyor. Türkçe okuduğunu anlama konusunda özürlü bir arkadaş" ifadelerini kullandı.

Tekin'in açıklamalarına tepki gösteren CHP 27. Dönem Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, iktidar temsilcilerinin polemik yaratarak sorunların üzerini kapatmaya çalıştığını vurguladı. Kaya, şunları ifade etti:

"Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bugün AKP grup toplantısında bir siyasi kimlik olarak konuştu. Konuşmalarının hiçbir yerinde milli eğitimde yaşanan sorunlara çözüm önerileri yoktu. Çözemediği sorunları belediye başkanlarımızla, Genel Başkanımızla polemik yaparak üzerini örtmeye çalışıyor. Anayasa'ya ve yasalara uymayan siz, okuduğunu anlamayan siz, görevini yapmayan siz, sahte profesör olan siz, hukuksuz ve haksız bir şekilde rektör olan siz, öğretmenlerin sorunlarını çözmeyen siz, okul idarecilerini nana muhtaç eden siz, öğrencinin açlığını gideremeyen siz, öğrenciye okul temin edemeyen siz, deprem bölgesinde eğitim ve öğretimi yapamayan siz, 1 milyona dayanmış atanmayan öğretmen sorununu çözemeyen siz.

"Bu devran dönecek siz de bu halka mutlaka hesap vereceksiniz"

Laiklikten anlamadığınızı gördüğüm için size Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk kitabını gönderdim, okudun mu bilmiyorum. Okusan da anlamayacağını da çok net biliyorum. Buradan bir kez daha şu çağrıyı yapıyorum. CHP'li belediyelerin açtığı kreşlere, yurtlara, etüt merkezlerine göz diktiniz. Çünkü onlar yoksul halk çocuklarının eğitimlerine yardımcı olmaya çalışıyorlar. Eğer siz kendi görevinizi yapsanız bunların hiç biri olmayacak. Daha önce de açıkladım eğer bir müdahale yapacaksanız merdiven altında açılmış sübyan mekteplerine müdahale edin. Eğer müdahale edecekseniz o çok savunduğunuz sivil toplum örgütü dediğiniz tarikat ve cemaatlerin yurtlarına müdahale edin. Orada taciz var, tecavüz var, yangında ölümler var, dayak var. Bunların tümü mahkeme karalarıyla kanıtlanmış. Bunlara seyirci kalacaksın daha sonra döneceksin atanmış olarak siyasilerle, siyasi polemik yapacaksın. Eğer çok hevesliysen milletvekili adayı olurdun siyaset yapardın. Ama sen de biliyorsun ki Anayasa'ya uymayan, yasalara uymayan bir siyasi partinin temsilcisisin. Unutma ki bu devran böyle gitmeyecek. Bu devran dönecek siz de bu halka mutlaka hesap vereceksiniz. Bizim belediyelerimiz kendi üzerlerine görev düşen ne iş varsa size rağmen yapmaya devam edecek. Bunu da unutma."

CHP\'li Kaya\'dan Eğitim Bakanı Tekin\'e Sert Tepki
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'li Kaya'dan Eğitim Bakanı Tekin'e Sert Tepki - Son Dakika

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