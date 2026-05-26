CHP'li Asu Kaya Osmaniye'de Konuştu: "Ne O Gaz Bombaları Bizi Yıldırır Ne Barikatlar Yıldırır"

26.05.2026 17:45  Güncelleme: 18:08
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, memleketi Osmaniye'de yaptığı konuşmada, parti genel merkezine yönelik polis müdahalesini eleştirerek, 'O gazın, o copun hesabını sormazsam ben namerdim' dedi. Kaya, CHP'nin Türkiye'nin birinci partisi olduğunu vurguladı.

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, "Bu parti Gazi Mustafa Kemal'in partisidir, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusunun partisi. Bizler çağdaş Türkiye için, refah içindeki bir Türkiye için, 86 milyon yurttaşın refah ve huzur içinde yaşaması için, halkın iktidarı için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Ne o gaz bombaları bizi yıldırır ne barikatlar yıldırır" dedi.

Kaya, memleketi Osmaniye'de partililerle biraraya geldi. Parti binasında vatandaşlara hitap eden Kaya, son Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nin ardından yurttaşların değişim istediğini gördüklerini anlattı.

"Hür iradesiyle değişim isteyen milletvekillerinden biri olduğunu" söyleyen Kaya, "İyi ki olmuşum. O gün hayatımın dönüm noktalarından biriydi. Bugün de o gün de onur duydum ve onur duyuyorum. Hiç kimse bana 'Burada ol' ya da 'Şöyle davran' demedi. Kendi vicdanımla hareket ettim. Millet ne istiyorsa biz onu yapmakla mükellefiz. 'Bizi millet seçti, millet ne diyorsa onu yapacağım' dedim. İyi ki de yapmışım" dedi."

Özgür Özel'in genel başkanlığında canla başla çalışarak 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'yi Türkiye'nin birinci partisi yaptıklarını anlatan Kaya, o günden beri onca saldırıya rağmen partisinin hala Türkiye'nin birinci partisi olduğunu ifade etti.

"BU MİLLET BİZİMLE"

Kaya, "Çünkü sokakta bu millet bizimle. Buraya gelirken caddede yürüdüm, hemşehrilerimin ellerini sıktım. 'Ne düşünüyorsun?' diye sordum. Emekliler, '20 bin lira maaşla yaşayamıyoruz, biz iktidar istiyoruz' dedi. Kadınlar 'Biz iktidar istiyoruz. CHP son umudumuzdur. Bir ve beraber olmalı' dedi. 86 milyon yurttaşımız bunu istiyor. Biz de bu bilinçle hareket etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Partisinin genel merkezine polis müdahalesini anımsatan Kaya, "Ben ve benimle birlikte mücadele eden yol arkadaşlarım vardı genel merkezde. Nişan alarak sıktılar o gazları. Kadın üyelerimize, 40 yıllık, 50 yıllık üyelerine gaz atan, gaz sıkan, tekme atan, cop kaldıranlara hakkımızı helal etmiyoruz. Memleketim Osmaniye'den sesleniyorum; o gazın da, o copun da hesabını sormazsam ben namerdim" dedi.

Genel Merkezden çıktıklarında yüz kişi olduklarını ancak TBMM'ye ulaştıklarında on binlere ulaştıklarını söyleyen Kaya, şöyle devam etti:

"Çünkü bu millet bizimle yürüdü. Arabasını kenara çekip 'Arkanızdayız' diyen insanlar vardı. Genel Başkanımızın koluna giren, onunla yürüyen insanlar vardı. İşte bu cesur yürekli insanlarla yürümeye devam edeceğiz. Asla karamsarlık yok. Her zamankinden daha güçlüyüz. Daha da çoğalıyoruz. Bize inananlar her geçen gün artıyor. CHP hepimizin partisidir. Biz CHP'de mücadele etmeye devam edeceğiz. CHP iki milyon üyenindir. Hiç kimsenin, hele hele kayyumların hiç değildir."

CHP'LİLERDEN PROTESTO YÜRÜYÜŞÜ

Partideki konuşmaların ardından CHP Osmaniye İl Örgütü, partinin 38. Olağan Genel Kurulu'nun iptalini ve Genel Merkezi'nin polis müdahalesiyle tahliyesini protesto yürüyüşü düzenledi.

CHP İl binası önünde başlayan yürüyüş Palalı Süleyman Caddesi üzerinden devam ederek Devlet Bahçeli Meydanı'nda son buldu.

Kaya, yürüyüşün ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu parti Gazi Mustafa Kemal'in partisidir, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusunun partisi. Bizler çağdaş Türkiye için, refah içindeki bir Türkiye için, 86 milyon yurttaşın refah ve huzur içinde yaşaması için, halkın iktidarı için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Ne o gaz bombaları bizi yıldırır ne barikatlar yıldırır. Dün de aslında bunu gördüler. Sözüm bu milletin karşısında olan herkesedir. Bu milletin karşısında olanların hepsi de üstüne alınabilirler. Her biriyle mücadele edecek gücümüz var. Buradan Osmaniye'den tekrar söylüyorum. Bu mücadele 81 ilde adım adım, fersah fersah yayılacak ve nihayetinde o sandık gelecek ve CHP Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel liderliğinde iktidar olacaktır."

Protesto yürüyüşüne CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, CHP Osmaniye İl Başkanı Mutlu Yavuzer, CHP Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, ilçe başkanları, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: ANKA

bulunacak
bulunacak
