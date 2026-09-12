CHP'li Kış: İktidar enflasyon hedefini 8 ayda yüzde 28,5'e çıkardı, asgari ücrete zam yok - Son Dakika
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CHP'li Kış: İktidar enflasyon hedefini 8 ayda yüzde 28,5'e çıkardı, asgari ücrete zam yok

CHP\'li Kış: İktidar enflasyon hedefini 8 ayda yüzde 28,5\'e çıkardı, asgari ücrete zam yok
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CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, yıl başında yüzde 16 olan enflasyon hedefinin yüzde 28,5'e yükseltilmesine tepki göstererek asgari ücrete ara zam yapılmadığını belirtti. Kış, ilk sekiz ayda enflasyonun yüzde 22,07 arttığını, emeklinin mutfakta 13 bin lira açık verdiğini söyledi.

(ANKARA) - CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, iktidarın 2026 yılı için başlangıçta yüzde 16 olarak açıkladığı yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 28,5'e yükseltildiğini hatırlatarak, "Kendi hesabınız şaşınca güncelliyorsunuz, vatandaşın hesabı şaşınca sabır istiyorsunuz" dedi.

Gülcan Kış, yaptığı yazılı açıklamada, TÜİK verilerine göre tüketici fiyatlarının 2026 yılının ilk sekiz ayında yüzde 22,07 arttığına dikkati çekti. İktidarın yılın başında 12 ay için yüzde 16 olarak belirlediği enflasyon hedefinin ağustos sonunda aşıldığını belirten Kış, son Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 28,5'e yükseltildiğini hatırlattı.

Kış, "Daha yılın dört ayı var ama 12 aylık hedef sekiz ayda aşıldı. Şimdi yüzde 16'yı silip yüzde 28,5 yazıyorlar. Enflasyonu hedefe indiremediler, hedefi enflasyona çıkardılar. Buna revizyon değil, yılın başında yapılan hesabın iflası denir" dedi.

Yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 16'dan yüzde 28,5'e çıkarılmasının yüzde 78,1'lik artış anlamına geldiğini belirten Kış, aynı dönemde asgari ücrete ara zam yapılmadığına dikkati çekti. Kış, "İktidar kendi enflasyon hesabına sekiz ayda yüzde 78 zam yaptı, işçinin maaşına sıfır. Kendi hesabınız şaşınca güncelliyorsunuz, vatandaşın hesabı şaşınca sabır istiyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"8 AYDA ENFLASYON YÜZDE 22,07, ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YÜZDE 0"

Kış, 2026 yılı başında 28 bin 75 lira olarak belirlenen asgari ücretin temmuz ayında artırılmamasına tepki göstererek, "İki rakam bütün tabloyu anlatıyor: Sekiz ayda yüzde 22,07 enflasyon, asgari ücrete yüzde 0 ara zam. İşçinin marketi arttı, kirası arttı, faturası arttı, çocuğunun okul masrafı arttı; değişmeyen tek şey maaşı oldu" dedi.

Yıllık kira artışının yüzde 43,1'e ulaştığına da dikkati çeken Kış, "28 bin 75 lira maaş veriyorsunuz, kiralar bir yılda yüzde 43,1 artıyor. Sonra milyonlarca insandan bütçesini denkleştirmesini bekliyorsunuz. Hangi parayla? Matematik ortada" ifadesini kullandı.

"EMEKLİ MUTFAKTA 13 BİN LİRA AÇIK VERİYOR"

En düşük emekli aylığının 23 bin 552 lira seviyesinde kaldığını, açlık sınırının ise 37 bin lirayı aştığını belirten Kış, emeklinin yalnızca temel gıda harcamasında 13 bin lirayı aşan gelir açığıyla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Kış, "Daha kirayı, elektriği, suyu, ulaşımı hesaba katmadık. Emekli yalnızca mutfağın kapısından girdiğinde 13 bin liradan fazla açık veriyor. Bu insan ayın geri kalanını neyle yaşayacak" diye sordu.

"ENFLASYON DÜŞÜYOR DİYORLAR, FİYATLAR ARTMAYA DEVAM EDİYOR"

Yıllık enflasyonun yüzde 31,75'ten yüzde 31,51'e gerilemesinin başarı olarak sunulmasına da tepki gösteren Kış, enflasyon oranındaki düşüş ile fiyatların düşmesi arasındaki farka dikkati çekti. Kış, şunları kaydetti:

"Vatandaşın market fişi küçülmedi. Kirası düşmedi. Faturası gerilemedi. Maaşının kaybettiği satın alma gücü geri gelmedi. Fiyatlar artmaya devam ederken artış hızındaki birkaç ondalık puanı başarı diye pazarlıyorlar.

Ekonomik şartlar değişti diye kendi enflasyon tahmininizi yüzde 78 artırdınız. Aynı ekonomik şartlar altında yaşayan asgari ücretlinin maaşını ise bir kuruş artırmadınız. Kendinize tanıdığınız güncelleme hakkını işçiye neden tanımadınız?"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'li Kış: İktidar enflasyon hedefini 8 ayda yüzde 28,5'e çıkardı, asgari ücrete zam yok - Son Dakika

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