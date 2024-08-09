CHP'li Milletvekili Pala, Enerji Çalışanları Sendikası'nın üye sayısının açıklanma zamanını sorguladı

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(ANKARA) - CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yanıtlaması istemiyle verdiği önergede, Enerji iş kolunda faaliyet sürdüren Enerji Çalışanları Sendikası'nın Resmi Gazete'de yayımlanan üye sayısının 2 bin 553, sendikanın 23 Temmuz 2024 tarihli üye sayısının ise 2 bin 710 olduğunu belirterek, istatistiklerin neden temmuz ayının sonunun beklenmeden açıkladığını sordu. Pala, "Sendika, bu sayıyla yüzde 1 barajını aşmaktadır. Resmi Gazetede yayımlanan üye sayısı ile bu sendikanın toplu iş sözleşme yapma hakkı gasp edilemez" dedi.

CHP'li Pala, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'na göre istatistiklerin her yıl ocak ve temmuz ayında açıklanacağının belirtilmesine karşın günün belirtilmediğini kaydeden Pala, bu konuda Yargıtay'ın emsal kararı bulunduğunu hatırlattı.

"Yargıtay'ın kararına göre istatistiklerin Resmi Gazete'de yayımlandığı günden bir önceki gün itibari ile sendika üye sayılarının açıklanması gerekiyor. Bakanlık Yargıtay'ın kararını görmezden geliyor" diyen Pala, Bakanlığın açıkladığı verilerin emekçilerin örgütlenme hakkını yok sayacağını vurguladı.

Yargıtay kararına uyulmaması nedeniyle bazı sendikaların yüzde 1 barajını aşamadığına işaret eden Pala, "Enerji iş kolunda faaliyet sürdüren 622 Kodlu Enerji Çalışanları Sendikasının Resmi Gazetede yayımlanan üye sayısı 2 bin 553'tür, ancak 23 Temmuz 2024 tarihli üye sayısı ise 2710'dur ve bu sayıyla yüzde 1 barajını aşmaktadır. Resmi Gazetede yayımlanan üye sayısı ile bu sendikanın toplu iş sözleşme yapma hakkı gasp edilemez" ifadesini kullandı.

Pala, Bakan Işıkhan'a "Her yıl Temmuz ve Ocak aylarının son günü yayınlanan istatistiklerin 2024 yılında Temmuz ayının son günü beklenmeden 24 Temmuz tarihinde açıklanmasının nedeni nedir? 24 Temmuz 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan istatistikte Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin 15.06.2023 Tarih ve 6584 E. ve 9234 K. Numarası ile verilen kararına neden uyulmamıştır? İlgili Yargıtay kararına uyarak açıklama yapılması durumunda yani 23 Temmuz 2024 günü baz alınarak bahsi geçen 622 kodlu Enerji Çalışanları Sendikası'nın üye sayısı nedir? Bu sayı ile ülke barajı olan yüzde 1'lik baraj geçilmekte midir?" sorularını yöneltti.