TBMM Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu...Chp'li Özçağdaş: "Dizilerde Şiddet Çocuklar İçin Rol Model Oluyor" - Son Dakika
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TBMM Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu...Chp'li Özçağdaş: "Dizilerde Şiddet Çocuklar İçin Rol Model Oluyor"

23.07.2026 13:44  Güncelleme: 14:22
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CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, TBMM komisyonunda RTÜK'ü iktidara yakın kanallara ceza uygulamadığı, muhalif yayın kuruluşlarını ise yaptırımlarla karşı karşıya bıraktığı gerekçesiyle eleştirdi. Ayrıca televizyon dizilerindeki şiddet içeriklerinin çocuklar için rol model oluşturduğunu belirtti.

(TBMM) - Haber: Ogün Akkaya

CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, TBMM Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki Okul Olaylarını ve Dijital Riskleri Araştırma Komisyonu'nda RTÜK'ü yayın politikaları ve yaptırımları nedeniyle eleştirerek, iktidara yakın kanallara ceza uygulanmadığını, muhalif yayın kuruluşlarının ise yaptırımlarla karşı karşıya bırakıldığını savundu. Televizyon dizilerindeki şiddetin çocuklar açısından rol model oluşturduğunu belirten Özçağdaş, "İstediğimi vururum, istediğimi öldürürüm, ertesi sabah işe giderim" anlayışının ekranlardan topluma normalleştirildiğini söyledi.

TBMM Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki Okul Olaylarını ve Dijital Riskleri Araştırma Komisyonu, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplandı. Komisyonda sunum yapan RTÜK Başkanı Mehmet Daniş'in sunumunun ardından CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş söz alarak, RTÜK'ün yayın politikaları, uyguladığı yaptırımlar ve televizyon dizilerindeki şiddet içeriklerine ilişkin eleştirilerini dile getirdi.

RTÜK'ün görevleri arasında "yayınları izlemek, yaptırım uygulamak ve özgürlükleri korumak" bulunduğunu hatırlatan Özçağdaş, "Ben bugüne kadar RTÜK'ün herhangi bir özgürlüğü koruduğuna şahit olmadım" dedi.

İktidara yakın televizyon kanallarının yaptıkları yayınlar nedeniyle herhangi bir yaptırımla karşılaşmadığını öne süren Özçağdaş, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı'nın tutuklanmasının ardından devlet kanalında "balyalarla dolar çıkan kasalar" gösterildiğini, ancak daha sonra böyle bir kasa ve paranın bulunmadığının ortaya çıktığını söyledi.

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından da "1200 telefon dağıtıldığı", "parkelerin altından para çıktığı" ve "Ekrem'in arabaları" yönündeki iddiaların televizyonlarda günlerce işlendiğini belirten Özçağdaş, "Sonra utanmadan bu yalanları söyleyenler, 'Arada yalan da söylüyoruz' deyip kendi kanallarında konuştular. RTÜK'ten bununla ilgili bir eylem göremedik" ifadelerini kullandı.

"AĞZINI HER AÇANA CEZA VAR"

TGRT ve A Haber gibi kanalların istedikleri yayınları yapabildiğini ileri süren Özçağdaş, "Halk TV ise, Sözcü TV ise, Tele 1 ise ağzını her açana ceza var. Bunu 'özgürlükleri korumak' maddesiyle nasıl aynı yerde bağdaştırdığınızı merak ediyorum" diye konuştu.

RTÜK'ün faaliyet raporunda yer alan 6112 sayılı Kanun kapsamındaki yaptırım istatistiklerine de değinen Özçağdaş, milli ve manevi değerler, genel ahlak, ailenin korunması ve çocuk gelişimine zarar verme gibi başlıklar altında ceza sayılarının yer aldığını ancak siyasi yayınlar nedeniyle verilen yaptırımların tabloda görülmediğini belirtti. Özçağdaş, "Bu kanalların hangi maddeyle cezalandırıldığını merak ediyorum" dedi.

"MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLER' KAVRAMI TEK BİR YAŞAM BİÇİMİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLİYOR"

"Milli ve manevi değerler" kavramının tek bir yaşam biçimi üzerinden değerlendirildiğini savunan Özçağdaş, Türkiye'nin farklı yaşam tarzlarına, inançlara ve toplumsal anlayışlara sahip bir ülke olduğunu belirterek, "Hepsi çok saygın. Hiçbirisi diğerinden daha değerli değil. Ama RTÜK sadece bir tanesi üzerinden geliyor. Bunu özgürlüklerin korunmasıyla nasıl bağdaştırdığınızı merak ediyorum" ifadelerini kullandı."

Komisyonun çalışma alanı olan okul saldırıları kapsamında televizyon yayınlarının çocuklar üzerindeki etkisine de dikkati çeken Özçağdaş, televizyon dizilerinde şiddetin olağanlaştırıldığını savundu. Mafya temalı dizilerde sürekli cinayet işlendiğini, suç işleyen karakterlerin hiçbir yaptırımla karşılaşmadan hayatlarına devam ettiğini belirten Özçağdaş, bunun çocuklar açısından rol model oluşturduğunu söyledi.

"HER YERDE KÜÇÜK KÜÇÜK KURTLAR VADİSİ GİBİ DİZİLER GÖRÜYORUZ"

Çocukların yalnızca dijital platformlardan değil televizyon yayınlarından da etkilendiğini ifade eden Özçağdaş, "Bu çocuklar aynı zamanda akşam televizyonunda belirli bir güç odağı ailesinin mensuplarının istediklerini öldürüp, sonra kendi dükkanlarına dönüp kebap yiyip, ertesi gün tekrar yaşadıklarını görebiliyor. Bu hayatın olağan akışına aykırı bir durum. Bu da bir rol model durumu oluşturuyor. Küçük küçük Kurtlar Vadisi gibi diziler görüyoruz. Her yerde topluma sirayet ediyor" dedi.

Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırısının ardından bazı dizilerin kısa süreliğine yayından kaldırıldığını, ancak daha sonra aynı içeriklerle devam ettiğini belirten Özçağdaş, "Bunu nasıl rasyonalize ediyoruz? Bunu nasıl kabul edebiliyoruz? Bazı güç sahiplerinin ülkenin televizyonlarından 'İstediğimi vururum, istediğimi öldürürüm, ertesi sabah işe giderim, bir şey de olmaz' mesajını topluma bu kadar rahat verebilmesi niye bizim engelleyemediğimiz bir şey?" diye sordu.

Kaynak: ANKA

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Cumhuriyet Halk Partisi, Suat Özçağdaş, Milletvekili, İstanbul, Politika, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu...Chp'li Özçağdaş: 'Dizilerde Şiddet Çocuklar İçin Rol Model Oluyor' - Son Dakika

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