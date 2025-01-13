CHP\'li Şahbaz\'dan Sağlık Bakanı\'na İstifa Çağrısı

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(İSTANBUL) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Yenidoğan Çetesi davasının ikinci duruşması öncesi yaptığı açıklamada, " Sağlık Bakanı'nı istifaya davet ediyorum, bu davada yargılanarak halkımızla yüzleşmeye davet ediyorum" çağrısında bulundu.

CHP Sağlık Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, 'Yenidoğan Çetesi' davasının ikinci duruşması öncesi Bakırköy Adliyesi önünde basın açıklaması düzenledi. Açıklamada, "Gün gelecek devran dönecek, AKP halka hesap verecek", "Yenidoğan çetesi AKP'nin eseri", "Sağlık Bakanı istifa" sloganları atıldı.

"Bu ülkede herkesin gözleri önünde ve 19 hastanede yuvalanan yenidoğan çetesi marifetiyle en masumlarımız, bebeklerimiz menfaat karşılığında, daha fazla gelir elde edebilmek karşılığında katledilmiştir" diyen Şahbaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu çete yıllar boyunca İstanbul'da 19 özel hastanede faaliyetlerini İl Sağlık Müdürlüğü'nün, Sağlık Bakanlığı'nın gözleri önünde gerçekleştirmiştir. Bugün burada yargılanan sadece bu suçu işleyenlerdir. Fakat bu faaliyetlere göz yuman, etkin şekilde denetlemeyen, tedbirlerini almayan İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ve dönemin Sağlık Bakanıdır. Şu anda dezenformasyonla bu suç kapatılmaya ve Sağlık Bakanı adete bu çeteyi ortaya çıkaran bir kahraman olarak ilan edilmeye çalışılmaktadır. Burada AKP iktidarı suçüstü yakalanmıştır. Suçunu kapatmak için bugün muhalefetin belediyelerine operasyon düzenlemektedir. Ne zaman bu dava başladı Esenyurt'a operasyon düzenlendi ve kayyum atandı. Bugün davanın ikinci bölümü var ve sabah öğreniyoruz ki Beşiktaş Belediyemize operasyon düzenleniyor ve belediye başkanımız gözaltına alınıyor.

"Bu operasyonlar bizim Türkiye'nin birinci partisini lekelemek için yapılan operasyonlardır"

Bu operasyonlar bizim Türkiye'nin birinci partisini lekelemek için yapılan operasyonlardır. İtibarsızlaştırmak için yapılan operasyonlardır. AKP'nin suç üstü yakalandığı bu büyük çete suçlarından sonra suçunu kapatma operasyonlarıdır. Biz CHP olarak AKP'nin unuttuğu yoksula, emekliye, emekçiye her zaman belediyelerimizle destek oluyoruz, sosyal projelerimizle destek oluyoruz. Halkımızın CHP'ye desteğini kabullenemeyen AKP iktidarı bugün belediyelerimize operasyon düzenlemektedir. Bizleri halkımızın gözü önünde itibarsızlaştırmaya çalışmaktadır. AKP bugün bu davada suçüstü yakalanmıştır. Demokratik bir ülkede, hukuk devletinde böyle bir suç işlendiyse o ülkede iktidar, Sağlık Bakanı bir gün bile görevinde kalamaz ve istifa eder. Fakat yetkililer, Sayın Sağlık Bakanı, AKP iktidarı büyük bir pişkinlikle bu olayın üstünü kapatmaya uğraşmakta.

"Eğer bu Sağlık Bakanı'nın onuru varsa bu görevde bir gün bile kalamaz, istifa eder"

Eğer bu Sağlık Bakanı'nın onuru varsa, gururu varsa, bu ülkeye bir sorumluluğu varsa, bu ülkenin çocuklarına, bebeklerine, masumlarına karşı en ufak bir sorumluluğu, vicdanı varsa bu görevde bir gün bile kalamaz, istifa eder ve gelir burada halkımızın gözü önünde bebeğini kaybeden acılı ailelerle yüzleşir ve yargılanır. Televizyonlarda değil bu davanın bizzat içinde olur. Burada davayı bizzat takip eder. Fakat biz bunu maalesef göremiyoruz. Bu dava sadece çete mensuplarının yargılanmasıyla geçiştirilmeye çalışılıyor. Bugüne kadar hiçbir sorumlu hakkında soruşturma genişletilmedi ve hiçbir sorumlu bu davaya dahil edilmedi. İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri davada yargılanmalıdır, gerekli cezaları almalıdır. Sadece soruşturma sürecinde değil bugüne kadar etkilenen, bebeğini kaybeden, bebeği sakatlanan ailelerde bu davaya kabul edilmelidir. Dava bu haliyle kadük kalmıştır, eksik kalmıştır. Şu anda sorumlu olan Sağlık Bakanı'nın gölgesi altında eksik bir şekilde yürütülmektedir. Sağlık Bakanı'nı istifaya davet ediyorum, bu davada yargılanarak halkımızla yüzleşmeye davet ediyorum."