CHP'li Salıcı, Silivri Cezaevi'nde tutuklu isimleri ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP'li Salıcı, Silivri Cezaevi'nde tutuklu isimleri ziyaret etti

Geniş Video İzle

CHP Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve Gezi davası hükümlüsü Can Atalay ile Tayfun Kahraman'ı Silivri Cezaevi'nde ziyaret etti. Salıcı, Türkiye'de hukukun olmadığını ve tek adam rejiminin hüküm sürdüğünü belirterek, mücadeleye devam edeceklerini açıkladı.

23.12.2024 12:55  Güncelleme: 13:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - Görevden alınan ve yerine kayyum atanan tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile Gezi davası hükümlüsü milletvekilliği düşürülen Can Atalay ve Tayfun KahramanSilivri Cezaevi'nde ziyaret eden CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, "Bu ülkede her şey yoluna girene kadar biz mücadelemizi vermeye devam edeceğiz. Hukuk olmadığı sürece, bu ülkede tek adam rejimi hüküm sürdüğü sürece ne normalleşmeden bahsetmek mümkün ne de Türkiye'de hayatın normalleşmesinden bahsetmek mümkün" dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanarak yerine kayyum atanmasına karşı başlatılan nöbete katılan CHP İstanbul Milletvekili Salıcı, nöbetin ardından Silivri Cezaevi'nde Ahmet Özer, Can Atalay ve Tayfun Kahraman'ı ziyaret etti. Ziyaretin ardından cezaevi kapısında açıklama yapan Salıcı, şunları söyledi:

"Silivri Cezaevinde, Esenyurt'un seçilmiş belediye başkanı Ahmet Özer, Hatay Milletvekili Can Atalay ve Tayfun Kahraman ile görüştüm. Üçü de iyi, üçü de moralli, üçü de haksız bir meseleden dolayı şu anda tutuklu veya hükümlü. Türkiye'nin demokrasi içinde yönetilen bir ülke olması için dışarıda verilen mücadeleye kendileri de bulundukları yerden katkı sunmaya devam ediyorlar. Türkiye'nin insan haklarına bağlı, demokratik, sosyal, laik bir hukuk devleti olabilmesi için bunun mücadelesini veren herkese selamlarını gönderiyorlar. Onlar içerde umutlarından ve morallerinden bir şey kaybetmiş değil. Dışarıda verilen mücadelenin de aynı şekilde umutlu ve güçlü olması gerektiği konusunda anlayış birliği içindeler.

"Bu arkadaşlarımızı içerden çıkartacağız"

Gezi bu ülke için çok kıymetli bir şeydi. Gezi sürecinde ben Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul il Başkanıydım ve Gezi sürecinde demokratik hakkını kullanan bütün yurttaşlarımız, ülkede yaşam tarzları için kendi söz hakları için ötekileştirilmemek için sokağa çıkıp gereken mücadeleyi verdiler. Bugün Tayfun Kahraman, Can Atalay ve başka arkadaşlarımız hapisteler. Bu ülkede her şey yoluna girene kadar, bu mücadele başarıya ulaşana kadar biz mücadelemizi vermeye devam edeceğiz. Hukuk olmadığı sürece, kanunun egemenliği olmadığı sürece bu ülkede tek adam rejimi hüküm sürdüğü sürece ne normalleşmeden bahsetmek mümkün ne de Türkiye'de hayatın normalleşmesinden bahsetmek mümkün. Biz bu mücadeleyi her birlikte verip, bu arkadaşlarımızı içerden çıkartacağız ve bunun içinde hep birlikte yol yürümeye devam edeceğiz."

CHP\'li Salıcı, Silivri Cezaevi\'nde tutuklu isimleri ziyaret etti
Kaynak: ANKA

Esenyurt Belediye Başkanı, Oğuz Kaan Salıcı, Tayfun Kahraman, Silivri Cezaevi, İnsan Hakları, Milletvekili, Ahmet Özer, Politika, Esenyurt, Cezaevi, Türkiye, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Salıcı, Silivri Cezaevi'nde tutuklu isimleri ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:41 İşte asgari ücret için AK Parti kulislerinden sızan rakam İşte asgari ücret için AK Parti kulislerinden sızan rakam
11:50 Erbain soğukları 21 Aralık’tan itibaren Türkiye’yi etkisi altına alacak Erbain soğukları 21 Aralık'tan itibaren Türkiye'yi etkisi altına alacak
11:50 AK Parti’de herkes Abdullah Özdemir’i konuşuyor Bir istifa ile hayatı değişti AK Parti'de herkes Abdullah Özdemir'i konuşuyor! Bir istifa ile hayatı değişti
10:14 Esad rejimi askerleri tek tek teslim oluyor Esad rejimi askerleri tek tek teslim oluyor
09:48 Mersin Gümrük İdaresi’ne operasyon: 91 tutuklama Mersin Gümrük İdaresi'ne operasyon: 91 tutuklama
18:26 Dışişleri Bakanı Fidan’dan PKKYPG mesajı: Yeni yönetim uygun adımları atacaktır Dışişleri Bakanı Fidan'dan PKK/YPG mesajı: Yeni yönetim uygun adımları atacaktır
18:24 ’Ne yapsam’ diye kara kara düşünürken buldu, 5 ülkeye birden ihraç etmeye başladı 'Ne yapsam' diye kara kara düşünürken buldu, 5 ülkeye birden ihraç etmeye başladı
18:08 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye’de tarihin doğru tarafında yer aldık Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'de tarihin doğru tarafında yer aldık
17:59 Galatasaray, Kayserispor’u deplasmanda 5-1 yendi Galatasaray, Kayserispor'u deplasmanda 5-1 yendi
17:50 ’’Emeklinin hali bu’’ diyerek SGK önünde soyundu ''Emeklinin hali bu'' diyerek SGK önünde soyundu
17:45 Polis ekibine 10 kişi birden saldırdı Polis ekibine 10 kişi birden saldırdı
17:42 Kendisinden haber alınamayan gencin kazada öldüğü ortaya çıktı Kendisinden haber alınamayan gencin kazada öldüğü ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2024 13:20:49. #1.13#
SON DAKİKA: CHP'li Salıcı, Silivri Cezaevi'nde tutuklu isimleri ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.