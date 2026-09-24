CHP\'li Sarı, fon krizinde ilk tespitlere göre 455 bin kişinin mağdur olduğunu savundu

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Serkan Sarı, sermaye piyasalarındaki fon krizinin, "Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük ekonomik yolsuzluğu, gasbı" olduğunu savunarak, "AK Parti iktidarı yine göz göre göre, bütün ulusal ve uluslararası kuruluşlar farkındayken, Mehmet Şimşek toplantılarda bu sorunla ilgili beyanlarda bulunurken binlerce vatandaşımız göz göre göre mağdur edildi" dedi.

CHP Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Ekonomik verilere bakıldığında, asgari ücrete ocak ayında yapılan yüzde 27 zammın eridiğini, hedeflerin tutmadığını, asgari ücretlinin gelirinin, yılın yarısı gelmeden eridiğini söyleyen Sarı, iktidarın ekonomideki bu sorunları görmezden geldiğini savundu. Sarı, "Onları dinlersek 'Ekonomi büyüdü' diyorlar. Ancak vatandaşa sormak kimsenin aklına gelmiyor" dedi.

Kriz nedeniyle vatandaşların borçla geçinmeye çalıştığını, tüketici ve bireysel kredi borcunun 6 trilyon 973 milyar liraya yükseldiğini belirten Sarı, yalnızca ücretlilerin değil, esnaf, KOBİ'ler ve küçük işletmelerin de borç içinde olduğunu belirtti.

Sarı, "Buradan vatandaşlarımıza sesleniyoruz: Sizin işsizliğinizin, sizin ekonomik sıkıntılarınızın, sizin geçim derdinizin sorumlusu AK Parti iktidarıdır. AK Parti iktidarı değişmeden bu sorunların değişme şansı yok. Onların tek bir gerçeği var: Kendi yanında, yandaşında olanların zenginleşmesi" diye konuştu.

Halkın geçim sorunu çektiğini ancak iktidarın kendi içinde çekişme halinde olduğunu savunan Sarı, "AK Parti iktidarının içerisindeki yapıların birbiriyle olan çekişmesini izliyoruz. Zenginler zenginlerle yarışıyor, öyle görünüyor. Ama bu yarıştan ne yazık ki vatandaşlarımız faydalanamıyor. 8 ayda ülkenin gelirlerinin de faize akıtıldığını hep birlikte takip ettik. Ağustos dönemine kadar merkezi yönetim bütçesi 1 trilyon 308 milyar lira açık verdi" ifadelerini kullandı.

"TASARRUF BÜTÇEYE YANSIMIYOR"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, "tasarruf ediyoruz" dediğini, tasarruf tedbirleri yayımladığını, bir sürü tedbir aldığını belirten Sarı, şöyle devam etti:

"Ama gelinen nokta itibarıyla o tasarruf bütçeye yansımıyor. Bütçe açığı her geçen gün büyüyor. 1 trilyon 308 milyar liralık açık veren bütçemiz aynı zamanda o ilk 8 ayda 2 trilyon lira faiz ödemiş durumda. Faiz batağına batmış, batık bir esnaf gibi şu anda ülkeyi yöneten bir irade var karşımızda. Tabii yeni tedbirler almışlar. Mehmet Şimşek'i tebrik ediyorum, yine çözümü vatandaşımıza, garibanımıza, işsizimize kesmiş durumda. KPSS atamalarında tasarruf yapacağını ifade etti. ve şimdi görüyoruz ki zaten yeterli atama yapamayan, milyonlarca başvuru olmasına rağmen 80 bin-100 bin civarında atamayla bu gençlerin umutlarını bir sonraki yıla, bir sonraki yıla bırakan iktidar, şimdi umutlarını da elinden almak istiyor. Tasarrufu gençlerin atamasından yapacakmış. Mehmet Şimşek program rüştünü ispatladı mı? Bir çıkıp cevap versin isterim. Soruyorum ona programınız rüştünü ispatladı mı? Bana soruyorsanız öyle değil. Ben sokakta vatandaşlara soruyorum, onlar da burada rüştü ispatlanmış bir program görmüyor. Geldiğinizden beri ne faizde ne ekonomide ne enflasyonda anlamlı bir değişim yapamadınız ama açtığınız yara ve tahribatı anlatmakla bitmez. Vatandaşlarımıza kemer sıkmayı öğütlüyorsunuz; önce bu faiz faturasının açıklanması gerekiyor. Faize geldiğinde 2 trilyon lira faiz borcu ödeyebiliyorsunuz ama vatandaşlara geldiğimizde kaynak yok! Emekliye gelince 'Kaynak yok' diyorsunuz, asgari ücretliye gelince "Denge bozulur, daha fazla zam yapamayız" diyorsunuz. Çiftçiye desteğe gelince 'Bütçe imkanlarımız sınırlı, size daha fazla destek veremeyiz', esnafa gelince 'Mali disiplin uygulamak zorundayız.' Peki faize gelince bu kaynak nereden bulunuyor? Milletin vergileri nereye gidiyor? Çıkıp açıklamak zorundasınız. Yanlış ekonomik tercihlerinizin faturasını vatandaşımıza ödetemezsiniz. Her mağdurun talebine bir cevabınız var ama yapmış olduğunuz kötü uygulamalara yönelik bir açıklamanız yok."

SARI'DAN FON KRİZİ TEPKİSİ

Sermaye piyasasında yaşanan fon krizine de değinen Sarı, iktidarı tüm uyarılara rağmen soruna müdahale etmemekle eleştirdi. Sarı, şunları söyledi:

"Yine bir yandaş, yine bir yandaşın kayrılması üzerine yürüyen bir kriz. Günlerdir bunu tartışıyoruz ve ne yazık ki anlamlı bir sonuç da alamıyoruz. Deniyor ya işte: 'Sonuna kadar gidilecek.' Sonu neresi? Nereye varacaksa bu operasyonlar devam edecek. Peki bu konu buraya gelene kadar aklınız neredeydi? Bu işin sonuna kadar gitmenize gerek yok, bu işi başından durdurmanız gerekiyordu. Ama siz şimdi vatandaşın gözünde bir kahramanlık destanı yazmaya çalışıyorsunuz. Bir yolsuzluk tespit edilmiş, bir usulsüzlük tespit edilmiş. Bunu da aylar öncesinden, yıllar öncesinden tüm dünyanın gözü önünde, kamu kurumlarının beyanlarına, savcılığın suç duyurularına, uluslararası piyasaların uyarılarına rağmen göz yumulmuş. Şimdi sonuna kadar gidecekmişsiniz! Başında aklınız neredeydi? Vatandaş sorar, biz soruyoruz. Çıkıp 'Biz bu işi bilemedik, onun yakınıydı, buna göz yumduk, onun kaynağını büyütelim diye uğraştık' demiyorsunuz. O gençlerin milyarlarca liralık servete ulaşmasını nasıl sağladıysanız, sokakta bekleyen işsiz gençlerimiz için de aynı hassasiyetle ve aynı özenle çalışmaya ve mücadele etmeye sizleri davet ediyorum."

"FON KRİZİ KAMPIN ANA BAŞLIĞI"

CHP Grup Başkanvekili Sarı, "kriz önceden biliniyorsa neden müdahale edilmedi? Krizin maliyeti kamuya mı yüklenecek? Görevini ihmal eden sorumlular hakkında herhangi bir işlem yapılacak mı?" sorularını daha önceden yönelttiğini belirterek, bu konularla ilgili herhangi bir açıklama alamadıklarını söyledi.

Kamuoyunu rahatlatacak bir açıklama beklediklerini dile getiren Sarı, şöyle devam etti:

"Bu konuyu hafta sonu gerçekleştireceğimiz milletvekili kampımızda ana gündem başlığı olarak ele alacağız. Ülkenin ekonomik sorunları, finansal krizler ve fon krizi gibi şu anda ülkenin içinde bulunmuş olduğu bu buhrana çözüm üretebilmek için milletvekillerimizle bu hafta sonu çok kapsamlı, derinlemesine, uzmanların da katıldığı bir çalışma programı hazırladık. ve önümüzdeki süreçte bu sorunlara çözüm üretmek üzere de Meclis açıldığında Cumhuriyet Halk Partisi kadroları Meclisteki sıralarını ve yetkilerini en etkin bir şekilde kullanıyor olacak."

Serkan Sarı, soruşturmada, 7 portföy şirketinin 131 fonunun tasfiye edildiğini, ilk tespitlere göre 455 bin kişinin mağdur olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu konu daha nereye ulaşacak bilemiyoruz. AK Parti iktidarı, yine göz göre göre, bütün ulusal ve uluslararası kuruluşlar farkındayken, Mehmet Şimşek toplantılarda bu sorunla ilgili beyanlarda bulunurken, binlerce vatandaşımız göz göre göre mağdur edildi. Bir kısmı tabii ki fonlarını satarak buradan ayrıldı, kendini kurtardı. Bu zarardan kaçan arkadaşların da tespitinin yapılması lazım. Bu bilgiyi nereden aldılar? Fonları son düzlükte nasıl terk ettiler? Bir belediye başkanının, bir gariban çocuğun HTS kayıtlarını, mali kayıtlarını, raporlarını inceleyip yedi ceddine kadar 3 bin liralık, 5 bin liralık rakamların bile peşine düşüyor. 20 milyar dolarlık, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük ekonomik yolsuzluğundan, gasbından bahsediyoruz. Ama bununla ilgili şu anda görebildiğimiz 3-5 kişinin tutuklanmasının ötesine geçilmiş değil."

Konuyla ilgili kurumların gerekli tedbirleri almadığının görüldüğünü söyleyen Sarı, "Bu konuya göz yuman kim varsa, öncelikle suçun ortağı olmayabilir ama almadığı tedbirler yüzünden yarattığı mağduriyetler sebebiyle, denetçi kurumların sorumluluklarını almaması sebebiyle, bu yönetim kurullarında görev yapan arkadaşların istifaları alınarak bir an evvel burada ciddi bir tutum sergilendiği kamuoyunun önünde gösterilmelidir"dedi.