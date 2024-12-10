CHP'li Sarıbal'dan Tarım Politikaları Çağrısı

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(ANKARA) - CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "Tarım politikalarının istikrarlı ve uzun vadeli bir vizyonla şekillendirilmesi gerekiyor. Çiftçinin emeğinin karşılık bulduğu, tüketicinin adil fiyatlarla ürüne ulaşabildiği ve ihracatın artırıldığı bir modele ihtiyaç var" dedi.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında zeytinyağı üreticilerinin maliyetlerinin yüksek olduğunu belirtti, bir kilo zeytinyağına en az 15 lira, dane zeytine de 3 lira destek verilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin zeytin ve zeytinyağı üretiminde bu yıl tarihi bir rekora imza attığını belirten Sarıbal, dünya genelinde 3,8 milyon ton üretimle zeytin ve zeytinyağında zirveye ulaşıldığını ifade etti.

Üretim rakamlarına rağmen üreticinin artan maliyetler ve düşük fiyatlar karşısında kriz yaşadığını kaydeden Sarıbal, geçen sezondan kalan stokların rekor üretimle birleşmesi ve İspanya'nın kuraklıktan çıkıp üretimi normale döndürmesiyle dünya piyasalarında artan arzın, zeytinyağı fiyatlarını yerle bir ettiğini belirtti. Sarıbal, kendisine ulaşan bir çiftçinin, "Bir kilo zeytinyağı maliyeti 156 lira 24 kuruş ama bugün zeytinimi 110, 120, 130 liraya almak istiyorlar. Şu anda İspanya üreticisi zeytinyağına 25 lira civarında destek almakta, bizde ise 1 lira" dediğini aktardı.

"Verim, çiftçinin kabusu oldu"

Açıklanan destek tutarlarının üreticilerin beklentilerinin çok altında kaldığını, Türkiye'nin zeytin ve zeytinyağı sektöründe sahip olduğu potansiyeli değerlendirebilmesi için sürdürülebilir tarım politikalarına ihtiyacı olduğunu belirten Sarıbal, "Bu verim çiftçinin kabusu oldu. Biz de bir hesap yaptık. Manisa'da şu anda yağlık ve dane olarak sıkılması sonucu zeytinin kilosu 30 ila 35 lira arasına denk gelmektedir. Sofralık kısmı 40 ila 45 lira arasına denk gelmektedir. Bursa'da ise ziraat odası ve çiftçilerden aldığımız bilgilerle zeytinin maliyeti en düşük 45 lira ile 52 lira arasında değişmektedir. Neye göre değişiyor bu? Çiftçinin kendi emeğinin o maliyeti içine koyup koymamasıyla değişiyor. Yetkililere sorarsanız bu maliyetler çok. Çiftçi toprak mı yiyecek o tarlada? Zeytinin yaprağının dalını mı yiyecek? Hastalandığında hastaneye gitmeyecek mi? Okula çocuğunu göndermeyecek mi? Bu yıl 280 bin ton civarında zeytin üretildi Bursa'da. En batısından başlayarak Karacabey Boğazı'ndan Mudanya, Gemlik, Orhangazi, İznik gibi ilçelerde bunun 80 bin tonu sofralık, yaklaşık 200 bin tonu da yağlık olarak sıkılmakta. Yaklaşık olarak 45 ila 50 lira arasında maliyet var. Tarım politikalarının istikrarlı ve uzun vadeli bir vizyonla şekillendirilmesi gerekiyor. Çiftçinin emeğinin karşılık bulduğu, tüketicinin adil fiyatlarla ürüne ulaşabildiği ve ihracatın artırıldığı bir modele ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.