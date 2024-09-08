CHP'den 30 km Servis Kuralına Tepki - Son Dakika
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CHP'den 30 km Servis Kuralına Tepki

CHP\'den 30 km Servis Kuralına Tepki

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, lise okul servislerine getirilen 30 kilometre kuralını eleştirerek, bu uygulamanın çocukların okula erişimini olumsuz etkilediğini belirtti. Şevkin, Milli Eğitim Bakanlığı'na açıklama yapma çağrısında bulunarak, kapatılan köy okullarının yeniden açılması ve kız çocuklarının eğitime erişiminin sağlanması gerektiğini vurguladı.

08.09.2024 10:37
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(ANKARA) -CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, 30 kilometre kuralı getirilerek lise okul servislerinin iptal edilmesine tepki gösterdi. Şevkin, "Mahallesi ile okulu arasında 30 kilometre mesafeyi aşan çocuklarımızın servisleri iptal ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nı derhal açıklama yapmaya çağırıyoruz. Bu akıl almaz uygulama acilen sona erdirilmelidir" dedi.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, lise okul servislerine 30 kilometre kuralının getirilmesini eleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi Türkiye'de ağırladıktan sonra yüzlerce araçlık konvoyla uğurladığını belirterek, tasarruf tedbirlerinin sadece halk için uygulandığını ifade eden Şevkin, şunları kaydetti:

"Mahallesi ile okulu arasında 30 kilometre mesafeyi aşan çocuklarımızın servisleri iptal ediliyor. Adana'nın Kozan ilçesindeki bir çok mahalledeki çocuğumuz ilçe merkezindeki liselere bu nedenle gidemiyor. Ayrıca bu çocuklar ilçe merkezindeki yurtlara ücreti karşılığında yerleştirilmek isteniyor. Bu da yetmiyor; yurtla-okul arasındaki mesafe için servis parası da isteniyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nı derhal açıklama yapmaya çağırıyoruz. Bu akıl almaz uygulama acilen sona erdirilmelidir.

"'İtibardan tasarruf olmaz' diyenler har vurup harman savurmaya devam ediyor"

Tasarruf tedbirleri yine gariban halkımızın üzerine karabasan gibi çöküyor. 'İtibardan tasarruf olmaz' diyenler har vurup harman savurmaya devam ederken Adana'nın Kozan ilçesinde olduğu gibi yüzlerce çocuk servislerin iptal edilmesi nedeniyle okula gidemiyor.

"Lise çağındaki öğrenciler hangi yurtlara ne amaçla yerleştirilmeye çalışılıyor"

Ülke genelinde 20 bin okul kapalı. Son dönemdeki sorunlar nedeniyle özellikle kız çocuklarımız okuldan uzaklaştı. Kamuda 117 bin aracı şuursuzca kullananlar Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Akçalıuşağı, Boztahtata, Şerefli, Kuyubeli, Minnetli ve Karahamzalı mahallelerinin lise servislerini; okul ile mahalle arasındaki mesafe 30 kilometreyi aştığı için iptal ediyor. Buradaki öğrencilerin okullarına gidebilmeleri Kozan ilçesindeki yurtlara yerleştirilme şartına bağlanıyor. Ayrıca yurtlara yerleştirilen öğrencilerden yurt parası ve yurtla okul arası servis parası da isteniyor. Öğrenci velilerinin bir çoğu çocuklarını yurda göndermek istemiyor. Lise çağındaki öğrenciler hangi yurtlara ne amaçla yerleştirilmeye çalışılıyor? Zaten kıt kanaat geçinen vatandaşlarımız hem çocuklarına hasret yaşayacak, çocuklarının yurtlarda nasıl bir cenderenin içerisine sokulacağının endişesini taşıyacak, hem de ekonomik olarak daha çok mağdur olacak. Milli Eğitim Bakanlığı, ailelerden gelen ve bizim de kamuoyuna sunduğumuz bu saçmalıkları sona erdirmek zorundadır.

"Ailelerin haklı isyanının takipçisi olacağız"

Kapatılan tüm köy okulları yeniden açılmalıdır. Kız çocuklarının okula erişimi sağlanmalıdır. Servis iptali saçmalığı derhal sona erdirilmelidir. Çocuklarımız ne olduğu belli olmayan yurtlara emanet edilmemelidir. Ailelerin haklı isyanının takipçisi olacağız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'den 30 km Servis Kuralına Tepki - Son Dakika

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