(TBMM) - CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesine ilişkin yaptığı konuşmada, madencilik faaliyetlerine ilişkin, "Madencilik ve enerji denilerek yaşam alanlarının yok edildiği bir süreci yaşıyoruz" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyonda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile bağlı kuruluşların bütçesi görüşülürken CHP Grubu adına Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin söz aldı.

Genel aydınlatma giderlerinin belediyelere devredilmesini eleştiren Şevkin, 2025'te genel aydınlatma için bütçeden ödeme yapıldığını, geçmişte yüzde 20 olan katılım payının kademeli olarak yüzde 60'a çıkarılmasının planlandığını söyledi.

Şevkin, "Burada açık konuşalım. Bu tasarruf değildir, büyük bir transferdir. Sokak lambası kapanmıyor ve maliyet maalesef düşmüyor. Sadece bakanlığın defterinden silinip belediyenin defterine aktarılmış oluyor. Yani bu durumda belediyeler ne yapacaklar? Çöpten mi, yoldan mı, sudan mı kesecekler? Hangi hizmetlerde kısıntı yapacaklar ki bunun faturasını ne yazık ki yine vatandaş ödeyecek" diye konuştu.

"BAKANLIK YATIRIM YAPAN DEĞİL, FATURA ÖDEYEN BİR BAKANLIĞA DÖNÜŞMÜŞ DURUMDA"

Şevkin, 2025'te toplam harcamanın 42 milyar 537 milyon lira olduğunu, gerçekleşme oranının yüzde 93,9 olarak kaydedildiğini belirterek, mal ve hizmet alımlarının toplam harcamanın yüzde 72'sini oluşturduğunu söyledi.

Doğrudan yatırım için ayrılan 13,5 milyon liralık ödeneğin, 108,4 milyona revize edildiğini, 68,6 milyon lira harcandığını ve yatırım gerçekleşme oranının yüzde 63'te kaldığını belirten Şevkin, "Yani bakanlık yatırım yapan değil, fatura ödeyen bir bakanlığa dönüşmüş durumda" dedi.

"DENETİM SAYISI GÜVENLİĞİ SAĞLAYAMAMIŞ"

Şevkin, İliç, Amasra'daki maden kazalarını hatırlatarak, "O günden bugüne kadar da onlarca madencimiz ne yazık ki yine kaybedildi ve Sayıştay raporlarında işte havalandırma, gaz ayarları vardı ve denetim sayısının da 2024'te aylık 774'ten 2025'te 806'ya çıktığı ifade ediliyor. 2025'in ilk 10 ayında 1323 firmaya ceza, 2043 faaliyeti durdurma olduğu gözleniyor ama denetim sayısı güvenliği sağlayamamış demek ki Sayın Bakanım. Yani yeterli değil ki ölümler oluyor" ifadelerini kullandı.

ÇED süreçlerinin 48 aydan 24 aya indirilmesini de eleştiren Şevkin, şöyle konuştu:

"Hız iyidir ama halk katılımı olmadan hız ekokırım getiriyor Sayın Bakan. Yani yaşayarak gördük. Akbelen'de, Kaz Dağları'nda maalesef Sakarya Vadisi örnekleri var. Zeytinlik, tarım arazisi, su havzaları kamulaştırmayla enerji yatırımı yapılması gerçekten bu ülkede ekolojinin tamamen yok olmasını sağlıyor."

Müzeyyen Şevkin, Beylikova'da 694 milyon ton nadir toprak elementi cevheri bulunduğunun söylendiğini belirterek, "Bu madenlerin yabancı firmalar tarafından çıkarılıp onların yararına kullanılması, bu ülke için milli bir yatırım değildir Sayın Bakan. Yani öncelikle bizim bu uç ürüne dönüştürecek mekanizmaları bu ülkede yatırım haline getirmemiz, sonra bu madenleri çıkarıp ülke yararına öncelikleyerek bu şekilde tüketmemiz gerekirken ne yazık ki uluslararası firmalar tarafından çıkarılıyor ve onların yararına kullanılıyor bu madenler."

"SÜPER İZİNLE YAĞMANIN YOLU AÇILMIŞ OLDU"

Şevkin, 2023 yılında çıkarılan düzenlemelerle, ormanlık, zeytinlik, mera ve sit alanlarının madenciliğe açıldığını, MAPEG'e sınırsız yetki verildiğini, ÇED süreçlerinin hızlandırıldığını ve acele kamulaştırmanın kurumsallaştırıldığını ifade ederek, "Cumhurbaşkanlığı başkanlığındaki kurul son sözü söyleme yetkisi aldı ve dolayısıyla acele kamulaştırma kurumlaştı. Kurumsallaştırdınız acele kamulaştırmayı. Böylece ekokırımı yasal bir zemine oturtmuş oldunuz. Dolayısıyla süper izinle yağmanın yolu açılmış oldu" değerlendirmesini yaptı.

"COP 31'İ YAPARAK ÇEVRECİ OLUNMUYOR"

Madencilik faaliyetlerinin yürütüldüğü alanların yeniden kullanılamayacak duruma geldiğini, kömürlü termik santraller nedeniyle Muğla'da Yeniköy, Kemerköy ve Yatağan ile Adana'nın Yumurtalık civarında tarım alanlarının yok edildiğini söyleyen Şevkin, kömür üretimi ve termik santraller nedeniyle Paris Anlaşması kapsamında verilen karbon emisyonu taahhütlerinin nasıl gerçekleştirileceğini sordu. Şevkin, "COP 31'i yaparak çevreci olunmuyor. Gerçekten bunu hayata geçirmek ve uygulamalarda görmekle oluyor" dedi.

İLİÇ MADEN FACİASININ ÇEVRESEL ETKİLERİNİ SORDU

Müzeyyen Şevkin, Bakan Bayraktar'a, İliç maden faciasının çevresel etkilerine ilişkin, "Faciadan sonra Karasu Barajı'na ve oradan Fırat'a akan su nasıl bir olumsuz etki bıraktı, çevresel etkileri nedir? Buna dair bir çalışmanız oldu mu? Bu Meclise sunuldu mu? Madencilik ve enerji denilerek yaşam alanlarının yok edildiği bir süreci yaşıyoruz" dedi.

Konya Ovası'nda aşırı su çekimi nedeniyle obruklar oluştuğunu belirten Şevkin, madencilik faaliyetlerinin yürütüldüğü illerde tarımın bitme noktasına geldiğini söyledi. Şevkin, "Dolayısıyla bizim bu varlıkları yok edecek şekilde ne olursa olsun madencilik yapmakla ilgili bir tasarrufunuz olmamalı Sayın Bakan" diye konuştu.

Elektrik faturalarındaki dağıtım bedellerine yapılan artışları da eleştiren Şevkin, dağıtım şirketlerinin yatırım taahhütlerinin denetlenmesini istedi. Şevkin, "Faturadaki aktif enerji bedeli artışı sınırlı kalırken dağıtım bedellerine yapılan artışlar vatandaşın sırtına yükleniyor. Vatandaş elektriğe zam gelmedi sanıyor, fatura kabarıyor. Biz şeffaflık istiyoruz. Fatura kalem kalem, şirket şirket denetlensin. Dağıtım şirketi yatırım taahhüdünü yerine getirmedi mi yaptırım uygulansın. Kesinti yapan, trafosunu yenilemeyen şirket ödüllendirilmesin lütfen" diye konuştu.

Adana'da yaşanan elektrik kesintilerine dikkati çeken Şevkin, "Adana enerjinin başkenti olması gereken bir şehir biliyorsunuz ve ne yazık ki kesintinin başkenti oldu. Yani enerji ihtisas bölgesi olarak ilan edilmiş bir kenttir ama çok yerde kesinti yaşanıyor" dedi.