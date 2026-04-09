CHP'li Tanal Meslek Fabrikası Önünde Bulunan Polis Barikatındaki Kelepçeleri Kesti… Tanal: Sabaha Kadar Nöbet Tutacağım - Son Dakika
CHP'li Tanal Meslek Fabrikası Önünde Bulunan Polis Barikatındaki Kelepçeleri Kesti… Tanal: Sabaha Kadar Nöbet Tutacağım

09.04.2026 01:30  Güncelleme: 01:57
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Meslek Fabrikası binasının tahliye girişimi sonrası başlattığı nöbeti devam ediyor. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal Meslek Fabrikası önünde Tugay’a destek verdi. Tanal, “Tahliye hükümleri böyle zorbalıkla uygulanmaz. Bu bir zorbalıktır. Bunun hukuk adındaki karşılığı zorbalıktır. Bu doğru bir hadise değil. Bu hukuksuz uygulamalardan bir an önce vazgeçmelerini talep ediyoruz. Bu gece sabaha kadar burada nöbet tutacağım arkadaşlarla birlikte” dedi.

Haber: Berfin BAYSAN - Kamera: Akın KÜÇÜKKURT

(İZMİR) – İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Meslek Fabrikası binasının tahliye girişimi sonrası başlattığı nöbeti devam ediyor. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal Meslek Fabrikası önünde Tugay'a destek verdi. Tanal, "Tahliye hükümleri böyle zorbalıkla uygulanmaz. Bu bir zorbalıktır. Bunun hukuk adındaki karşılığı zorbalıktır. Bu doğru bir hadise değil. Bu hukuksuz uygulamalardan bir an önce vazgeçmelerini talep ediyoruz. Bu gece sabaha kadar burada nöbet tutacağım arkadaşlarla birlikte" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Meslek Fabrikası binasının tahliye edilme girişimine karşı başlattığı nöbete devam ediyor. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal Meslek fabrikası önüne gelerek Cemil Tugay'a destek verdi. Polis barikatı üzerindeki kelepçeleri kesen Tanal, bu tahliye işleminin hukuksuz olduğunu dile getirdi.

Polisin Meslek Fabrikası önünde kurduğu barikatın önünde devam eden nöbette, Tugay'ın yanı sıra ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, CHP'liler ve yurttaşlar katıldı.

CHP'li Tanal, Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay ve beraberindekiler geceyi Meslek Fabrikası önünde geçireceklerini dile getirdi.

Alana gelen Mahmut Tanal, polis barikatındaki kelepçeleri keserek tepki gösterdi ve tahliye işleminin hukuksuz olduğunu savundu. Tanal, mevcut durumda devam eden davalara dikkat çekerek, 3091 sayılı yasa kapsamında böyle bir tahliyenin mümkün olmadığını ifade etti. Tanal şunları söyledi:

"Bakın burada dikkat ederseniz de kaç tane bariyer var? Bir, iki, üç. Burada üç tane var. Sınırlarımız böyle korunmuyor. Netice itibarıyla burası bir eğitim kurumu. Eğitim kurumu, dinimizin yani Kur'an'ın ilk ayeti 'Oku.' Niye oku? İnsanları cehaletten kurtarmak için."

Tanal, "Bu taşınmazla ilgili davalar açılmış durumda. Bu nedenle idari makamların polis gücüyle tahliye gerçekleştirmesi hukuka aykırıdır. Tahliye ancak mahkeme kararı ve icra yoluyla yapılabilir" dedi.

Meslek Fabrikası'nın bir eğitim kurumu olduğunu vurgulayan Tanal, kursların engellenmesini eleştirerek, "Burada verilen eğitimler insanların meslek edinmesi için yapılıyor. Bu faaliyetlerin engellenmesi kabul edilemez" diye konuştu.

"Bu kararları bir daha gözden geçirsinler"

Tanal konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Bu örnek kötü bir örnek, yani hiç kimse bu örneği almasın. O zaman tüm mal sahipleri ansızın gidecekler, kiracının evinin anahtarını çıkaracaklar: 'Ben seni buraya koydum, hadi kardeşim sen buraya giremezsin.' Şu anda devletin yaptığı, emniyetin yaptığı, kaymakamın yaptığı bu. İçeride belediyenin bilgisayarları da var. Sen benim malımın orada alınmasını, bunların çalışmasını, çalıştırılmasını engelliyorsan bunun adı nedir? Anayasamızın ikinci maddesi: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir diyor. Hukuk devletini ihlal ediyorlar. Bu emri veren kanunsuz emir veriyor. Bu kanunsuz emri yerine getiren de suç işliyor. Onun için buradan İçişleri Bakanı'na sesleniyoruz. Buradan Adalet Bakanı'na sesleniyoruz. Bu kararları bir daha gözden geçirsinler. Bu hukuka aykırıdır."

Lütfen bu hukuka aykırı işlemden vazgeçsinler. Belediyeye ait olan bu taşınmazı teslim etsinler. ve burada kursiyer olan öğrenciler kursuna, eğitimlerine devam etsinler. Yazık günah. Şu anda düşünün, eğitimin ortasındayız. Eğitim kurumuna gelsem ben, burayı barikatlarla kapatıyorum, sen burada eğitim veremezsin. Yani düşman bile bunu yapamaz. Savaş halinde olan Ukrayna-Rusya savaşında bu yok. Savaş halinde olan Amerika-İran savaşında bu yok. Eğitim kurumlarıyla ilgili böyle bir şey yok. Ama Türkiye'de, 2026'nın Türkiye'sinde, eğitim kurumu bu şekilde kapatılmış durumda. 'Yaparsa AKP yapar.' Yaparsa AKP eğitim kurumlarını böyle polis kuvvetiyle kapatıyor. Bu despotluktur. Bu otoriterliktir. Millet bu iktidara, AKP'yi iktidara getirdi. Bu vekaleti verdi, bu yetkiyi verdi; hukuk dışına çık yetkisini vermedi. Hukuk dışına bu şekilde çıkması artık onu gayrimeşru bir iktidar haline getirir.

"Sabaha kadar burada nöbet tutacağım"

Bu gayrimeşru iktidarlıktan vazgeçmek istiyorlarsa, eğer bunu Türk siyasi tarihine tescil etmek istemiyorlarsa, lütfen ama lütfen burada yetkililer de artık bu basın mensupları vasıtasıyla -bu bir ihbardır- bunu bir an önce yaptıkları bu hukuksuzluktan vazgeçsinler. Aynı şekilde İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na sesleniyoruz. Tahliye hükümleri nasıl uygulanır? Tahliye hükümleri böyle zorbalıkla uygulanmaz. Bu bir zorbalıktır. Bunun hukuk adındaki karşılığı zorbalıktır. Bu doğru bir hadise değil. Bu hukuksuz uygulamalardan bir an önce vazgeçmelerini talep ediyoruz. Bu gece sabaha kadar burada nöbet tutacağım arkadaşlarla birlikte. Bu çağrı yarın eğer sonuç vermezse valilikle görüşeceğiz, başsavcılıkla görüşeceğiz. Bu verilen işgal tam kanunsuzluk halidir. Bu, bizi dünyada itibarımızı sıfırın altına alır. Yani ülkeyi kimsenin itibarsızlaştırmaya hakkı yok. Bu hukuksuzluktan bir an önce vazgeçin diyeceğiz. Eğer bundan da vazgeçmezlerse il başkanımız burada, diğer milletvekili arkadaşlarımız burada; genel merkezimizle görüşüp ayrı bir yol haritası çizeceğiz tabii ki."

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel CHP'li Tanal Meslek Fabrikası Önünde Bulunan Polis Barikatındaki Kelepçeleri Kesti… Tanal: Sabaha Kadar Nöbet Tutacağım - Son Dakika

SON DAKİKA: CHP'li Tanal Meslek Fabrikası Önünde Bulunan Polis Barikatındaki Kelepçeleri Kesti… Tanal: Sabaha Kadar Nöbet Tutacağım - Son Dakika
