CHP\'li Tekin, Ataşehir Belediye Başkanvekili\'nin hemen serbest bırakılmasını istedi

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, " Ataşehir'deki bütün olup bitenleri sonuna kadar takip edeceğiz. Ama sorunumuz pirincin içindeki siyah taşlar değil, onları bulup atıyoruz. İçimizdeki beyaz taşlar bizi çok yoruyor. Sayın Genel Başkanım, Sayın Genel Merkez yöneticilerim, dibine kadar arınmak zorundayız" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda 18. Rozet Takma Töreni yapıldı. Programda konuşan İl Başkanı Gürsel Tekin, Türkiye'nin devasa sorunları olduğunu belirterek, "Ama ne yazık ki maalesef milletin gerçek gündemi Türkiye'de siyasetin ve medyanın gerçek gündemine gelmiyor. Bütün bunları yaşadığımız bir ortamda dün Mersin Büyükşehir Belediyemize bir şafak operasyonu yapıldı. Kamu yöneticileri, millet iradesiyle seçilenler, elbette hesap verecektir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de bugün yaşanan sorunlarla hesap verilmediği için karşı karşıya olunduğunu söyleyen Tekin, ancak bunun nezaket kuralları bulunduğunu dile getirdi. Belediye başkanlarının çağrılmaları halinde çağrıya cevap vereceklerini vurgulayan Tekin, "Bunları denemiyorsunuz. İtibarsızca yöntemler deniyorsunuz. Hatta dün Mersin'deki olay çok vahim bir olaydı. Bir kadıncağız haklı olarak sabahın erkeninde kapısı çalınıyor ve kapısını açtığında doğal olarak uykudan kalkan bir insan hazırlıksız bir şekilde kapıyı açıyor ve siz onu kamerayla çekiyorsunuz. Bunu kabul etmek mümkün değil. Ne oldu da insanlığınızı kaybettiniz? İnsana değeriniz olmayacak mı? İnsana değer bu mudur?" şeklinde konuştu.

"ORGANİZE İŞLER'DEKİ HİKAYE GİBİ SİYASET ORGANİZE EDİLİYOR"

Mersin ve iki ilçe belediye başkanının gözaltına alındığını anımsatan Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnşallah umut ediyorum ki en kısa süre içerisinde özgürlüklerine kavuşacaktır. Tabii son iki haftadır bu Organize İşler filmini izlemişsinizdir, Sayın Yılmaz Erdoğan'ın, tıpkı Organize İşler'deki hikaye gibi siyaset organize ediliyor. Siyasetin satın alma, pazarlama, ihale ile satın alma, çıkar ilişkileri üzerine inşa edildiğini biliyoruz. Ama mensup olduğum bir siyasi partide büyüdüğüm günden itibaren bu partide asla insanlar parayla pulla satın alınabilecek şey değildi. Hiçbir kudret CHP'li bir insanı, bir üyeyi, bir seçilmişi asla satın alamaz. İki hafta önce daha önce de burada ifade etmiştim, önce Üsküdar'da seçilmiş bir siyasi partide seçilmiş insanlar hangi partide olursa olsun, bir kere bu transfer işi çok rezil bir iştir. Siyasetin transferi diye bir şey olmaz. Çirkindir, rezilliktir, adilikdir bunun adı.

Mensup olduğunuz siyasi partiden memnun olmayabilirsiniz. Zaman zaman yöneticileriyle sorun yaşıyor olabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken bir tek şey var. Göreviniz bitene kadar, yani milletten almış olduğunuz o yetkiyi sonuna kadar taşıyıp sonra ne halt işleyecekseniz, o zaman o haltı işleyebilirsiniz.

Üsküdar'dan sonra aynı organizasyon Adalar'da oldu. Düşünebiliyor musunuz? O yüksek tonlu laflar söyleyen, ey Sayın Erdoğan, size sesleniyorum, ne diyordunuz? 'Millet iradesiyle gelen millet iradesiyle gider'. Bir seçim yapıyorsunuz, 12 seçilmiş belediye meclis üyeniz var. 12 belediye meclis üyesinin 10 tanesi CHP'li, iki tanesi AKP'li. İki kişinin seçimi olan yerde belediyeyi ele geçiriyorsunuz. Sonra dönüyorsunuz, millet iradesinden bahsediyorsunuz.

İki gün önce Ataşehir'deki, tıpkı o iki ilçedeki Organize İşler gibi burada da tabii inşallah bu arınma meselesini dibine kadar götüreceğiz. En azından bir Gürsel Tekin olarak ben ve arkadaşlarımız biz ant içtik. Gücümüzün yettiği kadar bu savaşı vermeye hazırız. Zannedilmesin, bu sadece dışarıdaki bir organizasyon. Bu organizasyonun iç ayakları da var, o iç ayaklarının da inşallah partide ayaklarını kıracağız."

"AT İZİ İT İZİ BİRBİRİNE KARIŞMIŞ"

Tekin, "CHP görünümlü olup başka bir siyasi partide nefes alınıyorsa bunun kişisizlik, haysiyetsizlik olduğunu" söyledi. Bunun kabul edilemeyeceğini ifade eden Tekin, istifa eden birçok kişiyi tanımadıklarını belirterek, "Çünkü yapay zekayla adaylar belirlenince kim olduğu, ne olduğu belli olmayan, affedersiniz, biraz kaba olacak ama at izi it izi birbirine karışmış. Ansızın istifalar, kendi kendime düşündüm, ya kim bunlar kardeşim? Ben bu şehirde hemen hemen partinin bütün kademelerinde görev yapan bir insan olarak seçilmiş bu belediye meclis üyelerini, belediye başkanlarını en azından tanırım yani hepsini. O öyle bir imkanım da var, olanağım da var. Maalesef çoğunu da tanımıyoruz" dedi.

Belediye meclislerindeki baskılara değinen Tekin, "Bu sefer belediye başkan vekilimiz, genç bir kardeşimiz Murat Güneş'e baskı yapılıyor. 'Ya bize geç ya da istifa et'. Geldiğimiz düzene bir bak. 'Ya bize geçin ya da istifa edin'. İstifa edecek ki seçim yapsın. 50-50'ye getirmişler. 18-18. İşler de de Üsküdar'da olduğu gibi satın alınmış bir şahsiyetsiz var. Onu da orada organize edecekler" ifadeleriyle tepki gösterdi.

"İÇİMİZDEKİ BEYAZ TAŞLAR BİZİ YORUYOR"

Tekin, "Aslanlar gibi genç kardeşimiz 'Hayır kardeşim, ben görevimin başındayım. Ataşehir'in bana vermiş olduğu emaneti taşıyacağım' ve bu teklifleri reddedince bu sabahleyin gözaltına alınıyor" dedi. Tekin devamında, "Ataşehir'deki bütün olup bitenleri sonuna kadar takip edeceğiz. Ama biraz önce de dedim ya, hep kullanırım, sorunumuz pirincin içindeki siyah taşlar değil, onları bulup atıyoruz. İçimizdeki beyaz taşlar bizi çok yoruyor. Sayın Genel Başkanım, Sayın Genel Merkez yöneticilerim, dibine kadar arınmak zorundayız. Bizi yoran bu beyaz taşlar. İktidarların aparatları ile iş tutanları bir an önce partimizle ilişkilerini kesmek zorundayız. Maalesef bütün bu olup bitenlerin karşısında Türkiye'nin gerçek gündemini ıskalamışız ve inanılır gibi değil. Milletin vermiş olduğu yetkiyi, milletin yetkisini baskıyla, şantajla gasp ediyorlar" dedi.

Türkiye'nin bir "çeteler memleketi" haline dönüştüğünü ileri süren Tekin, şöyle konuştu:

"İmar çeteleri, ihale çeteleri, arsa çeteleri... Bir ülke düşünün, Türkiye coğrafyasındaki toprakların yüzde 70'i kendi malvarlığı olmasına rağmen Züğürt Ağa filmi gibi kiracı konumuna gelmiş devlet. Bir daha söylüyorum. Devletin kurumlarının çoğu şu anda kiracı. Altındaki arsalar kimin? Devletin. Yani devlet kendi arsasını birilerine peşkeş çekmiş. O peşkeş alanlar devleti kendine kiracı etmiş.

Bin kez söyledim. Ey Sayın Mehmet Şimşek, o ey laflarını sizden öğrendiğimiz için söylüyorum, yapmanız gereken bir tek şey var. Edirne'den Ardahan'a valiliğe çok kısa bir yazı yazacaksınız. Son 25, son 40, son 30, neyse, o takvimi siz koyun, süre içerisinde milli emlak, hazine, orman vasfını kaybetmiş arsaların, arazilerin kime satıldığını, satılan yerlerin imar numaralarıyla nasıl trilyonluk AVM'lere döndüğünün bütün fotoğrafını çıkarın ve milletimizi soyan bu çetelerden bunların en azından bir rant vergisini alın. Üç kuruşa satmış olduğunuz o devlet arsasında şu anki kiracı konumundasınız."

"TÜRKLERİN RESMİ 80, GAYRİRESMİ 500 MİLYON DOLAR PARASININ YURT DIŞINDA OLDUĞU SÖYLENİYOR"

Kamuoyunda "fon krizi" olarak bilinen sermaye piyasalarındaki gelişmelere değinen Tekin, konuyla ilgili avukatlar ve uzmanlardan bir komisyon oluşturduklarını söyledi. Tekin, vatandaşlara, bu konuda sorunu olanlara yardımcı olacaklarını söylediklerini aktardı.

Tekin dertlerinin sadece bir fon değil, bir soygun düzeni olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Bu soygun düzeninde eski Merkez Bankası Başkanının ifadesi de var. Ekranlarda da toplumun bütün değerlerini bunlar kullanıyor. Din, iman, milliyetçilik, vatanseverlik, aklınıza ne gelirse. Hiç kimseye bırakmıyorlar. 80 milyar dolar resmi, gayriresmi 500 milyar doların Türklerin parasının yurt dışında olduğu söyleniyor. Çok büyük bir paradır. Sadece yedi yıl içerisinde onu da inşallah listeye ele geçirirsek, özellikle Batı'da, Avrupa'da da konforlu ülkelerde konut alanlarının sayısı, Anadolu'da beş ilin konut sayısı kadar. Anadolu'da büyükşehirler Kayseri gibi, Erzurum gibi, ne bileyim Kars gibi birçok ilin konut sayısı kadar son yedi yılda dünyanın çeşitli ülkelerinde konut almışlar, saray almışlar. Efendime söyleyeyim, ne oluyor bu? Kim mesela? Bunlar milli şirketlerimiz falan değil. Hakkını teslim edelim. Milli şirketlerimiz üretim peşinde. Fabrikalar çalışsın. Anadolu'da daha nasıl da götürebilirim. Ama hiçbir şey yapmayan, sadece tefecilikten, faizden, ranttan, soygundan beslenen milli milyonlarca insan ve bunların soygunlarından dolayı toplumun dörtte biri şu anda sefaletin altında yaşıyor.

Bir anne düşünün, sabahleyin kalkınca çocuğuna süt alamıyorsa, bir baba çocuğuna telefon kontör parası ödeyemiyorsa, işte o toplumun iç barışı bozulur, onun önüne geçemezsiniz. Tıpkı kardeşimizin taksisinin arkasına yazdığı gibi 'Fakire ekmek yoksa çetelere de huzur yok'. Bunun için yapılması gereken bir tek liman var. Evet, biz sorunlar yaşadık, sıkıntılar yaşadık. Bunun farkındayız. Ama şuna emin olmanızı istiyorum. Türkiye'nin tertemiz mazisi olan tek siyasi parti de çok şükür şu anda CHP'dir."

"ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANVEKİLİMİZ HEMEN SERBEST BIRAKILMALI"

Tekin, "Bir an önce Ataşehir Belediye Başkanvekilimizin hemen serbest bırakılması lazım. Belediye Başkanımızın da kimlerle görüştüğü bilgileri sabit. Bizim de bilgilerimiz var. Eyüpsultan'daki Belediye Başkanımızın da bir an önce özgürlüğüne kavuşması için elimizden gelen bütün çabayı sarf edeceğiz" dedi.