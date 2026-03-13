CHP'li Trakya Belediye Başkanları Toplantısı...Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek: "Asla ve Asla Bir Milim Dahi Geri Adım Atmayacağız"

Haber: Oktay YILDIRIM - Kamera: Mehmet ÇALPAR

(TEKİRDAĞ)- Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek "Bizler üyemizden Genel Başkanımıza kadar asla ve asla bir milim dahi geri adım atmayacağız. Şu anda birçok arkadaşımız başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere bedel ödüyorlar bu ülkenin geleceği için, demokrasisi için hepimiz için. Bu ülkenin güzel çocuklarının geleceği için bizler de ödeyeceğiz. Yarın belki içimizden birini veya bir başka birini alacaklar. İBB davasının Silivri'de görülen davanın savcısının Adalet Bakanı yapıldığı bir dönem. Ama asla yılmayacağız, asla moralimizi bozmayacağız. Zaten amaçları o. Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri çalışamaz noktaya getirmek" dedi.

CHP'li Trakya Belediye Başkanları Toplantısı, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'in başkanlığında ve Çorlu Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. Belediyelerin gelirlerini arttırmaya yönelik alternatif yöntem ve süreçlerin ele alındığı toplantıda Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ve CHP Çorlu İlçe Başkanı Mert Yılmaz konuştu.

"Aslında ne kadar güzel bir sloganımız var. Kurtuluş yok tek başına. ya hep beraber ya hiçbirimiz"

"Trakya Cumhuriyet değerlerine, demokrasiye, laikliğe ve sosyal adalete olan bağlılığın en güçlü şekilde hissedildiği topraklardan biridir" diye sözlerine başlayan CHP Çorlu İlçe Başkanı Mert Yılmaz, şunları söyledi:"

"Bu güzel coğrafyada Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel yönetim anlayışını hayata geçiren belediye başkanlarımız, halkçı, şeffaf ve sosyal belediyeciliğin en başarılı örneklerini ortaya koymaktadırlar. Ancak hepimiz biliyoruz ki bugün belediye başkanlarımız görevlerini kolay şartlarda yapamamaktadır. Yerel yönetimlerimiz çoğu zaman merkezi iktidarın baskısı, yetki kısıtlamaları ekonomik daralma ve kaynakların adaletsiz dağılımı gibi pek çok zorluklarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Belediyelerimiz bir yandan vatandaşın artan ihtiyaçlarına çözüm üretmeye çalışırken diğer yandan iktidarın baskıları altında son derece zor ve son derece riskli bir görev yürütmektedirler. Ne yazık ki bazı belediye başkanlarımızda haksız ve hukuksuz uygulamalar ile görevlerinden uzaklaştırılmışlardır. Halkın oylarıyla seçilmiş yöneticiler, çeşitli gerekçelerle görev yapamaz hale getirilmişlerdir. Ben bu vesileyle başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu ve tüm alıkonulan belediye başkanlarımıza Çorlu'dan selamlar iletiyorum. Bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanlıklarının ve örgütlerimizin de çok önemli sorumlulukları bulunmaktadır. İlçe örgütlerimiz ile belediyelerimizin uyum içinde dayanışma içerisinde ve ortak hedefler doğrultusunda çalışması, yerel yönetim başarımızın en önemli anahtarlarından biridir. Çünkü bizler biliyoruz ki örgütümüz belediyelerimiz yan yana durduğunda aynı hedefe yürüdüğünde ortaya çok daha güçlü bir hizmet ve siyaset anlayışı çıkmaktadır. Bizler biliyoruz ki bu ülkenin umudu halktan yana siyaset anlayışındadır. Zorluklar ne kadar büyük olursa olsun baskılar ne kadar artarsa artsın Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri ve belediyeleri hem birbirlerinin yanında hem de. Halkımızın yanında durmaya, halkın iradesini savunmaya ve cumhuriyet değerlerini korumaya devam edecektir. Aslında ne kadar güzel bir sloganımız var. Kurtuluş yok tek başına. ya hep beraber ya hiçbirimiz."

"Cumhuriyet Halk Partili belediyeler de her türlü tehdide rağmen o iradeye sonuna kadar sahip çıkmaya devam edecektir"

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, konuşmasına "Çorlu tarihte Trakların ve Romalıların izlerini taşıyan, imparatorların ve sultanların ayak izlerini taşıyan Mimar Sinan'ın eseriyle bezenmiş çok kültürlü yapısıyla yüzyıllardır birlikte yaşam kültürü büyüten bir kenttir. Çorlu çalışkan insanlarıyla üreten sanayisiyle bereketli tarım topraklarıyla Türkiye ekonomisine güç veren önemli bir üretim merkezidir" sözleriyle başladı. Sarıkurt, şunları söyledi:

"Hepimiz biliyoruz ki belediyecilik sadece yol ve parkla ilgilenmek değildir. Belediyecilik aslında insanımızı korumaktır. Dayanışmayı büyütmektir. İnsanların sadece yaşadığı değil, mutlu olduğu kentleri var etmektir. Elbette Trakyamızın güçlü yönleri olduğu kadar bölgemizin bir yandan Tekirdağ'ın en güçlü üretim merkezi olduğu gibi diğer yandan sanayinin çevresel etkileri, iklim krizi, kuraklık ve yaz aylarında artan nüfus baskısı gibi ciddi sorunlarla da karşı karşıyadır. Özellikle son yıllarda yaşadığımız kuraklık ve barajlardaki su seviyelerinin düşmesi belediyelerimizi su temini noktasında zorlamaktadır. Aynı şekilde hep beraber yaşadık orman yangınları, sel ve iklim değişikliğine bağlı felaketler deprem özellikle Çanakkale, Tekirdağ, Edirne başta olmak üzere bölgemizdeki belediyeleri zorlayan risk. Bu sorunlar aslında artık tek başına bir belediyenin çözebileceği sorun olmaktan da uzaklaşıyor. Bu sorunlar bölgesel dayanışma ve iş birliği gerektiren zorunlardır. Bu nedenle Trakya'daki belediyeler arasında güçlü bir iş birliği kurmamız gerekiyor. Trakya Belediyeler Birliğini daha güçlü bir koordinasyon merkezi haline getirmeliyiz. Dayanışma içerisinde çalışan yerel yönetimlerimiz aslında yalnızca şehirlerimizi değil Türkiyemizin geleceğini değiştirecek. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler de her türlü tehdide rağmen o iradeye sonuna kadar sahip çıkmaya devam edecektir. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde Cumhuriyet Halk Partisi yeniden toplumla güçlü bir bağ kurmuştur. Bugün hepimiz beraberce şahit oluyoruz. Sokakta, meydanda, fabrikada, tarlada halkın yanında duran bir siyaset anlayışı. Büyümekte ve bu hemşerilerimiz tarafından görülmektedir. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi yalnızca muhalefet partisi değildir. Unutmayalım Cumhuriyet Halk Partisi bugün Türkiye'nin birinci partisidir ve aynı zamanda Türkiye'nin tek ve en büyük umududur"

"Bir gün gelir bu kumpas davaları mutlaka çöker. Bu dava da çökecektir"

"Durmayacaklarını biliyoruz, durmayacaklar ama biz de durmayacağız. hakla birlikte, halkla bütünleşerek kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz" diyen Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek de şöyle konuştu:"

"Tabii ki üzgünüz bu sabah bir belediye başkanı arkadaşımız daha maalesef İstanbul'da gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Aydın Kuşadası Belediye Başkanımız. Durmayacaklarını biliyoruz, durmayacaklar ama biz de durmayacağız hakla birlikte, halkla bütünleşerek kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz. Bizlerin belediye başkanları olarak tabii ki kamu hizmeti yapıyoruz. Tabii ki altyapı, üstyapı, yol, su, sosyal belediyecilik, kültür, sanat, birçok alanda çalışmalarımız olacak. Ama bir görevimiz de yerel demokrasi için mücadele etmek, eşitlik, özgürlük, adalet için mücadele etmek. Bu vesileyle buradan Çorlu'dan, Tekirdağ'dan Cumhurbaşkanı adayımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na ve tüm yol arkadaşlarımıza tutuklu bulunan selam göndermek istiyorum. Onların hepsinin derhal tahliye edilmeleri, bu hukuksuz ve haksız tutuklamaların son bulması ve bu komediye dönen yargılamanın tutuksuz devam etmesini diliyorum. Çünkü bir hukukçu olarak iddianameyi de dikkatli bir şekilde okudum. Bu tip iddianamelerin kurguya dayalı iddiaların mesnetsiz dayanaksız iddiaların, bu tip davaların, kumpas davalarının ayakta durması mümkün değildir. Bir gün gelir bu kumpas davaları mutlaka çöker. Bu dava da çökecektir. Şuna da dikkatinizi çekmek istiyorum. Aslında asıl sorunumuz sistem. Maalesef olağanüstü hal döneminde suistimalci bir anayasa değişikliğiyle iktidar anayasayı araç olarak kullanarak ülkemizi bir tek adam sistemine sürükledi ve bu sistemde hiç kimse güvende değil. Hiç kimse de güvende olmayacak. Hiç kimse. Ama bizler üyemizden genel başkanımıza kadar asla ve asla bir milim dahi geri adım atmayacağız. Gerekirse bedelleri ödeyeceğiz. Şu anda birçok arkadaşımız başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere bedel ödüyorlar bu ülkenin geleceği için, demokrasisi için hepimiz için. Bu ülkenin güzel çocuklarının geleceği için bizler de ödeyeceğiz. Yarın belki içimizden birini veya bir başka birini alacaklar. Çünkü bunu açıkça gösteriyorlar. İBB davasının Silivri'de görülen davanın savcısının Adalet Bakanı yapıldığı bir dönem. Ama asla yılmayacağız, asla moralimizi bozmayacağız. Zaten amaçları o. Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri çalışamaz noktaya getirmek. Ama 31 Mart yerel seçimlerinde olağanüstü bir sonuç aldık zaten problem de burada ve bizler öz gelirlerimizi arttırarak tüm engellemelere rağmen sosyal belediyeciliği, halkçı belediyeciliği, dürüst şeffaf bir için yükselterek ve halkla birlikte devam edeceğiz. ve ben inanıyorum Her şeye rağmen sonu çok iyi bitecek. Cumhuriyet Halk Partisi başaracak Türkiye kazanacak."