CHP'li vekil Şevkin, dalında kalan 600 tona yakın limon için kredi ertelemesi istedi - Son Dakika
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CHP'li vekil Şevkin, dalında kalan 600 tona yakın limon için kredi ertelemesi istedi

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CHP\'li vekil Şevkin, dalında kalan 600 tona yakın limon için kredi ertelemesi istedi
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CHP\'li vekil Şevkin, dalında kalan 600 tona yakın limon için kredi ertelemesi istedi
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CHP Adana Milletvekili Şevkin, Yüreğir Abdioğlu'ndaki limon bahçesinde dalında kalan 600 tona yakın limon için Ziraat Bankası'ndan toplatma desteği ve kredi ertelemesi istedi. Üreticiler, toplama maliyetini karşılayamadıkları için limonu 1 TL'ye bile satamıyor.

(ADANA)- CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Yüreğir ilçesine bağlı Abdioğlu Mahallesi'nde 100 dönümlük limon bahçesini ziyaret ederek, üreticilerin sorunlarını dinledi. Bahçede yaklaşık 2 bin ağaçta bulunan 600 tona yakın limonun dalında kaldığını belirten Şevkin, " Ziraat Bankası'nın çiftçilere en azından buranın toplatılmasıyla ilgili destek vermesi gerekiyor. Yine Ziraat Bankası'ndan almış oldukları kredilerin ertelenmesi gerekiyor" dedi.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, CHP Yüreğir İlçe Başkanı Atilla Yeşilyurt ile birlikte Yüreğir Abdioğlu köyünde üreticilerin sorunlarını dinledi. Limon üreticilerinin yaşadığı ekonomik sorunlar gündeme geldiği buluşmada, üreticilerin, limonları toplama maliyetini karşılayamadığı için hasat edemediği belirtildi. Şevkin, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Yüreğir Abdioğlu kırsal mahallesindeyiz. Altın değerinde bu limonun üretiminde mazot, gübre, elektrik, sulama, ambalaj, nakliye gibi pek çok girdinin olduğu ve ne yazık ki dalında şu anda 1 TL'ye bile alıcının bulunmadığı bir süreci yaşıyor çiftçi. Tarım politikalarının yanlışlığı nedeniyle, yirmi beş yıllık iktidarın tarım politikalarının yanlışlığı nedeniyle üreticinin üretimi elinde kalıyor. Dalında çürüyor. Bu üretim maliyetlerinin altında kalan çiftçi ne yazık ki ürünü dalında kaldığı halde toplatamıyor. Çünkü işçilik parasını bile ödeyemez durumda.

Bir an önce Ziraat Bankası'nın çiftçilere en azından buranın toplatılmasıyla ilgili destek vermesi gerekiyor. Yine Ziraat Bankası'ndan almış oldukları kredilerin ertelenmesi gerekiyor. Çiftçi desteklemelerinin burada önemi ve faizlerin de ertelenmesi çiftçiye en azından bir can suyu olacaktır. Doluyla, kuraklıkla baş etmeye çalışan çiftçi ne yazık ki Ukrayna, Rusya yolunun kapanması nedeniyle, neredeyse ihracatın yüzde altmış yetmişinin yapıldığı Ukrayna deniz yolunun kapatılması nedeniyle de sıkıntı yaşıyor. Hem bu yolun bir an önce açılması gerekiyor, hem de üreticinin elindeki ürünün çeşitli yollarla tüketilmesine dair de devletin bir politika üretmesi gerekiyor. Çiftçinin dostu olduğunu iddia eden iktidarın bir an önce çözüm bulması lazım."

"100 KİLOSUNU 1 TL'DEN SATSAM 1 LİTRE MAZOT ALAMIYORUM"

Bahçe sahibi çiftçi Resul Tekin ise yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Bakın, limon dalında kaldı. Görüyorsunuz değil mi? Dalı dolu, yer de dolu. Bu limonu 1 TL'ye bile satamıyoruz. 100 kilosunu 1 TL'den satsam, 1 litre mazot alamıyorum. Bu limonun bana kiloda maliyeti 10 TL. Gübresi, ilacı, suyu, işçiliği... 10 TL'ye mal oluyor. 1 TL'ye bile alıcı bulamıyorum. Ne yapacağız? Toplayanı yok, alanı yok. Toplasan işçilik parasını kurtarmıyor. 23 kilo limon satsam 1 çuval gübre alamıyorum. Gübre alamıyoruz, mazot alamıyoruz, ilaç alamıyoruz. Bakın, yere düşmüş, çürümüş. Dalında çürüyor. Her taraf limon. Kimse gelip almıyor.

Böyle giderse biz bu ağacı keseceğiz. Bakamayacağız artık. Ağaç kesmekten başka çaremiz kalmayacak. Bir sene emek veriyoruz, bakıyoruz, suluyoruz. Sonu bu. Emeğimiz yerde, çöp oluyor. Malın maliyeti bana 10 TL. Ve ben şu an bunu bir TL'ye satamıyorum. Mazotun girdilerinden, ilacın, gübrenin şeyinden. Satamıyorum ve gördüğünüz gibi yerlerde, dalında duran mallar bize sıkıntı veriyor. Şu an ne kredilerimizi ödeyebiliyoruz, ya da malımızı satabiliyoruz."

"YAZIK BU ÇİFTÇİNİN HALİ PERİŞAN"

Çiftçi Remzi Sarsılmaz ise "İşte malımızın en son durumu bu. Yani satamadığımızın dışında alıcı olmadığı gibi, vekilimize sesimizi duyurup çürüyen mallarımızı yerinde tespit edip görmesi için bunu bizzat elime aldım. Görülmesi gerekiyor. Yazık bu çiftçinin hali perişan" dedi.

Kaynak: ANKA
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