CHP'li Yıldız'dan Lüks Saray Eleştirisi

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(ANKARA) - CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, "Halk geçim derdindeyken, Cumhurbaşkanlığı'nın saraylara milyarlarca lira harcaması akıl alır gibi değil. AKP, lüks ve israfa dayalı yönetim anlayışıyla halkın cebindeki son kuruşu da sömürmeye devam ediyor" dedi.

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, vatandaşların yaşadığı ekonomik sorunlara dikkati çekerek, Cumhurbaşkanlığına tahsis edilen Muğla, Ahlat, Ankara ve İstanbul'daki yerleşkelere bütçeden yapılacak harcamaları eleştirdi. Yıldız, "1 milyar 235 milyon lira sarayların tefrişatı, cihaz alımı, bakım ve onarımı gibi işlere harcanacak. Sadece bakım ve onarım için 270 milyon lira ayrılmış durumda. Halkın elektriği gazı kesilirken, çocuğuna harçlık veremezken bu lüks harcamalar kabul edilemez" dedi.

"Halk bu kadar borç batağındayken, bu israf vicdansızlıktır"

Yıldız, Risk Merkezi verilerine göre 2024 yılında karşılıksız çıkan çek sayısının yüzde 85,9 artarak 273 bin 66'ya ulaştığını, parasal tutarın ise yüzde 210 artışla 177,2 milyar liraya çıktığını hatırlattı. Ayrıca, 2025 yılının ilk 17 gününde icra dairelerine gelen dosya sayısının 479 bin olduğunu belirten Yıldız, şunları kaydetti:

"Halk borçlarını ödeyemez hale geldi, icra dosyaları çığ gibi büyüyor. UYAP verilerine göre toplam derdest dosya sayısı 22 milyon 283 bine ulaşmış durumda. Bu rakamlar, vatandaşın ekonomik bir yıkım yaşadığını gösteriyor. Buna rağmen Cumhurbaşkanlığı, halktan toplanan vergileri sarayların lüks harcamalarına ayırıyor. Halk bu kadar borç batağındayken, bu israf vicdansızlıktır."

"Borç ve yoksulluk düzenini değiştirmek boynumuzun borcudur"

Yıldız, Cumhurbaşkanlığı saraylarının harcamalarının AKP'nin halkı sömüren ekonomik anlayışının bir yansıması olduğunu söyleyerek, "Bu ülkede milyonlarca insan yoksulluk sınırının altında yaşarken, Cumhurbaşkanlığı dört bir yandaki saraylarda lüks ve şatafat içinde yaşıyor. Bu harcamaların hesabını halk mutlaka soracaktır" dedi.

Yıldız, hükümetin yanlış ekonomi politikaları nedeniyle vatandaşların ödeyemediği borçlar ve artan faiz yükü altında ezildiğini belirterek, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak israf düzenini sonlandırmak, halkın kaynaklarını halkın ihtiyaçlarına harcamak için mücadelemizi sürdüreceğiz. AKP'nin yanlış politikalarıyla oluşturduğu borç ve yoksulluk düzenini değiştirmek boynumuzun borcudur" dedi.

CHP'li Yıldız, Türkiye'nin ekonomik kaynaklarının şeffaf bir şekilde halkın ihtiyaçları doğrultusunda kullanılması gerektiğini vurguladı ve AKP'nin lüks ve israfa dayalı yönetim anlayışının artık sona ermesi gerektiğini ifade etti.