CHP'li Yüksel, Arnavutköy'de 5 bin TL aylık alan babaannenin sorunlarını dinledi - Son Dakika
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CHP'li Yüksel, Arnavutköy'de 5 bin TL aylık alan babaannenin sorunlarını dinledi

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CHP\'li Yüksel, Arnavutköy\'de 5 bin TL aylık alan babaannenin sorunlarını dinledi
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CHP\'li Yüksel, Arnavutköy\'de 5 bin TL aylık alan babaannenin sorunlarını dinledi
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CHP İstanbul İl Başkanı Yüksel, Arnavutköy'de beş çocuk ve babaannelerinin zor koşullarda yaşadığı İtkü ailesini ziyaret etti. Yüksel, babaannenin 5 bin TL yaşlılık aylığı aldığını belirtmesi üzerine koşulların ağırlığına dikkat çekti ve ailenin yanında olacaklarını söyledi.

(ANKARA) - CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel, Arnavutköy'de beş çocuk ve babaannelerinin zor koşullarda yaşam mücadelesi verdiği Ağrı Doğubayazıtlı İtkü ailesini ziyaret etti. Cumhuriyet'in kimsesizlerin kimsesi olduğunu hatırlatan Yüksel, ihtiyaç duydukları her konuda ailenin yanında olacaklarını söyledi.

CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel, Cumhuriyet'in 103'üncü yılında Arnavutköy'de katıldığı programlar kapsamında, beş çocuk ve babaannelerinin zor koşullarda yaşam mücadelesi verdiği Ağrı Doğubayazıtlı İtkü ailesini ziyaret etti. Yüksel'e ziyarette CHP Arnavutköy İlçe Başkanı Savaş Aras ve parti yöneticileri eşlik etti.

Ailenin yaşadığı sorunları dinleyen Mehmet Ali Yüksel, Cumhuriyet'in kimsesizlerin kimsesi olduğunu hatırlatarak, ihtiyaç duydukları her konuda ailenin yanında olacaklarını söyledi.

Ziyaret sırasında çocukların babaannesi, yaşadıkları ekonomik sıkıntıları ve sağlık sorunlarını Kürtçe anlatarak Yüksel'e dua etti. Yalnızca 5 bin TL yaşlılık aylığı aldığını belirten babaannenin anlattıkları üzerine Yüksel, geçim koşullarının ağırlığına dikkat çekti.

Ziyaretin ardından değerlendirmede bulunan Yüksel, İtkü ailesinin yaşadığı koşulların Cumhuriyet'in toplumsal sorumluluğunu bir kez daha hatırlattığını belirtti. Cumhuriyet'in yalnızca bir yönetim biçimi olmadığını, aynı zamanda eşit yaşam ve sosyal adalet anlayışını temsil ettiğini vurgulayan Yüksel, "O evde konuşulanlar, Cumhuriyet'e karşı sorumluluğumuzu bir kez daha hatırlattı. Cumhuriyet, her çocuğun eşit imkanlarla büyüyebilmesi, her yurttaşın onuruyla yaşayabilmesidir" dedi.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: CHP'li Yüksel, Arnavutköy'de 5 bin TL aylık alan babaannenin sorunlarını dinledi - Son Dakika
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