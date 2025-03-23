CHP lideri Özgür Özel'den ilk yorum: İstanbul'a kayyum atanma ihtimali ortadan kalktı - Son Dakika
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CHP lideri Özgür Özel'den ilk yorum: İstanbul'a kayyum atanma ihtimali ortadan kalktı

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Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasının ardından CHP lideri Özgür Özel'den ilk açıklama geldi. Özel, İmamoğlu'nun terör soruşturmasından serbest bırakılmasıyla kayyum ihtimalinin ortadan kalktığını belirterek, "Terör iddiasından tutuklama talebi reddedildi. Kayyum atama ihtimali ortadan kalktı. Başkanın hızla özgürlüğüne kavuşması için hem hukuki hem toplumsal itirazlar yapılacak" dedi.

23.03.2025 12:55
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ilk kez konuştu. Özel, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde açıklamalarda bulundu.

Özel, kararı ilişkin "Biraz önce 16 milyon İstanbullunun üç kez seçtiği Ekrem İmamoğlu, tek suçu Recep Tayyip Erdoğan'ı yenmek olduğu için ve bir sonraki seçime girdiğinde de kazanacağı için tutuklandı. Ama iki tane kumpasla karşı karşıyayız. Bunlardan biri terör iddiasıydı. Oradan tutuklama talebi reddedildi. Adli kontrol dahi yok. Ama İmamoğlu Suç Örgütü diye tabir ettikleri dosyadan tutuklama verildi.

"HIZLA İTİRAZ YAPILACAK"

Kayyum atanmasının ortadan kalkması bakımından önemlidir. Ancak başkanın hızla özgürlüğüne kavuşması için itirazlar yapılacaktır. Bu itirazlar hukuki itirazlar olduğu gibi toplumsal itirazladır. Dört gündür Ekrem İmamoğlu için yollara, sokaklara dökülen insanların bu sevgisi boşuna değildir.

"SİLİVRİ'YE GİDEBİLİR"

Silivri'ye gidileceğine yönelik bilgi var. Dikkatle takip ediyoruz. Oyunu kullanan herkesi Saraçhane'ye davet ediyoruz. Bizim beklentimiz Saraçhane'deki büyük buluşmanın bugün de gerçekleşmesidir."

"BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ SEÇİLECEK"

İBB Başkanı sıfatıyla olacak belediye meclisinden biri seçilecek. Ekrem başkan suçsuzluğu ispat edilene ya da serbest bırakılana kadar bu vekalet görevi sürdürülecek.

Bugün Türkiye'nin dört bir yanından gelen uzun kuyruklar, tekerlekli sandalyeyle koşturanlar, iki bastonla iki büklüm merdiven çıkanların görüntüsü bu ülkede kimin geldiğini kimin gittiğini gösteriyor. Ekrem Başkan morali yüksek bir şekilde bu kumpasın kimin kurulduğunu biliyor. O sandıktan eninde sonunda Ekrem İmamoğlu çıkacak. Bunu değiştiremeyecekler." ifadelerini kullandı.

DİLEK İMAMOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

Dilek İmamoğlu ise, "Alnımız ak, başımız dik. Alınan karar siyasidir. Haksız hukuksuz kararın hiçbir hükmü yoktur. Tüm alınan kararlar siyasidir. Biz yolumuza devam edeceğiz" dedi.

CHP lideri Özgür Özel\'den ilk yorum: İstanbul\'a kayyum atanma ihtimali ortadan kalktı

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Son Dakika Güncel CHP lideri Özgür Özel'den ilk yorum: İstanbul'a kayyum atanma ihtimali ortadan kalktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Osman A:
    Bu adam tam komedi yaaa.Bunu Chp nin başına seçtiler bide...Özgür efendi hemen peşin konuşma hele bi dur.Daha turplarınız,açıklarınız alavere dalavere işleriniz bitmedi.Millet sizin ve belediyelerinizin ne olduğunu anladı. 121 57 Yanıtla
  • Metin17:
    Bu günler geçecek gerçek hırsızlar hesap verecek. 48 112 Yanıtla
  • Emir Konez:
    yani imamoglunu kaybettik ama belediyeyi kurtardık gibi bişey olmuş bu 98 9 Yanıtla
  • Erkan Toprakhisar:
    Ne oldu razı oluyorsunuz kuzu kuzu. sende biliyorsun gerçekleri özgür 79 19 Yanıtla
  • 7zxs4mm228:
    Savcı itiraz edebilir. Ayrıca karar sakat zaten.Aynı suçtan hakime sevkedilen diğer şüpheliler tutuklandı bunun tutuklanmaması yanlış 66 21 Yanıtla
  • Erol Çolak:
    sen mi oturacan 41 19 Yanıtla
  • İrfan Demir:
    Niğmet elden gitmedi yani. 49 8 Yanıtla
  • Elisa21:
    BÜYÜK BAŞARİ SİZİN İÇİN REZİL HIRSIZLAR 36 11 Yanıtla
  • Hakan1421:
    adama bak hırsızlık dan tutuklanmasını önemsemiyor 24 3 Yanıtla
  • İbrahim İlhan:
    Razı olan Yok itiraz var sıra size gelecek bir gt merak etmeyin sizden büyük Allah var 11 7 Yanıtla
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